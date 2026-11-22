Osmesi opet na Velodromu: Ženesio oživeo velikana
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 11:42
Pet vezanih pobeda Olimpik Marselja pred dolazak na jug Francuske povratnika u Ligi 1, Le Mana (20.45)
Pari Sen Žermen je druga dimenzija u Francuskoj, u laganom ritmu stići će do titule, a pored šampiona Evrope i Francuske, tim sa najboljom formom u Ligi 1 je Olimpik Marsej. Čudesno je preporodio velikana iskusni strateg Bruno Ženesio, prošle sezone trener Lila koga smo dvaput gledali na beogradskoj Marakani u duelima sa Crvenom zvezdom.
Klub je letos bio u finansijskim problemima, nije bilo novca za pojačanja. U jednom trenutku se činilo da će Ženesio da digne ruke od klupe, ali je ostao i sjajno vodi Marsej koji je isplivao iz problema, vezao je čak pet pobeda u šampionatu Francuske. Odličan je i u Ligi Evrope, pobedio je i Bajer u Leverkuzenu sa 1:0.
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Pobednička serija bi trebalo da bude nastavljena i večeras (20.45) kada na Velodrom dolazi povratnik u Ligu 1, Le Man. Ženesio je govorio o poziztivnim vibracijama u klubu posle teškog leta.
“Bilo je to drugačije leto nego što smo očekivali. Kada je prelazni rok završen, bili smo ujedinjena grupa, igrači i stručni štab. Znali smo šta imamo. Radili smo zajedno, borili se, izgarali na terenu. Sada smo u dobroj seriji, uspeli smo da napravimo taj proboj. Postoji veoma dobar timski duh”, rekao je iskusni strateg.
20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX
Sada ni plasman u Ligu šampiona nije nemoguća misija, što je posle lošeg starta sezone bila misaona imenica.
“Moramo da nastavimo dalje. Cilj je da svaki put pružimo dobru igru, da pobeđujemo u utakmicama bez obzira protiv koga igramo. Tim raste, ima mnogo radosti. Pokušaćemo da održimo ovaj pozitivan niz. Ne znam dokle možemo da doguramo, ali sam siguran da ovo može da bude dobra sezona za nas”, istakao je Ženesio.
Marsej je prilično efikasan. Na pet poslednjih utakmica je postigao 15 golova. Najbolji strelac tima je alžirski reprezentativac Amin Guri, strelac sedam golova na 10 mečeva Lige 1. Pre reprezentativne pauze je postigao po gol na poslednja tri meča svog tima. Da se Marselj ne šali pokazala je i pobeda u prošlom kolu u gostima protiv vicešampiona Lansa sa 2:1.
Zanimljivo je da su se ove sezone gostili na Velodromu samo timovi iz Grada svetlosti– Pari Sen Žermen i Pariz, dok na ostalim mečevima Marsej ima tri pobede na svom terenu na jugu Francuske. Le Man je bez trijumfa na gostovanjima, samo dva boda na pet utakmica.
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FRANCUSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Troa – Avr 3:1 (1:1)
/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/
Subota
Nica - PSŽ 2:3 (1:2)
/Amura 8, Abdi 90+5 - Majulu 31p, Due 32, Tores 85/
Strazbur - Brest 0:1 (0:1)
/Edžuma 22/
Monako - Okser 1:1 (0:1)
/Diop 83 - Favr 29/
Lil - Lion 0:1 (0:1)
/Bidstrup 40/
Lans - Tuluz 1:1 (0:1)
/Kjuizans 47 - Rasel-Rou 39/
Nedelja
15.00: (1,33) Pariz (4,90) Anže (8,00) MOZZART RELAX
17.15: (2,80) Lorijan (3,30) Ren (2,45) MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama