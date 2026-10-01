Šarić posle 12 godina ponovo preti Zvezdi: Titula Cibone u Beogradu najveći trofej

Analizirajući taj istorijski okršaj sa crveno-belima iz 2014, hrvatski krilni centar se prisetio taktike koja im je donela prolaz u finale.

„Znao sam da imam neku povredu taman pre tog Fajnal-fora, ali znali smo da možemo da igramo sa Zvezdom. Samo jedno ili dva kola pre kraja regionalnog dela igrali smo s njima u 'Draženovom domu', gde smo bili bolji nekih 35 minuta, pa se onda pojavio Dženkins i zabio nekoliko teških šuteva. Tu smo izgubili, ali smo se posle dobro pripremili. Znali smo da Zvezda tada nije imala neke ubojite šutere, malo smo ih pustili spolja, oni to nisu uspeli da pogode, dok smo mi odigrali jako dobro u napadu i zasluženo pobedili. Posle je u drugom polufinalu Smit pogodio onu trojku protiv Partizana, nešto slično kao Kecman u Zagrebu... Na kraju, u finalu protiv Cedevite, bili smo zasluženo bolji. Bili smo u dobrom momentu i nekako smo znali da ćemo dobiti.”

Danas je situacija znatno drugačija. Posle više od decenije provedene u NBA ligi, Šarić se vratio u evropsku košarku, gde ga je dočekao potpuno nov format Evrolige u odnosu na onaj koji je napustio.

„Kad sam ja igrao u ono vreme, bile su grupe, pa druge grupe, bio je drugačiji sistem. Sada je slično kao u Americi, ima više utakmica i igraš praktično sa svakom ekipom. Niti jedna utakmica nije laka. Zvezda ulazi u meč posle dva poraza, mi smo na 1:1, tako da je utakmica izuzetno bitna i njima i nama. Sigurno će biti dobro za gledanje, biće napet susret. Mi ćemo pokušati sve da ih pobedimo, verovatno će dvorana biti puna i atmosfera baš dobra za igru”, ističe košarkaš Efesa.