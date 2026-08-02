Tramp glavna Infantinova karta: Špansko-marokanski rat za finale Mundijala 2030.

Dok su desetine hiljada marokanskih imigranata, bez ikakve reakcije domaće policije, upadale u špansku enklavu na afričkom kontinentu, izazivajući paniku lokalnog stanovništva, Đani Infantino je u Rabatu prisustvovao 27. godišnjici krunisanja kralja Muhameda VI. I istovremeno dok su Donald Tramp i zvaničnici Bele kuće optuživali španskog premijera Pedra Sančesa da je zbog svoje tolerantne politike direktno odgovoran za ilegalnu imigraciju u Evropi, predsednik FIFA je još jednom doveo u pitanje organizaciju finala narednog Svetskog prvenstva izjavivši da će „Mundijal 2030. bez sumnje biti najveći u istoriji. I najbolji, jer će se događati u najlepšoj od svih zemalja – Maroku“.

Kakva veza postoji između krize sa migrantima u Seuti, Donalda Trampa i Svetskog prvenstva 2030.? Direktno gledajući, slaba. Ali niz paralelnih događaja koje ne možemo okarakterisati kao slučajnosti, još jednom dokazuje da politički interesi sve više i više oblikuju globalnu fudbalsku scenu.

Premda španska vlada nastoji da smiri duhove, i ne uđe u diplomatski sukob sa komšijama – koje su i ranije upotrebljavale otvaranje svog dela granice kao instrument političkog pritiska, ova epizoda je još samo jedna u nizu u komplikovanim odnosima dve zemlje. A u fudbalskom svetu, sekvenca događaja je uzburkala strasti, pa tako sada mediji pozivaju da se, ako finale pripadne Maroku, aktuelni svetski prvak i glavni nosilac narednog Mundijala potpuno povuče iz njegove organizacije. (1,67) Partizan (3,80) IMT (5,30) Podsetimo, ideja za špansku kandidaturu je nastala 2018, a ona je zvanično lansirana 2021 kada se uključio i Portugal. Tek dve godine kasnije, u martu 2023., pozvan je Maroko, i to nakon što se ispostavilo da je učešće Ukrajine neizvodljivo. Potom su se pridružili i Argentina i Urugvaj, da bi se zadovoljila američka konfederacija, kao i da bi naredno Svetsko prvenstvo moglo pripasti Aziji, tj. Saudijskoj Arabiji. Nikome u to vreme nije ni padalo na pamet da bi finale moglo da se organizuje izvan Španije. Santjago Bernabeu je bio glavna opcija, čemu su u prilog išli i dobri odnosi Infantina i Florentina Peresa. Samo se s vremena na vreme ukazivalo da Kamp Nou ipak ima najveći kapacitet. Međutim, sa padom Luisa Rubijalesa dolazi do krize u Fudbalskom savezu, i par godina relativnog bezvlašća u španskom fudbalu daje prostor afričkom komšiji da se pokrene i pribavi glasove u FIFA.

Maroko je za Mundijal ponudio ukupno šest stadiona, od kojih najvažniji tek treba da se izgradi. „Hasan II“, impresivni projekat u obliku marokanskog šatora „haime“, nalaziće se na tridesetak kilometara od Kazablanke. Sa kapacitetom od 115.000 posetilaca, treba da postane najveći objekat ovog tipa na svetu. A ulaganje od skoro 500.000.000 evra prvenstveno je namenjeno tome da se izbori organizacija finala. Naspram njemu, Španija ima već 15 stadiona koji ispunjavaju uslove postavljene od strane FIFA- ako ne računamo novu Romaredu i novu Mestalju - kao i svu neophodnu infrastrukturu u vidu transporta, hotela, trening terena i sl. Predvidela je ukupno ulaganje od 1,5 milijardi evra, što je veoma niska cifra za ovakav događaj. Španci nemaju nimalo poverenja u Infantina. Predsednik Fife će se u martu suočiti sa novim izborima, gde se prvenstveno oslanja na afričku fudbalsku konfederaciju i naravno, na svoje prijateljstvo sa SAD-om, koje bi mu moglo doneti i podršku KONKAKAF-a. Ideja o privatizaciji koja bi favorizovala neposredno Trampovo okruženje, nakon izmišljene FIFA nagrade za mir uručene američkom predsedniku i svega što smo videli na prethodnom svetskog prvenstvu, samo je još jedan od dokaza da je Tramp jedna od glavnih karata na koje igra Infantino.