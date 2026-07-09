Najveća srpska kolonija u 1. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije

Ovog četvrtka će u okviru 1. kola kvalifikacija za Ligu konferencije na teren izaći tri predstavnika Crne Gore, te po dva tima iz Makedonije i Bosne i Hercegovine, nijedna od tih ekipa neće biti najveća srpska kolonija koju ćemo gledati. Iako mnogi od tih timova imaju po jednog, dva ili čak tri srpska igrača, niko od njih nije na nivou vicešampiona Letonije RFS-a iz Rige. Njegov dres večeras na gostovanju Glentoranu u Severnoj Irskoj (četvrtak, 20.30) poneće čak četvorica srpskih fudbalera.

Prva napadačka opcija već nekoliko godina je Darko Lemajić, koji je i ove godine najefikasniji igrač tima sa 11 golova na 18 mečeva. Tandem u veznom redu su Stefan Panić i bivši igrač Jedinstva iz Uba Strahinja Rakić, dok na desnom beku igra bivši defanzivac Partizana Aleksandar Filipović.