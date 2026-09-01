Nekad drugi najbolji tandem Superlige, sad juriš na Poljsku: Ćirković zvanično, stiže i Pantović
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 15:34
Jagjelonija bi mogla da dobije ponekog navijača u Srbiji
Kad su delili svlačionicu TSC-a u sezoni 2023/2024 u Mozzart Bet Superligi efikasniji je bio samo Patizanov tandem Mateus Saldanja – Bibars Natho. Ali Aleksandar Ćirković sa 12 i Miloš Pantović sa osam golova disali su im za vratom. A naredne sezona mogli bi ta plodonosnu saradnju obnove u Poljskoj.
Konkretno u Bijalistoku, jer Jagjelonija je zvanično objavila da je Ćirković njen novi igrač, dok poljski mediji, koji su najavili i dolazak ovog prvog, tvrde da stiže i Pantović.
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Kad je reč o Ćirkoviću, on je došao na jednogodišnju pozajmicu iz Ferencvaroša, a Jagjelonija je zadržala opciju da ga otkupi, mada se konkretne cifre ne pominju. Fradi ga je 2025. Platio TSC-u okruglo 2.000.000 evra, ali u Budimpešti jedva da je video teren. Onda je otišao u Lehiju iz Gdanjska na pozajmicu i bio odličan – šest golova i pet asistencija u Ekstraklasi.
Sa druge strane, Panatinaikos je za Pantovića dao 1.500.000 evra, on mu se odužio sa dva gola i četiri asistencije, ali je uglavnom šansu dobijao sa klupe, dok ovog leta nije ulazio u igru, pa je rastanak logično rešenje za obe strane. I ovde je u pitanju pozajmica, poljski mediji uveravaju da je Pantović već odlučio i izabrao Jagjeloniju ispred španskog drugoligaša Valjadolida.
Ako budu sarađivali kao u Bačkoj Topoli biće to dobro za sve strane. A i Ćirković i Pantović će svakako dobiti veliko iskustvo, jer će igrati Ligu Evropa, između ostalih, i protiv Sanderlenda, Kristal Palasa i Olimpika iz Liona.