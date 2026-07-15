Napadač sa dva trofeja i 61 utakmicom za Zvezdu vodi Smederevo ka eliti
Vreme čitanja: 2min | sre. 15.07.26. | 12:11
Luka Milunović je najzvučnije pojačanje Oklopnika ovog leta, a pored njega promovisani su i Stefan Mitrović i Strahinja Luković
Ozbiljno su rešili čelnici Smedereva 1924 da napadnu promociju u Mozzart Bet Superligu Srbije. To pokazuju praktično svi transferi Oklopnika ovog leta, jer sve novajlije su uglavnom iz superligaškog ranga. Iz kragujevačkog Radničkog je ranije stigao Stefan Petkoski Cimbaljević, iz Mladosti tandem Irfan Hadžić - Mihailo Oreščanin, a sada su Smederevci upecali i najzvučnijeg novajliju dosad. Promovisali su nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Luku Milunovića, koji je svojevremeno sa crveno-belima osvojio i titulu i Kup Srbije.
Sada već 33-godišnji ofanzivac je stigao u Smederevo kao slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa grčkom Kavalom. Zvezdin dres Milunović nosio u periodu od januara 2012. do leta 2014. godine, odigrao je 61 meč za crveno-bele, postigao 14 golova i zabeležio šest asistencija.
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Od tada je on gradio interesantnu inostranu karijeru, u Grčkoj je igrao još za Platanjas, Aris i Niki Volos, u Maleziji za Malaku Junajted, Sabah i Perak, u Mađarskoj za Debrecin, a u Albaniji za Kukeši. Vraćao se u nekoliko navrata i u domaći fudbal, igrao je za Voždovac, Radnički Kragujevac i Dubočicu. Sakupio je zbirno 92 nastupa u Mozzart Bet Superligi.
21.00: (1,80) Egnatija (3,50) Petrokub (4,70)
To iskustvo će biti od ogromnog značaja za tim koji trenira Nenad Mijailović, a ekipi na pripremama u Zlatiboru pridodata su još dva fudbalera. Dvadesetogodišnji defanzivni vezista Stefan Mitrović došao je na jednogodišnju pozajmicu iz pančevačkog Železničara, dok je njegov vršnjak, desni bek Strahinja Luković stigao na pozajmicu iz OFK Beograda.
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