Fiorentina u naletu: Kaparisala možda i najskuplje pojačanje u istoriji

Danas je Viola dogovorila i najskuplje pojačanje leta, a možda i u istoriji kluba. Iz Udinezea stiže mladi francuski vezista Artur Ata. Viola se obavezala da Zebrama isplati 25.000.000 evra za 70 odsto ugovora francuskog veziste, a imaće opciju da otkupi i preostalih 30 odsto. Time bi Francuz postao najskuplji igrač u istoriji kluba pošto je dosadašnji rekorder Niko Gonzales čiji transfer iz Štutugarta je koštao 27.000.000 evra. Ako ne otkupi preostalih 30 odsto, to znači da će pomenuti procenti pripasti Udinezeu od narednog transfera Ate.

Francuz je u Udineze došao na pozajmicu iz Meca pre dve godine i zadovoljio, pa su ga prošlog leta otkupili za 8.000.000 evra. Zablistao je u odličnoj sezoni belo-crnih pod trenerskom palicom Koste Runjaića i skrenuo pažnju nekih engleskih premijerligaša poput Fulama, Evertona i Aston Vile. Pominjali su se i milanski klubovi kao zainteresovani, ali je na kraju pravo niotkuda uskočila Fiorentina i ekspresno završila posao.