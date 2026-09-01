Dubai šalje Sumailua Kejtu u Vojvodinu

Novosađani su promenili trenera, pa je na kormilo kluba došao Miljan Pavković, ali i kompletan igrački kadar. Uz to su dobrim delom izmenili i sportski sektor, gde je doskorašnji predsednik ABA lige Milja Vojinović došao na mesto sportskog direktora. Međutim, bar do sada među devetoricom košarkaša koji su potpisali za novosadski klub ovog leta nije bilo preterano bombastičnih imena. Bilo je pomena da bi veteran Nikola Kalinić mogao da pojača Vošu, ali se doskorašnji igrač Crvene zvezde ipak odlučio za penziju.

Prvi potez koji bi mogao da potrese košarkaško tlo Novog Sada, ne zbog trenutnog kvaliteta koji donosi crveno-belima, već zbog onoga što bi mogao da predstavlja u budućnosti, jeste dolazak 15-godišnjeg Malijca Sumailua Kejte na Spens.

Kako saznaje Mozzart Sport, bivši igrač Saragose, koga je Dubai pre nekoliko dana otkupio od španske ekipe, nosiće Vošin dres u sezoni pred nama. Talentovani centar će tako u narednoj sezoni igrati pred publikom na Spensu, gde će imati priliku da svoje veštine pokaže i na seniorskom nivou.

Ovaj 212 centimetara visoki Afrikanac prošle sezone nastupao je za juniorsku i kadetsku selekciju ekipe iz Aragona, a u šampionatu za igrače do 16 godina proglašen je za najkorisnijeg igrača. Brojke koje je beležio bile su fascinantne – prosečno je postizao 28,5 poena i 13 skokova po utakmici, što je na kraju i uslovilo da mu bude dodeljeno MVP priznanje.

Osim Kejte, čiji se dolazak uskoro očekuje i zvanično, Novosađane su ovog leta pojačali Novak Musić (Patrioti Levice), Dušan Tanasković (MZT Skoplje), Marko Vukčević (Mega), Đuro Dautović (Kečkemet), Danilo Labović (Radnički Kragujevac), Jovan Vojinović (BKK Radnički), Aleksandar Zečević (Darušafaka), Aleksandar Bursać i povratnik u redove Novosađana Uroš Banjac (Spartak Subotica).