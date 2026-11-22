Došli smo do tačke kada je Liverpul ušao u sezonu sasvim solidno i nalazi se na petom mestu, dok je njegov najljući rival u teškom "daunu" posle samo jedne pobede u deset kola i lamentiranja na pretposlednjoj, 19. poziciji. Navijače su nekada navikli da su u stalnoj borbi za titulu, ali to se poslednjih godina, pre svega zbog krize Mančester Junajteda po odlasku u penziju Aleksa Fergusona, sve manje događa.

Ipak, sve te stvari ne moraju da znače mnogo, jer je ovo okršaj koji ima poseban karakter, pre svega onog nepredvidljivog. Dinamike, naboja, žestine nikada ne nedostaje, a kolika je strast prema fudbalu u dva grada udaljena jedan od drugog svega nekih pedesetak milja, odavno je poznato.

17.30: (1,75) Liverpul (4,10) Mančester Junajted (4,10)

Ipak, mnogi koji danas budu gledali ovaj susret dva sveta u crvenom, s pravom će se zapitati - gde su tu Englezi? Ako je verovati najavljenim postavama, od prvog zvižduka sudije Sema Berota, na terenu će ih osim njega i pomoćnika, biti možda maksimalno još dvojica!

Sudbina je tako htela da ne bude ni engleskog ili bar ostrvskog menadžera. Uže Majkla Kerika kojim se nedeljama unazad držao nad (viđenim) ponorom, najzad je surovim menadžerskim makazama presečeno tokom međunarodne pauze, pa je Mančester Junajted doneo tešku odluku da po treći put u poslednje tri godine, smeni trenera usred sezone. Što je to postao gotovo trend na Old Trafordu, druga je priča, ali neočekivanim novembarskim dolaskom Maurisija Poketina na klupu kolosa sa Teatra snova, ovaj derbi će dobiti drugačiju, latino dimenziju. Ili bolje rečeno, plesaće se po strasnim latino notama sa klupe, jer je kormilar Liverpulovog broda ništa manje temperamentni Bask Andoni Iraola. O-la-la!

Šta nam to govori? Da ćemo pre svega gledati grozničav sudar dva slična, intenzivna stila igre, pretežno dinamična, u kojem će Iraola pokušati da iskoristi loš trenutak i haos u redovima protivnika, koje će Poketino morati da sredi što pre, ukoliko misli da Junajted usmeri ka mirnijoj zoni, ako je moguće pre januara.

Ali, da budemo jasni - ako je deset godina čekao na ovakvu priliku, Poketino je svestan da će morati da iz sebe izvuče ono najbolje, jer je ovaj korpus Junajtedovih vojnika za bodove, izneverio mnoge njegove prethodnike. Majkl Kerik je poslednji u nizu onih koji su dolazili sa ogromnom nadom i na kraju se pretvarali u prah i pepeo. Žrvanj pritiska i krize koja je za mnoge još jasno nedefinisana, nemilosrdno guta menadžere u Teatru snova. Moraće Poketino da ima mnogo pozitivne energije Univerzuma, u šta silno veruje, da bi se zadržao malo duže na mestu na kojem je želeo da bude još 2016.

(©Reuters)

NOĆI BEZ SNA, AFERA DRON I IGRICA

Po prelasku Atlantika u sredu, u Maurisio Poketino morao je da spava u avionu, svega nekoliko sati, kako bi se već tokom dana podvrgnuo novim dužnostima u SC Karington i Mančester Junajtedu. Priznao je da je tri do četiri sata maksimalno spavao i narednih dana, te da je posao koji ga čeka, izazovan, ali i težak.

Za pripremu meča sa Liverpulom imao je praktično samo tri cela dana, četvrtak, petak i subotu, ali koliko je posao današnjeg menadžera zahtevan i nepredvidljiv, pokazalo se momentalno, kada su detalji sa njegovog prvog zajedničkog treninga sa ekipom, pojavili na internetu na Jutjub kanalu uživo! Jedan operater sa dronovima, koji redovno snima emisije u zoni Mančestera, dao je sebi za pravo da spusti dron iznad trening centra Junajteda i praktično snimi Poketina i ekipu usred taktičkog treninga.

To što se kasnio izvinio zbog tog čina i što je posle nekoliko sati povukao snimak sa interneta, bilo je kasno, jer je Andoni Iraola već dobio isti i mogao je da izvuče određene zaključke iz toga. A Poketino je morao da odgovara na pitanja o tome šta misli o tome.

"Nije mi jasno, šta će tim snimanjem otkriti? Imali smo i mlade igrače sa nama na treningu. To nije lepo, to nije dobro. Šta žele da prikažu? Da, radili smo na formaciji. Šta je poenta takvog rada koji može da bude opasan?", zapitao se Poketino u razgovoru za Skaj Sports.

Iraola je bio kratak.

"Da, poslali su mi snimak. Najvažnija stvar u tome je što tako nešto ne bi trebalo da bude legalno", poručio je strateg Liverpula.

Iraola je naglasio da je to moglo da se desi i njegovom timu, ali i Arsenalu, Sitiju ili bilo kom drugom, te da živimo u ludim vremenima kada je teško kontrolisati sve stvari.

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Činjenica je da šteta učinjena, ali svejedno, za Junajted prava muka tek počinje. Oni koji su svedočili prvim treninzima Poketina i njegovih bliskih saradnika sa ekipom Junajteda, kažu da je rad bio takvog intenziteta i da je promena u odnosu na vreme Majkla Kerika bila tako primetna, da ni igrači nisu mogli da poveruju šta ih je snašlo. A Argentinac im je naravno poručio, da "ono pravo" počinje tek od ponedeljka, posle okršaja sa Liverpulom.

Brojke iz proteklog dela sezone su pokazale da je Junajted u tom fizičkom parametru, prilično inferioran u odnosu na ostatak lige. Poketino je po dolasku rekao da "nije važno koliko se trči, već kako se trči" i "kako se to koristi u igri", ali jasno je da je za njegov stil igre, savršena sprema jedan od prvih zahteva, pa će mnogi morati da poprave svoje statističke parametre ako planiraju da budu u njegovih startnih 11 iz nedelje u nedelju.

No, Argentinac, kao ni njegov kolega sa klupe Liverpula, neće ništa manje pažnje morati da obrate i na stvari van terena, koja se tiču ponašanja i života njihovih igrača. Primer Brajana Embeuma i nepromišljene poruke u ponoć na društvenim mrežema, kako sa nestrpljenjem očekuje pojavu igrice "GTA 6", izazvala je pravu lavinu komentara o tome kako igrači troše svoje slobodno vreme. Silni noćni sati provedeni pred ekranom, te dolazak na jutarnji trening u stanju neispavanosti, jasno ukazuju da Poketino i njegove kolege, imaju mnogo više problema o kojima moraju da vode računa od toga da li će igrati u ovoj ili onoj formaciji, ili kako da nadmudre protivnika.

(©Reuters)

A ŠTA KAŽE STATISTIKA?

U prethodnih 219 obračuna, Junajted je bio nešto uspešniji. Crveni đavoli imaju 85 pobeda, Liverpul 72, dok je 62 puta bilo nerešeno.

Ipak, teško je poverovati da se ekipa koja je prošlu sezonu završila na trećem mestu i ušla posle dve godine u Ligu šampiona, posle deset kola nalazi na 19. mestu. No, to je surova realnost Mančester Junajteda. Svega osam bodova iz deset kola i samo jedna ligaška pobeda, ostvarena još u drugom kolu prvenstva, protiv Ipsviča (5:2).

Ipak, Junajted nije poražen na tri poslednja susreta sa Liverpulom. Crveni sa Enfilda poslednji put su slavili 1. septembra 2024. kada su sa Arneom Slotom na Old Trafordu pobedili sa 3:0. Od tada, Junajted je uspevao da izvuče sedam bodova, prvo 2:2 na Enfildu u januaru 2025, potom sredinom oktobra prošle godine na istom mestu pobedio je sa 2:1, da bi u maju ove godine na Old Trafordu Kobi Mainu doneo pobedu Crvenim đavolima golom za 3:2.

Statistika kaže da je poslednji put Junajted uspeo četiri puta da ostane neporažen u derbiju sa Liverpulom u periodu između aprila 1997. i septembra 1999. Sada ima priliku da tako nešto ponovi, ali...