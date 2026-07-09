Fiorentina u naletu: Kaparisala možda i najskuplje pojačanje u istoriji
Vreme čitanja: 1min | čet. 09.07.26. | 15:58
Paratići radi punom parom
Fiorentina je posle očajne sezone napravila korenite promene, došli su novi sportski direktor Fabio Paratiči i trener Fabio Groso, a potom je krenuo ofanzivan prelazni rok.
Nakon što je otkupila pozajmice italijanskih vezista Đovanija Fabijana i Marka Brešaninija za ukupno 13.000.000 evra, Viola se okrenula dovođenju novih igrača. Iz Gremija je za 15.000.000 evra kupljen mladi brazilski štoper Vijeri, a iz Totenhema je na pozajmicu s obaveznim otkupom za 19.000.000 evra došao Radu Dragušin.
Izabrane vesti
Danas je Viola dogovorila i najskuplje pojačanje leta, a možda i u istoriji kluba. Iz Udinezea stiže mladi francuski vezista Artur Ata. Viola se obavezala da Zebrama isplati 25.000.000 evra za 70 odsto ugovora francuskog veziste, a imaće opciju da otkupi i preostalih 30 odsto. Time bi Francuz postao najskuplji igrač u istoriji kluba pošto je dosadašnji rekorder Niko Gonzales čiji transfer iz Štutugarta je koštao 27.000.000 evra. Ako ne otkupi preostalih 30 odsto, to znači da će pomenuti procenti pripasti Udinezeu od narednog transfera Ate.
Francuz je u Udineze došao na pozajmicu iz Meca pre dve godine i zadovoljio, pa su ga prošlog leta otkupili za 8.000.000 evra. Zablistao je u odličnoj sezoni belo-crnih pod trenerskom palicom Koste Runjaića i skrenuo pažnju nekih engleskih premijerligaša poput Fulama, Evertona i Aston Vile. Pominjali su se i milanski klubovi kao zainteresovani, ali je na kraju pravo niotkuda uskočila Fiorentina i ekspresno završila posao.