Šarić posle 12 godina ponovo preti Zvezdi: Titula Cibone u Beogradu najveći trofej
Vreme čitanja: 4min | čet. 01.10.26. | 08:18
Dario Šarić, sada u dresu Efesa, igraće u Beogradskoj areni prvi put još od 2014. godine kada je osvojio titulu ABA lige sa Cibonom
Košarkaši Anadolu Efesa gostuju večeras Crvenoj zvezdi u utakmici 3. kola Evrolige, a ovaj meč imaće posebnu emotivnu težinu za Darija Šarića. Hrvatski reprezentativac i povratnik u redovima turskog giganta ponovo će zakoračiti na parket Beogradske arene, na mesto gde je pre 12 godina kreirao jedno od najvećih iznenađenja u istoriji regionalne ABA lige.
Tog aprila 2014. godine, Šarić je kao predvodnik Cibone pokorio Beograd. Zagrepčani su najpre u polufinalu Fajnal-fora Jadranske lige šokirali domaćina Crvenu zvezdu, da bi u finalu savladali Cedevitu, koja je prethodno čuvenom trojkom Noulana Smita u poslednjoj sekundi izbacila Partizan. Danas, više od decenije kasnije, Šarić se sa osmehom priseća tih dana pred novi okršaj u najvećoj srpskoj dvorani...
„Zadnji put sam bio u Areni baš sa Cibonom. Ostalo je sve u dobrom sećanju, premda je prošlo više od 10 godina. Sigurno pamtim lepe trenutke u ovoj dvorani, kad smo prvi put doneli Ciboni možda i najveći trofej u istoriji moderne Hrvatske. Tako da je sigurno lepo biti opet ovde”, započeo je Šarić razgovor za Mozzart Sport.
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Analizirajući taj istorijski okršaj sa crveno-belima iz 2014, hrvatski krilni centar se prisetio taktike koja im je donela prolaz u finale.
„Znao sam da imam neku povredu taman pre tog Fajnal-fora, ali znali smo da možemo da igramo sa Zvezdom. Samo jedno ili dva kola pre kraja regionalnog dela igrali smo s njima u 'Draženovom domu', gde smo bili bolji nekih 35 minuta, pa se onda pojavio Dženkins i zabio nekoliko teških šuteva. Tu smo izgubili, ali smo se posle dobro pripremili. Znali smo da Zvezda tada nije imala neke ubojite šutere, malo smo ih pustili spolja, oni to nisu uspeli da pogode, dok smo mi odigrali jako dobro u napadu i zasluženo pobedili. Posle je u drugom polufinalu Smit pogodio onu trojku protiv Partizana, nešto slično kao Kecman u Zagrebu... Na kraju, u finalu protiv Cedevite, bili smo zasluženo bolji. Bili smo u dobrom momentu i nekako smo znali da ćemo dobiti.”
Danas je situacija znatno drugačija. Posle više od decenije provedene u NBA ligi, Šarić se vratio u evropsku košarku, gde ga je dočekao potpuno nov format Evrolige u odnosu na onaj koji je napustio.
„Kad sam ja igrao u ono vreme, bile su grupe, pa druge grupe, bio je drugačiji sistem. Sada je slično kao u Americi, ima više utakmica i igraš praktično sa svakom ekipom. Niti jedna utakmica nije laka. Zvezda ulazi u meč posle dva poraza, mi smo na 1:1, tako da je utakmica izuzetno bitna i njima i nama. Sigurno će biti dobro za gledanje, biće napet susret. Mi ćemo pokušati sve da ih pobedimo, verovatno će dvorana biti puna i atmosfera baš dobra za igru”, ističe košarkaš Efesa.
Ekipa iz Istanbula napravila je ozbiljan remont tokom leta i prepuna je individualnog kvaliteta na čelu sa Majkom Džejmsom, ali Šarić naglašava da je za vrhunske rezultate potrebno vreme kako bi kvalitet zaista došao do izražaja u vidu pobeda.
„Dobri smo, ali smo novi i biće nam potrebno nam malo vremena da se uigramo. Mislim da smo na utakmici protiv Barselone pokazali da smo mogli da budemo malo smireniji i iskusniji u završnici, pa da i tu pobedimo i budemo na 2:0. Ali pokazali smo protiv Reala šta možemo, preuzeli smo inicijativu posle prve četvrtine i praktično kontrolisali susret do samog kraja. Krajem zime ili početkom proleća biće puno jasnija slika svih ekipa, pa tako i nas. Najvažnije je biti pravi tada, skupljati pobede i izboriti mesto u plej-ofu ili plej-inu, kako bi ostala nada za Fajnal-for. Tako razmišljaju sve ekipe, od Zvezde i Partizana, do Efesa, Barselone i Reala. Tek je početak, idemo utakmicu po utakmicu.”
Za kraj, Šarić je otkrio i šta ga je prelomilo da obuče dres kluba za koji je već nastupao i to posle čudesne titule Cibone u Beogradu..
„Nekako mi je bilo najprirodnije da se vratim u Efes. Dve godine koje sam ranije proveo tamo ostale su mi u lepom sećanju, uvek smo imali dobru ekipu. Ljudi me znaju, tu je i trener Tomca koji je selektor Hrvatske, to je okruženje koje poznajem i gde znam da će me sačekati i imati strpljenja čak i ako ne krene odmah sve idealno. Išao sam tom logikom jer sam se stvarno zaželeo košarke, prave igre i toga da budem uticajan na terenu”, zaključio je Šarić razgovor za Mozzart Sport.
EVROLIGA, 3. KOLO
Četvrtak
18.00: (2,25) Hapoel Tel Aviv (15,0) Real Madrid (1,80)
20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)
20.30: (4,70) Viruts (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.45: (2,40) Pariz (15,0) Žalgiris (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)