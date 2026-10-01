Kad sunđer slabo upija...
Vreme čitanja: 3min | čet. 01.10.26. | 08:08
Mekano tamo gde se traži čvrstina i tvrdo tamo gde treba upijati – tako izgleda Zvezdin start u Evroligi pod Ibonom Navarom.
Logično, pitate se kakve sada veze sa lošim početkom Crvene zvezde u Evroligi ima običan kuhinjski sunđer?! Direktno ne, ali kao metafora može da posluži.
Meka strana sunđera je ona koja upija, koja skuplja tečnost. Tvrđa je ona gruba, namenjena tome da se tvrdokorne mrlje i prljavština lakše skinu i na taj način „odbrani“ osnovna podloga. Kada bismo ove jednostavne karakteristike prebacili na košarkaški teren i doveli u vezu sa izgledom tima pod vođstvom Ibona Navara na startu evroligaške sezone, dolazimo do jasnog zaključka: dve strane sunđera u Zvezdi se trenutno koriste obrnuto.
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Meka strana bi u ovom konceptu trebalo da predstavlja prijemčivost tima – da igrači kao sunđer upijaju ideje španskog stručnjaka i novi sistem koji tačno mesec i po dana pokušava da implementira u Beogradu. Međutim, ako je suditi po uvodnim okršajima sa Žalgirisom i Hapoelom, ekipa te informacije slabo prima, odnosno sporo upija. Zvezda na terenu deluje dezorijentisano, bezidejno i još uvek potpuno nenaviknuto na koncept rotacija koje su jedan od zaštitnih znakova Navarove vizije košarke. Videlo se to i protiv Hapoela – Kris Džons je zakucan za klupu u četvrtoj deonici, roviti Čima Moneke sa energijom, ali bez koncentracije, ležerni Džordan Nvora sa insistiranjem na svojim šutevima, dok se Džonatan Motli i dalje, blago rečeno, muči da pohvata konce i pronađe bilo kakav ritam dok je na parketu.
S druge strane, ona tvrda, čvrsta strana sunđera morala bi tj. trebalo bi da bude igra u defanzivi. Odbrana iz koje se crpi energija, iz koje se otvara šansa za bržu igru i toliko željenu tranziciju. Umesto toga, Zvezdina odbrana je mekana. Umesto agresivnosti i koncentracije, uočljiv je nekakav grč. Igrači u strahu od greške biraju sporiji ritam, a čim napad stane ili se promaši zicer, odbrana puca. Hapoel je to surovo kaznio lakim poenima, građenjem skoka u napadu i na kraju hladnokrvnim trojkama Vasilija Micića koje su "ugasile svetlo" u Areni.
„Igrači se plaše da naprave grešku i na tome radimo. Naš tim je emotivan, gubimo energiju čim promašimo i reagujemo na prvu grešku. Odgovornost je 100% moja, 200% zapravo“, poručio je Navaro neposredno posle novog poraza na konferenciji za medije.
Dan kasnije na treningu, a nakon što je, kako kaže, nekoliko puta pogledao meč, Navaro je sa osmehom i isijavajućom verom u sebe i svoj rad otkrio da je ipak neke stvari promenio:
„Promenili smo pristup zagrevanju, tome kako pristupamo utakmici, pokušavamo da nađemo najbolji akcioni plan, ali to su košarkaške utakmice, i protivnik igra.“
Dakle, trenutna dijagnoza je jasna: Zvezda je pomešala strane tog imaginarnog sunđera. Odbrana je mekana i porozna, dok je prihvatanje novog koncepta igre tvrdo i sporo. Zato je skor 0-2 samo logičan ishod uvodnih 80 minuta evroligaške sezone, a promena ne bi smela da se vidi samo na zagrevanju.
Četvrtak, 20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Efes (2,40)
Španski trener iskreno priznaje da proces ne trpi prečice i poručuje da mu je lakše što ne razume srpski jezik jer tako ne čita pritisak sa strane. Ali vremena za čekanje nema – ako Zvezda želi da "izriba“ ovaj loš start, već protiv Efesa mora da primeni pravu stranu sunđera: znatno tvrđu u odbrani, a daleko mekšu i fleksibilniju u glavi i mnogo brže (ako ne i momentalno) upijanje ideja novog trenera. U suprotnom, tenzija i temperatura oko kluba i ekipe će samo rasti.
Sa 0-3 u koferu petočasovni put ka Dubaiju bio bi još neprijatniji, a u pustinji čeka silno pojačani domaćin i ekipa koja je ove sezone legitimni takmac za plasman na Fajnal-for Evrolige koji će se igrati u komšiluku. I zato već u trećem kolu protiv Efesa crveno-beli imaju prvu "utakmicu sezone".
EVROLIGA, 3. KOLO
Četvrtak
18.00: (2,25) Hapoel Tel Aviv (15,0) Real Madrid (1,80)
20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)
20.30: (4,70) Viruts (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.45: (2,40) Pariz (15,0) Žalgiris (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)