“Nikad slabija“ Srbija protiv “mediokritetske“ Nemačke

Zvučalo je oštro, možda malo i preterano, pogotovo deo gde je pričao da Nemačka danas nema igrače kao što imaju Grci: Karecasa, Colisa, Pavlidisa … Ali, ima i Bastijanovih istomišljenika u Nemačkoj.

Što je fudbalska nacija veća, to je veće i razočaranje kada nema rezultata, a Nemačkoj, bogami, veliki uspeh dugo već, za njene pojmove, izmiče.

Još jedan bivši reprezentativac, Tomas Helmer, dao je svojih “pet dinara” o timu Nemačke.

“Ne igramo ništa bolje nego na Mundijalu i Bastijan to samo naglašava. Tačno je da smo trenutno u fazi kada nismo među najboljim timovima sveta. Nedostaju nam neke osnovne stvari, pogotovo u duelima, gde imamo očajnu statistiku”, ocenio je Helmer.

On smatra da se sadašnji sastav “elfa” nije još navikao na zahteve Jirgena Klopa, novog selektora.

“Moj je utisak da momci još nisu shvatili šta Jirgen hoće od njih. Protiv Grčke nisam imao utisak da možemo da okrenemo utakmicu. Štaviše, posle 60. minuta ništa se nije dešavalo u našoj igri”, ocenio je Helmer.

E, pa, onda, da li “nikad slabija” Srbija može nešto protiv “mediokritetske” Nemačke, kako su dva tima ocenjena u fudbalskoj javnosti ove dve zemlje? Individualni kvalitet je definitivno na strani domaćina, iako se i ovdašnji mediji muče da “provale” koji će tim Jirgen Klop da pošalje na teren. Ali, očigledno je da nisu ni u “elfu” sve kockice još legle na svoje mesto.

Gde bi mogla da bude šansa Srbije? Pošto će pritisak posle svega definitivno biti mnogo veći na leđima Nemačke, možda bi neki brzi gol, vođstvo Orlova moglo da stavi dodatno breme na leđa Klopovim pulenima. Čak i tabela Lige nacija govori, što zaista zvuči čudno, da su dva meča sa Nemačkom do kraja Lige nacija sada najveća šansa – kolika god da je – Srbiji da se domogne trećeg mesta. I bod na Alijanc areni bi bio kapitalan. Očuvao bi nade do novembarskog okršaja u Beogradu, a i izbrisao bi nulu iz kolone bodova, koja tako bode oči.

Uostalom, na poslednja dva meča protiv Nemačke naša reprezentacija je ostvarila pobedu i remi...

Ako selektor Paunović i gro igrača tvrde da je Srbija na dobrom putu, iako to rezultati još to ne pokazuju, onda bi morala da se uzlazna putanja pokaže i večeras na Alijanc areni. Da vidimo kako će sve to izgledati u gostima, iz pozicije apsolutnog autsajdera.

LIGA NACIJA

Divizija A, Grupa 2

20.45: (3,30) Grčka (3,50) Holandija (2,15)

20.45: (1,23) Nemačka (7,00) Srbija (14,0)