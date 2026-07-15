Napadač sa dva trofeja i 61 utakmicom za Zvezdu vodi Smederevo ka eliti

Ozbiljno su rešili čelnici Smedereva 1924 da napadnu promociju u Mozzart Bet Superligu Srbije. To pokazuju praktično svi transferi Oklopnika ovog leta, jer sve novajlije su uglavnom iz superligaškog ranga. Iz kragujevačkog Radničkog je ranije stigao Stefan Petkoski Cimbaljević, iz Mladosti tandem Irfan Hadžić - Mihailo Oreščanin, a sada su Smederevci upecali i najzvučnijeg novajliju dosad. Promovisali su nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Luku Milunovića, koji je svojevremeno sa crveno-belima osvojio i titulu i Kup Srbije.

Sada već 33-godišnji ofanzivac je stigao u Smederevo kao slobodan igrač, pošto mu je istekao ugovor sa grčkom Kavalom. Zvezdin dres Milunović nosio u periodu od januara 2012. do leta 2014. godine, odigrao je 61 meč za crveno-bele, postigao 14 golova i zabeležio šest asistencija.