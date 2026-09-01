Nekad drugi najbolji tandem Superlige, sad juriš na Poljsku: Ćirković zvanično, stiže i Pantović

Kad je reč o Ćirkoviću, on je došao na jednogodišnju pozajmicu iz Ferencvaroša, a Jagjelonija je zadržala opciju da ga otkupi, mada se konkretne cifre ne pominju. Fradi ga je 2025. Platio TSC-u okruglo 2.000.000 evra, ali u Budimpešti jedva da je video teren. Onda je otišao u Lehiju iz Gdanjska na pozajmicu i bio odličan – šest golova i pet asistencija u Ekstraklasi.

Sa druge strane, Panatinaikos je za Pantovića dao 1.500.000 evra, on mu se odužio sa dva gola i četiri asistencije, ali je uglavnom šansu dobijao sa klupe, dok ovog leta nije ulazio u igru, pa je rastanak logično rešenje za obe strane. I ovde je u pitanju pozajmica, poljski mediji uveravaju da je Pantović već odlučio i izabrao Jagjeloniju ispred španskog drugoligaša Valjadolida.

Ako budu sarađivali kao u Bačkoj Topoli biće to dobro za sve strane. A i Ćirković i Pantović će svakako dobiti veliko iskustvo, jer će igrati Ligu Evropa, između ostalih, i protiv Sanderlenda, Kristal Palasa i Olimpika iz Liona.