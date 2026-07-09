Drkušić: Jedva čekam meč sa Zvezdom, ja sam njen navijač

Bliži se nedelja i tradicionalno gostovanje Crvene zvezde Zenitu u Sankt Peterburgu. Sada je već uobičajno da se ta dva tima sastanu i odigraju prijateljsku utakmicu pred početak nove sezone, a ovom najnovijem susretu posebno se raduje slovenački fudbaler Vanja Drkušić.

Štoper Zenita, koji je drugu polovinu 2024. godine proveo na pozajmici u Zvezdi, za sajt ruskog šampiona je pričao o predstojećem meču. Prema njegovim rečima, 26-godišnjak jedva čeka nedelju i 19 časova.

“Naravno da se radujem, biće mi to specijalan meč. Ja sam, hajde tako da kažemo, navijač Crvene zvezde. Igrao sam tamo, poznajem mnogo igrača, stručni štab. Naravno da mi je poseban meč. Jedva čekam da vidim Strahinju Erakovića i Timija Elšnika, sa kojim igram u reprezentaciji Slovenije. Jedva čekam nedelju”, kazao je Drkušić.