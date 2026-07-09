Najveća srpska kolonija u 1. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 15:24
RFS sa četvoricom naših igrača gostuje Glentoranu (četvrtak, 20.30)
Ovog četvrtka će u okviru 1. kola kvalifikacija za Ligu konferencije na teren izaći tri predstavnika Crne Gore, te po dva tima iz Makedonije i Bosne i Hercegovine, nijedna od tih ekipa neće biti najveća srpska kolonija koju ćemo gledati. Iako mnogi od tih timova imaju po jednog, dva ili čak tri srpska igrača, niko od njih nije na nivou vicešampiona Letonije RFS-a iz Rige. Njegov dres večeras na gostovanju Glentoranu u Severnoj Irskoj (četvrtak, 20.30) poneće čak četvorica srpskih fudbalera.
Prva napadačka opcija već nekoliko godina je Darko Lemajić, koji je i ove godine najefikasniji igrač tima sa 11 golova na 18 mečeva. Tandem u veznom redu su Stefan Panić i bivši igrač Jedinstva iz Uba Strahinja Rakić, dok na desnom beku igra bivši defanzivac Partizana Aleksandar Filipović.
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Iako po poziciji defanzivni vezista, Panić je izuzetno efikasan u letonskoj ligi. Postigao je ove godine čak osam golova, a uz to ima i jednu asistenciju. Filipović takođe može da se pohvali dobrom statistikom, pošto je na 18 utakmica jednom bio strelac i triput asistent.
20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)
U prvenstvu Letonije je odigrano 22 od 36 kola, a kao što smo i navikli za tron se bore RFS i Riga. Trenutno ekipa koja ima više srpskih fudbalera ima bod prednosti u odnosu na aktuelnog šampiona.
RFS-ovom rivalu Glentoranu ovo će biti prvi takmičarski meč u novoj sezoni. Glentoran je prošli šampionat Severne Irske završio na trećem mestu sa šest bodova manje od prvaka Larna.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO
Četvrtak
16.00: (2,35) Atletik Eskaldes (3,15) Mornar (2,95)
18.00: (2,10) Alaškert (3,20) Jelimaj (3,40)
18.00: (1,13) Dila Gori (7,50) Virtus (16,0)
18.00: (1,75) Lijepaja (3,40) Dečić (4,60)
18.00: (2,30) Hegelman (3,30) Pajde (2,90)
18.00: (2,00) Nome Kalju (3,20) Linfild (3,70)
19.00: (1,12) Bohemijans (7,50) Sent Džozefs (18,0)
19.00: (1,45) Dinamo Minsk (3,90) Sileks (7,50)
19.00: (3,90) Marsakslok (3,35) Pjunik (1,90)
19.00: (1,85) Velež (3,30) Milsami (4,20)
19.15: (3,80) Mondorf (3,70) Dinamo Tbilisi (1,75)
19.30: (4,00) Kernarvon (3,90) Levadija (1,70)
19.30: (5,40) Evropa (3,70) Škendija (1,60)
20.00: (2,30) Vlaznija (3,30) Mileševo (2,90)
20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)
20.45: (2,25) NSI Runavik (3,25) Hamrun Spartans (3,05)
20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)
21.00: (2,40) Dinamo Tirana (3,25) Astana (2,80)
21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)
21.00: (1,67) Stjernan (3,80) Vikingur (4,60)
***Kvote su podložne promenama