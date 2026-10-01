Kad sunđer slabo upija...

Meka strana bi u ovom konceptu trebalo da predstavlja prijemčivost tima – da igrači kao sunđer upijaju ideje španskog stručnjaka i novi sistem koji tačno mesec i po dana pokušava da implementira u Beogradu. Međutim, ako je suditi po uvodnim okršajima sa Žalgirisom i Hapoelom, ekipa te informacije slabo prima, odnosno sporo upija. Zvezda na terenu deluje dezorijentisano, bezidejno i još uvek potpuno nenaviknuto na koncept rotacija koje su jedan od zaštitnih znakova Navarove vizije košarke. Videlo se to i protiv Hapoela – Kris Džons je zakucan za klupu u četvrtoj deonici, roviti Čima Moneke sa energijom, ali bez koncentracije, ležerni Džordan Nvora sa insistiranjem na svojim šutevima, dok se Džonatan Motli i dalje, blago rečeno, muči da pohvata konce i pronađe bilo kakav ritam dok je na parketu.

S druge strane, ona tvrda, čvrsta strana sunđera morala bi tj. trebalo bi da bude igra u defanzivi. Odbrana iz koje se crpi energija, iz koje se otvara šansa za bržu igru i toliko željenu tranziciju. Umesto toga, Zvezdina odbrana je mekana. Umesto agresivnosti i koncentracije, uočljiv je nekakav grč. Igrači u strahu od greške biraju sporiji ritam, a čim napad stane ili se promaši zicer, odbrana puca. Hapoel je to surovo kaznio lakim poenima, građenjem skoka u napadu i na kraju hladnokrvnim trojkama Vasilija Micića koje su "ugasile svetlo" u Areni.

„Igrači se plaše da naprave grešku i na tome radimo. Naš tim je emotivan, gubimo energiju čim promašimo i reagujemo na prvu grešku. Odgovornost je 100% moja, 200% zapravo“, poručio je Navaro neposredno posle novog poraza na konferenciji za medije.

Ibon Navaro sa prvim pomoćnikom Albertom Mirandom (FOTO: StarSport)

Dan kasnije na treningu, a nakon što je, kako kaže, nekoliko puta pogledao meč, Navaro je sa osmehom i isijavajućom verom u sebe i svoj rad otkrio da je ipak neke stvari promenio:

„Promenili smo pristup zagrevanju, tome kako pristupamo utakmici, pokušavamo da nađemo najbolji akcioni plan, ali to su košarkaške utakmice, i protivnik igra.“

Dakle, trenutna dijagnoza je jasna: Zvezda je pomešala strane tog imaginarnog sunđera. Odbrana je mekana i porozna, dok je prihvatanje novog koncepta igre tvrdo i sporo. Zato je skor 0-2 samo logičan ishod uvodnih 80 minuta evroligaške sezone, a promena ne bi smela da se vidi samo na zagrevanju.

Četvrtak, 20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Efes (2,40)

Španski trener iskreno priznaje da proces ne trpi prečice i poručuje da mu je lakše što ne razume srpski jezik jer tako ne čita pritisak sa strane. Ali vremena za čekanje nema – ako Zvezda želi da "izriba“ ovaj loš start, već protiv Efesa mora da primeni pravu stranu sunđera: znatno tvrđu u odbrani, a daleko mekšu i fleksibilniju u glavi i mnogo brže (ako ne i momentalno) upijanje ideja novog trenera. U suprotnom, tenzija i temperatura oko kluba i ekipe će samo rasti.

Sa 0-3 u koferu petočasovni put ka Dubaiju bio bi još neprijatniji, a u pustinji čeka silno pojačani domaćin i ekipa koja je ove sezone legitimni takmac za plasman na Fajnal-for Evrolige koji će se igrati u komšiluku. I zato već u trećem kolu protiv Efesa crveno-beli imaju prvu "utakmicu sezone".

EVROLIGA, 3. KOLO

Četvrtak

18.00: (2,25) Hapoel Tel Aviv (15,0) Real Madrid (1,80)

20.00: (1,70) Crvena zvezda (15,0) Anadolu Efes (2,40)

20.30: (4,70) Viruts (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.45: (2,40) Pariz (15,0) Žalgiris (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)

19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)

20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)

20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)

20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)