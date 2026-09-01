Brazilci su Barsin DNK, Gabrijel Žezus nastavio tradiciju na Nou Kampu

Žezus je postao sedmo pojačanje Barselone ovog leta, nakon dolazaka Entonija Gordona , Karima Adejemija , Džesija Bisivua , Rodrija , Žoaa Kansela i Dominika Livakovića . Nakon što je Atletiko Madrid odbio da pregovara o transferu Hulijana Alvareza , Barselona je brzo reagovala na tržištu kako bi pronašla alternativu u napadu, a izbor je pao na Žezusa .

Brazilac je na predstavljanju poručio da je pristao na značajno smanjenje ličnih primanja. U Arsenalu je primao 9.000.000 evra neto. "Nisam samo ja, nego je i Barselona uložila veliki trud da bi se ovaj transfer realizovao. Značajno sam smanjio platu, ali san je biti ovde u Barseloni... Bog sve gleda. Posle svega što se desilo, sa 29 godina, kroz šta sam sve prošao... Imati priliku da budem ovde je Božja volja. Znam da imam kvalitet. Motivisan sam. Želim da pomognem. Zahvaljujem se na trudu sportskom direktoru Deku, predsedniku, mojim agentima... Želeo da igram u Barseloni" , poručio je Rafinja .

Sam igrač kaže da ga ne muči to što ga javnost vidi kao jednu od opcija za napadača Barselone, a ne rešenje za napad.

"Ne smeta mi što kažu da sam rezervna opcija... Vređa me kada kažu da sam loš čovek. Smeta mi što ne igram. Imam pravu priliku da budem u Barsi. Imao sam je pre nekoliko godina i život me je odveo drugim putem. Ali sada je ovo san. Daću sve od sebe. Mnogo radim. Imam kvalitet, ali radim. Ne zanima me šta priča spoljni svet. Imam Boga, svoju ženu, svoju decu...", dodao je Žezus.

Komunikacija sa Hansijem Flikom će tek uslediti. Žezus svoju igračku polivalentnost vidi kao sposobnost da se nametne novom šefu.

"Još nisam razgovarao sa njim o taktici niti o tome šta želi od mene. Imam svoje kvalitete, ne dolazim ovde da se tek učim. Osećam se j...eno sjajno. Svi imaju veliki kvalitet, ne samo napadači. Takođe i krila... ja sam samo jedan od njih. Došao sam da pomognem. Celog života sam igrao na tri ili četiri pozicije u napadu, po boku, u sredini... na obe strane... nisam razgovarao o poziciji sa trenerom. Ali tu sam da pomognem. Moja pozicija je centralni napadač, ali sam 30 ili 40 odsto karijere igrao i po krilu. Zahvalan sam Bogu što mogu da igram na tri ili četiri pozicije", zaključio je novi špic Barselone.