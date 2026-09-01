Najbolji igrač sedmog kola Mozzart Bet Superlige: "Kvaka" je u Karikariju

Čelnicima Železničara i treneru Radomiru Kokoviću nije lako palo kada je na kraju sezone istekla pozajmica Kvakuu Karikariju i kada se vratio u Horsens. A, Danci tražili previsoku sumu za otkup. Previsoku čak i za Partizan, koji se pominjao tada kao zainteresovan za stamenog napadača.

Ali, prelazni rok je odmicao, a zainteresovanih za Karikarija nije bilo u dovoljnoj meri da bi Horsens mogao da licitira. Železničar je čekao svoju priliku i – ugrabio je. Krajem jula je iz Pančeva stigla vest da se napadač iz Gane vratio u klub, a da je za njega plaćeno obeštećenje od 600.000 evra, što je rekordna suma koju je Dizelka izdvojila za nekog igrača.