Vošin udar groma: Za Džaspera 1.800.000 evra

Lale su Pančevcima već dostavile zvaničnu ponudu i naslovile je na 1.800.000 evra. To je suma koju je Želja dosad odbijao, a tiče se ponuda iz Rusije i Turske, pod obrazloženjem da Džasper vredi više. S druge strane, kako nijedna ponuda dosad nije prebacila 2.000.000 evra, onda bi momak iz Londona stvarno mogao put Novog Sada.

Doduše, ne odmah. Najpre, Vojvodina planira da proda Lazara Ranđelovića, najboljeg asistenta minulog ciklusa, koji se baš sa Džasperom našao i u idealnom timu sezone Mozzart Bet Superligi. Ni to nije sve, uprave dva kluba navodno su se dogovorile da bi detalje transfera mogle da utanače kad se završi dvomeč kvalifikacija za mesto u Ligi konferencije između Železničara i Brage. Srpskom timu se ne daju baš velike šanse da izbaci Portugalce, ali treneru Radomiru Kokoviću ne bi bilo svejedno da na Bragu krene bez momka koji je predstavljao osveženje prošle sezone.

Otkako je stigao u srpski fudbal, posle perioda provedenog u poljskom Šlonjsku, 24-godišnji krilni napadač je postigao sedam i namestio šest golova na 32 utakmice.