Najbolji igrač sedmog kola Mozzart Bet Superlige: "Kvaka" je u Karikariju
Vreme čitanja: 1min | uto. 01.09.26. | 15:30
Napadač Železničara postigao het-trik
Čelnicima Železničara i treneru Radomiru Kokoviću nije lako palo kada je na kraju sezone istekla pozajmica Kvakuu Karikariju i kada se vratio u Horsens. A, Danci tražili previsoku sumu za otkup. Previsoku čak i za Partizan, koji se pominjao tada kao zainteresovan za stamenog napadača.
Ali, prelazni rok je odmicao, a zainteresovanih za Karikarija nije bilo u dovoljnoj meri da bi Horsens mogao da licitira. Železničar je čekao svoju priliku i – ugrabio je. Krajem jula je iz Pančeva stigla vest da se napadač iz Gane vratio u klub, a da je za njega plaćeno obeštećenje od 600.000 evra, što je rekordna suma koju je Dizelka izdvojila za nekog igrača.
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I malo je bilo potrebno Karikariju da se vrati u formu iz prošle sezone. Na četvrtoj utakmici po povratku, a ni na jednoj još nije bio starter, fudbaler Železničara je postigao het-trik i režirao preokret i pobedu protiv Radnika, koji je vodio u Pančevu na poluvremenu (4:1). Sve dok Karikari i Kuljanin nisu istrčali na teren. U njima je bila "kvaka".
Nije ovo prvi put da je Kvaku Karikari proglašen za Igrača kola u Mozzart Bet Superligi, to zvanje je poneo i u 27. rundi prethodne sezone, kada je sa dva gola režirao pobedu protiv Mladosti iz Lučana.