Pari Sen Žermen je druga dimenzija u Francuskoj, u laganom ritmu stići će do titule, a pored šampiona Evrope i Francuske, tim sa najboljom formom u Ligi 1 je Olimpik Marsej. Čudesno je preporodio velikana iskusni strateg Bruno Ženesio, prošle sezone trener Lila koga smo dvaput gledali na beogradskoj Marakani u duelima sa Crvenom zvezdom.

Klub je letos bio u finansijskim problemima, nije bilo novca za pojačanja. U jednom trenutku se činilo da će Ženesio da digne ruke od klupe, ali je ostao i sjajno vodi Marsej koji je isplivao iz problema, vezao je čak pet pobeda u šampionatu Francuske. Odličan je i u Ligi Evrope, pobedio je i Bajer u Leverkuzenu sa 1:0.