Dvaput uveo Lids u Premijer ligu, pa ga Farke sklonio - sada je u Arsenalu

Ne mora da brine Arsenal za golmana sve dok je zdrav David Raja, prošle sezone čuvar mreže sa najmanje primljenih golova u Premijer ligi i "jedinica" španske reprezentacije koja krči put na Mundijalu i dalje neokrnjena. Ipak, važno je imati jaku konkurenciju i misliti na budućnost. A, u Londonu veruju da u tome može da im pomogne Ilan Melije (26).

Francuz je posle šest godina napustio Lids i prešao u Arsenal kao slobodan igrač. Nije navedena dužina ugovora, ali bi njegov dolazak svakako mogao da ima uticaj na budućnost Kepe Arizabalage. Španac ima izlaznu klauzulu od 6.500.000 evra i ukoliko neko poželi da je aktivira, vrlo je moguće da će doći do rastanka.