Dvaput uveo Lids u Premijer ligu, pa ga Farke sklonio - sada je u Arsenalu
Vreme čitanja: 2min | čet. 09.07.26. | 16:06
Ilan Melije potpisao za Tobdžije
Ne mora da brine Arsenal za golmana sve dok je zdrav David Raja, prošle sezone čuvar mreže sa najmanje primljenih golova u Premijer ligi i "jedinica" španske reprezentacije koja krči put na Mundijalu i dalje neokrnjena. Ipak, važno je imati jaku konkurenciju i misliti na budućnost. A, u Londonu veruju da u tome može da im pomogne Ilan Melije (26).
Francuz je posle šest godina napustio Lids i prešao u Arsenal kao slobodan igrač. Nije navedena dužina ugovora, ali bi njegov dolazak svakako mogao da ima uticaj na budućnost Kepe Arizabalage. Španac ima izlaznu klauzulu od 6.500.000 evra i ukoliko neko poželi da je aktivira, vrlo je moguće da će doći do rastanka.
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Melije je godinama bio standardan među stativama Lidsovog gola. Dvaput je pomogao klubu da se plasira u Premijer ligu, po dolasku iz Lorijena na pozajmicu u sezoni 2019/20, a potom i pre dve sezone. U prošloj ga je Danijel Farke preselio na klupu jer se još tokom leta pominjao odlazak Francuza. Iz Liona je doveden Lukas Peri, a iako je Melije ostao, ulogu prve zamene dobio je Karl Darloš.
Teško je očekivati da će momak iz Bretanje odmah imati zapaženu minutažu u Arsenalu, ali u budućnosti to nije nemoguće.
"Ekstremno sam srećan, ovo je sjajan dan za mene jer sam došao u redove šampiona. Za mene je Arsenal najveći klubu u Engleskoj. Ponosan sam što sam njegov deo i ne mogu da dočekam trenutak da pokažem ljubav koju imam prema ovom grbu. Kao i da osvajamo trofeje", izjavio je Ilan Melije za sajt londonskog kluba.