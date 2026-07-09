Drkušić: Jedva čekam meč sa Zvezdom, ja sam njen navijač
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 16:03
Štoper Zenita se raduje susretu sa bivšim saigračima na prijateljskoj utakmici u Sankt Peterburgu (nedelja, 19)
Bliži se nedelja i tradicionalno gostovanje Crvene zvezde Zenitu u Sankt Peterburgu. Sada je već uobičajno da se ta dva tima sastanu i odigraju prijateljsku utakmicu pred početak nove sezone, a ovom najnovijem susretu posebno se raduje slovenački fudbaler Vanja Drkušić.
Štoper Zenita, koji je drugu polovinu 2024. godine proveo na pozajmici u Zvezdi, za sajt ruskog šampiona je pričao o predstojećem meču. Prema njegovim rečima, 26-godišnjak jedva čeka nedelju i 19 časova.
“Naravno da se radujem, biće mi to specijalan meč. Ja sam, hajde tako da kažemo, navijač Crvene zvezde. Igrao sam tamo, poznajem mnogo igrača, stručni štab. Naravno da mi je poseban meč. Jedva čekam da vidim Strahinju Erakovića i Timija Elšnika, sa kojim igram u reprezentaciji Slovenije. Jedva čekam nedelju”, kazao je Drkušić.
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Priznao je da se čuo sa Erakovićem, koji je prethodnu polusezonu proveo na pozajmici u Zvezdi, a ovog leta će ga crveno-beli otkupiti od Zenita.
“Ne znam kako se spremaju. Pričao sam samo kratko sa Erakovićem, rekao mi je da se neće dugo zadržavati u Sankt Petersburgu. Nažalost”, dodao je Slovenac.
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