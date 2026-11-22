Trener Intera Kristijan Kivu bi trebalo da obrati pažnju na još par detalja, počev od odlične forme Nikole Krstovića (sedam od 14 bodova Atalante su direktan proizvod golova reprezentativca Crne Gore) i Šarla De Ketelara , kao i sve uigraniji centralni bekovski par Kolašinac - Skalvini . Karneseki je garancija na golu.

Podatak da Atalanta nije uspela da pobedi Inter na poslednjih 15 mečeva (devet poraza i šest remija) može da se interpretira dvojako, kako u korist Intera, tako i u prilog tima iz Bergama. Šampion Italije je izgubio samo jedan meč u ovom prvenstvu, ali valja napomenuti i da je Atalanta promenila tendenciju: nakon četiri poraza u pet mečeva Serije A, Sarijevi momci su u poslednja četiri kola ostvarili dve pobede, remi i jedan poraz. Ohrabrujući signal za Atalantu je i to što nije primila gol protiv Monce. U ovoj sezoni prethodno su samo jednom sačuvali mrežu Karnesekija .

Koliko je za Inter večerašnji duel važan da bi zadržao korak sa rimskim klubovima, toliko je bitan i za Atalantu i posebno Mauricija Sarija , čija budućnost na klupi Dee zavisi od rezultata do Božića.

Utakmica u Bergamu je klasična zamka nakon pauze u prvenstvu za Inter. Tim Mauricija Sarija je mnogo jači nego što to pokazuje pozicija na tabeli i bodovna razlika između dva kluba, tim pre što su u međuvremenu ozdravili gotovo svi igrači Boginja. Van stroja su ostali samo Hijen i Kosunu .

Ipak, i pored navedenih pozitivnih detalja vezanih za Atalantu, Inter ulazi u meč kao veliki favorit. Kivu je izgubio samo jednom prvi meč nakon pauze u prvenstvu (protiv Milana prošle godine) otkako je na klupi Intera, uz tri pobede (dva puta protiv Rome i poslednja protiv Parme). Osim povratka Lautara Martineza, od povreda su se oporavili i svi ostali igrači, osim Bonija i Žjelinskog. Dobra vest je i da se među oporavljenim fudbalerima nalazi i Aleksandar Stanković, što predstavlja malo iznenađenje budući da se strahovalo od dužeg odsustva.

Meč sa Atalantom će početi napadački tandem Pio Espozito - Tiram, dok je jedina velika nepoznanica oko sastava Intera u veznoj liniji. U konkurenciji za mesto pored Barele i Čalhanoglua u veznom redu su Džons, Sučić i Mhitarjan. Bivši igrač Liverpula je prevazišao povredu i, budući da Kivu ima izuzetno visoko mišljenje o njemu, blagi je favorit nad Sučićem i Mhitarjanom.

Na mestu centralnog defanzivca Kivu bi trebalo da proba Biseka pošto Stons još nije spreman za svih 90 minuta, a Inter čeka i devet mečeva u sledećih 30 dana, tako da će biti prilike za sve.

Glavni dueli će se voditi na bokovima, odnosno između Spensa i Rouva, uz pomoć s jedne strane Pavara ili Akađija, a s druge Zapakoste. Ništa manje neće biti otvoren duel Dimarka i Belanove. Interov reprezentativac je u usponu forme, dok za Belanovu važi nepisano pravilo „bivšeg igrača“, tim pre što u Interu nije dobio pravu priliku kakvu je očekivao.

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Mauricio Sari je imao izuzetno povoljan skor sa Interom, sve do leta 2022. godine, kada je na klupi Lacija zabeležio poraz. U tom momentu Sari je imao sedam pobeda, tri remija i samo četiri poraza u odmeravanjima snage sa Nerazurima, od tada šest uzastopnih poraza. Indikativno je i da Sari ima veoma loš učinak protiv Kivua: na poslednja tri meča Rumun je odneo pobede uz gol-razliku 7:0.

ATALANTA 4-2-3-1: Karneseki - Belanova, Skalvini, Kolašinac, Zapakosta - Kesi, Ederson - Elmas, De Ketelare, Rouv - Krstović.

INTER 3-5-2:Pepo Martinez - Pavar (Akanđi), Bisek, Bastoni - Spens, Barela, Čalhanoglu, Džons (Sučić, Mhitarjan), Dimarko - Pio Espozito, Tiram.

MILAN - FROZINONE (18.00)

U Milanu se priča samo o Endriku, mladom brazilskom asu koji ne pronalazi prostor u Murinjovom Real Madridu. Dosad je odigrao samo 160 minuta, plus brojevi pokazuju da Espi mnogo bolje koristi prilike koje mu se ukažu kada menja „galaktikose“ u napadu.

Amorim i rukovodstvo kluba su odlučili da pošalju Kamardu na kaljenje u januaru, pošto je evidentno da još nije dorastao da nosi breme Milanovog dresa. Zato treba držati na oku i Nikoloa Tresoldija iz Briža.

Osim napadača, Amorim je već predočio Kardinaleu i objasnio važnost angažmana proverenog defanzivca (pre svih Gonsala Inasija) u realizaciji cilja prišivanja druge zvezdice iznad grba Milana. S druge strane, vlasnik Milana je preuzeo na sebe obavezu da sa mamom Rabioa, Veronikom, postigne dogovor o produžetku saradnje.

Temperaturu u Milanelu je podigao i ekspresni oporavak Menjana. Njegova povreda je prilično zabrinula Amorima i kompletno rukovodstvo pošto Torijani i Pitarela nisu još uvek validne alternative za francuskog čuvara mreže.

Porazi u Ligi Evrope i par neočekivanih remija bacili su senku na činjenicu da je Amorim najuspešniji debitant na klupi Milana otkako se za pobedu daju tri boda. Portugalski stručnjak, uprkos toj činjenici, i dalje vuče za sobom oblak sumnji, odnosno nisu svi uvereni da je on pravo rešenje za otvaranje novog ciklusa Milana. Jedan od razloga je i veoma mršav učinak Gonsala Ramosa u Seriji A. Ne brine toliko mali broj golova, samo tri, koliko činjenica da na četiri meča u prvenstvu Portugalac nije nijednom šutirao ka golu protivnika, a na još dva meča nije centrirao ni okvir gola, a kamoli da je zatresao mrežu. Konkretno, na šest od 11 utakmica u Seriji A Gonsalo Ramos nije zagrejao ruke protivničkih golmana.