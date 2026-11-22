Vreme čitanja: 13min | ned. 22.11.26. | 12:15
Časovnik univerzuma rešio je da ubaci Maurisija Poketina u najljući mogući vihor na Old Trafordu, kada se slavni klub nalazi u zoni ispadanja, a mora da gostuje na Enfildu
Najveći meč engleskog fudbala, sudar dva najtrofejnija kluba, Liverpula i Mančester Junajteda, igraće se ovog popodneva od 17.30 na Enfildu po 220. put. I možda u nikad neobičnijim okolnostima, jer je mnogo toga što ukazuje da ovo odavno više nije meč sa prefiksom "engleski". Ovo je planetarni duel i odavno ima takav karakter.
Istorija kaže da se prvi okršaj dogodio još davne 1894. godine i mnogo vode je od tada proteklo Merzijem i Irvelom. Junajted i Liverpul postali su giganti engleskog i svetskog fudbala, naosvajali su se trofeja. I svaki njihov meč je praznik, ma gde se na tabeli nalazili.
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Došli smo do tačke kada je Liverpul ušao u sezonu sasvim solidno i nalazi se na petom mestu, dok je njegov najljući rival u teškom "daunu" posle samo jedne pobede u deset kola i lamentiranja na pretposlednjoj, 19. poziciji. Navijače su nekada navikli da su u stalnoj borbi za titulu, ali to se poslednjih godina, pre svega zbog krize Mančester Junajteda po odlasku u penziju Aleksa Fergusona, sve manje događa.
Ipak, sve te stvari ne moraju da znače mnogo, jer je ovo okršaj koji ima poseban karakter, pre svega onog nepredvidljivog. Dinamike, naboja, žestine nikada ne nedostaje, a kolika je strast prema fudbalu u dva grada udaljena jedan od drugog svega nekih pedesetak milja, odavno je poznato.
17.30: (1,75) Liverpul (4,10) Mančester Junajted (4,10)
Ipak, mnogi koji danas budu gledali ovaj susret dva sveta u crvenom, s pravom će se zapitati - gde su tu Englezi? Ako je verovati najavljenim postavama, od prvog zvižduka sudije Sema Berota, na terenu će ih osim njega i pomoćnika, biti možda maksimalno još dvojica!
Sudbina je tako htela da ne bude ni engleskog ili bar ostrvskog menadžera. Uže Majkla Kerika kojim se nedeljama unazad držao nad (viđenim) ponorom, najzad je surovim menadžerskim makazama presečeno tokom međunarodne pauze, pa je Mančester Junajted doneo tešku odluku da po treći put u poslednje tri godine, smeni trenera usred sezone. Što je to postao gotovo trend na Old Trafordu, druga je priča, ali neočekivanim novembarskim dolaskom Maurisija Poketina na klupu kolosa sa Teatra snova, ovaj derbi će dobiti drugačiju, latino dimenziju. Ili bolje rečeno, plesaće se po strasnim latino notama sa klupe, jer je kormilar Liverpulovog broda ništa manje temperamentni Bask Andoni Iraola. O-la-la!
Šta nam to govori? Da ćemo pre svega gledati grozničav sudar dva slična, intenzivna stila igre, pretežno dinamična, u kojem će Iraola pokušati da iskoristi loš trenutak i haos u redovima protivnika, koje će Poketino morati da sredi što pre, ukoliko misli da Junajted usmeri ka mirnijoj zoni, ako je moguće pre januara.
Ali, da budemo jasni - ako je deset godina čekao na ovakvu priliku, Poketino je svestan da će morati da iz sebe izvuče ono najbolje, jer je ovaj korpus Junajtedovih vojnika za bodove, izneverio mnoge njegove prethodnike. Majkl Kerik je poslednji u nizu onih koji su dolazili sa ogromnom nadom i na kraju se pretvarali u prah i pepeo. Žrvanj pritiska i krize koja je za mnoge još jasno nedefinisana, nemilosrdno guta menadžere u Teatru snova. Moraće Poketino da ima mnogo pozitivne energije Univerzuma, u šta silno veruje, da bi se zadržao malo duže na mestu na kojem je želeo da bude još 2016.
NOĆI BEZ SNA, AFERA DRON I IGRICA
Po prelasku Atlantika u sredu, u Maurisio Poketino morao je da spava u avionu, svega nekoliko sati, kako bi se već tokom dana podvrgnuo novim dužnostima u SC Karington i Mančester Junajtedu. Priznao je da je tri do četiri sata maksimalno spavao i narednih dana, te da je posao koji ga čeka, izazovan, ali i težak.
Za pripremu meča sa Liverpulom imao je praktično samo tri cela dana, četvrtak, petak i subotu, ali koliko je posao današnjeg menadžera zahtevan i nepredvidljiv, pokazalo se momentalno, kada su detalji sa njegovog prvog zajedničkog treninga sa ekipom, pojavili na internetu na Jutjub kanalu uživo! Jedan operater sa dronovima, koji redovno snima emisije u zoni Mančestera, dao je sebi za pravo da spusti dron iznad trening centra Junajteda i praktično snimi Poketina i ekipu usred taktičkog treninga.
To što se kasnio izvinio zbog tog čina i što je posle nekoliko sati povukao snimak sa interneta, bilo je kasno, jer je Andoni Iraola već dobio isti i mogao je da izvuče određene zaključke iz toga. A Poketino je morao da odgovara na pitanja o tome šta misli o tome.
"Nije mi jasno, šta će tim snimanjem otkriti? Imali smo i mlade igrače sa nama na treningu. To nije lepo, to nije dobro. Šta žele da prikažu? Da, radili smo na formaciji. Šta je poenta takvog rada koji može da bude opasan?", zapitao se Poketino u razgovoru za Skaj Sports.
Iraola je bio kratak.
"Da, poslali su mi snimak. Najvažnija stvar u tome je što tako nešto ne bi trebalo da bude legalno", poručio je strateg Liverpula.
Iraola je naglasio da je to moglo da se desi i njegovom timu, ali i Arsenalu, Sitiju ili bilo kom drugom, te da živimo u ludim vremenima kada je teško kontrolisati sve stvari.
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Činjenica je da šteta učinjena, ali svejedno, za Junajted prava muka tek počinje. Oni koji su svedočili prvim treninzima Poketina i njegovih bliskih saradnika sa ekipom Junajteda, kažu da je rad bio takvog intenziteta i da je promena u odnosu na vreme Majkla Kerika bila tako primetna, da ni igrači nisu mogli da poveruju šta ih je snašlo. A Argentinac im je naravno poručio, da "ono pravo" počinje tek od ponedeljka, posle okršaja sa Liverpulom.
Brojke iz proteklog dela sezone su pokazale da je Junajted u tom fizičkom parametru, prilično inferioran u odnosu na ostatak lige. Poketino je po dolasku rekao da "nije važno koliko se trči, već kako se trči" i "kako se to koristi u igri", ali jasno je da je za njegov stil igre, savršena sprema jedan od prvih zahteva, pa će mnogi morati da poprave svoje statističke parametre ako planiraju da budu u njegovih startnih 11 iz nedelje u nedelju.
No, Argentinac, kao ni njegov kolega sa klupe Liverpula, neće ništa manje pažnje morati da obrate i na stvari van terena, koja se tiču ponašanja i života njihovih igrača. Primer Brajana Embeuma i nepromišljene poruke u ponoć na društvenim mrežema, kako sa nestrpljenjem očekuje pojavu igrice "GTA 6", izazvala je pravu lavinu komentara o tome kako igrači troše svoje slobodno vreme. Silni noćni sati provedeni pred ekranom, te dolazak na jutarnji trening u stanju neispavanosti, jasno ukazuju da Poketino i njegove kolege, imaju mnogo više problema o kojima moraju da vode računa od toga da li će igrati u ovoj ili onoj formaciji, ili kako da nadmudre protivnika.
A ŠTA KAŽE STATISTIKA?
U prethodnih 219 obračuna, Junajted je bio nešto uspešniji. Crveni đavoli imaju 85 pobeda, Liverpul 72, dok je 62 puta bilo nerešeno.
Ipak, teško je poverovati da se ekipa koja je prošlu sezonu završila na trećem mestu i ušla posle dve godine u Ligu šampiona, posle deset kola nalazi na 19. mestu. No, to je surova realnost Mančester Junajteda. Svega osam bodova iz deset kola i samo jedna ligaška pobeda, ostvarena još u drugom kolu prvenstva, protiv Ipsviča (5:2).
Ipak, Junajted nije poražen na tri poslednja susreta sa Liverpulom. Crveni sa Enfilda poslednji put su slavili 1. septembra 2024. kada su sa Arneom Slotom na Old Trafordu pobedili sa 3:0. Od tada, Junajted je uspevao da izvuče sedam bodova, prvo 2:2 na Enfildu u januaru 2025, potom sredinom oktobra prošle godine na istom mestu pobedio je sa 2:1, da bi u maju ove godine na Old Trafordu Kobi Mainu doneo pobedu Crvenim đavolima golom za 3:2.
Statistika kaže da je poslednji put Junajted uspeo četiri puta da ostane neporažen u derbiju sa Liverpulom u periodu između aprila 1997. i septembra 1999. Sada ima priliku da tako nešto ponovi, ali...
Vredni statističari iskopali su loš podatak za Maurisija Poketina. Novi strateg Junajteda, uspeo je da od 2013. godine, kada je vodio Sautempton, protiv Crvenih vodi svoje timove ukupno 19 puta i učinak je više nego slab - tri pobede, pet remija i čak 11 poraza.
Ovo će mu biti 20. meč protiv Liverpula i deseti na Enfildu, gde je uspeo da pobedi dva puta, ali prilično davno, kao menadžer Sautemptona. Poslednji put u petom kolu u sezoni 2013/14. kada su strelci za Svece bili kasniji igrači Liverpula, Adam Lalana i Dejan Lovren.
Ipak, najbolnija stvar vezana za okršaje sa Liverpulom, za Poketina je došla u finalu Lige šampiona u Madridu 2019. Tada je Totenhem poražen od Liverpula pod komandom Jirgena Klopa sa 2:0, a strelci su bili Mohamed Salah i Divok Origi.
U današnjem okršaju na Enfildu, akteri iz tog finala 2019. uz Poketina, biće još jedino golman Alison Beker i kapiten Virdžil van Dajk, kojem bi ovo mogla da bude i poslednja sezona u dresu Liverpula.
I još nešto, interesantno. Poketino ima šansu da bude četvrti trener debitant na klupi Junajteda sa prvom pobedom protiv Liverpula. Pre njega, to je uspelo Luju van Galu 2014, Eriku ten Hagu 2022. i Majklu Keriku u maju ove godine.
Ipak, Poketino će na umu morati da ima i činjenicu da je samo jedan od 13 trenera trenera koji je debitovao na meču na Enfildu, uspeo da ostane neporažen! U pitanju je Roberto de Zerbi sa Brajtonom u sezoni 2022/23. On je osvojio bod, a preostalih 12 stručnjaka meč je završilo oborene glave. Među njima su i imena poput Marka Hjuza, Ronalda Kumana, Manuela Pelegrinija, pa i Poketinovog uzora i nekadašnjeg učitelja, Marsela Bjelse.
REČ AKTERA
Andoni Iraola je svestan da je ovo izuzetna prilika za njegov tim da se učvrsti među pet najboljih i da zada veliki udarac protivniku.
Liverpul je svoju imperiju obično gradio na nepobedivosti na Enfildu i godinama je ovaj stadioin slovio kao tvrđava koju je najteže osvojiti. Ipak, ove sezone, Liverpul ne blista kod kuće. Dok je ubedljivo najbolji tim kao gost, na Enfildu su mnogi uspevali da se izvuku, pa u proteklih deset kola Premijer lige imaju samo jednu pobedu pred Kopom, protiv Brajtona krajem oktobra (2:0). Notingem Forest (2:2), Fulam (0:0), Mančester siti (0:3) i Arsenal (0:1) uspevali su da izvuku deo ili čak ceo plen, pa je meč sa Junajtedom otuda veoma važan.
"Nemate većeg meča od ovog. Srećan sam i privilegovan što sam deo ovakve utakmice. Morate da imate na umu značaj ovog susreta, ali tu je mnogo novi začina, poput toga da protivnik ima novog menadžera. Za nas je ova utakmica važna jer pre svega želimo da popravimo formu kod kuće, ovo nam je prva šansa za tako nešto", kaže Andoni Iraola.
Menadžer Liverpula svestan je da i najmanji detalji mogu da budu odlučujući.
"Poketino i ja se poznajemo. On ima iza sebe mnogo mečeva u Premijer ligi, mnoge od njih smo videli, kao i ove poslednje na kormilu SAD. Ipak, mislim da imaju malu prednost, jer ne znamo kako će se postaviti sada. Siguran sam doduše da će stići dobro pripremljeni. Mislim da će posebno biti važan početak utakmice, kako ćemo se prilagoditi određenim stvarima i kako ćemo ovladati situacijom što pre. Znamo da kada dođe novi menadžer, igrači uvek žele da impresioniraju, to se dešava svuda, ali mi smo koncentrisani isključivo na nas i kako mi da popravimo svoju igru", dodao je Iraola.
Na drugoj strani, Poketino je obećao da će pokušati da izgradi nešto novo, ali pre svega zasnovano na kulturi i istoriji Mančester Junajteda.
"Moramo da nađemo svoj način. Prošlost neće pomoći, kao ni to da razmišljamo o njoj. Imamo podršku i radićemo naporno da pomognemo igračima da igraju bolje. To je prioritet. Normalno je da kada ne pobeđujete, samopouzdanje počne da pada. Mislim da igrači od starta moraju da osete da im verujemo. Uz raspored koji je pred nama, brzo moramo da uspostavimo principe. Igtači su pametni, imaju kvalitet. Ponekad je tajna u tome da se otključaju neke stvari koje se nisu pojavljivale iz različitih razloga", kaže Poketino.
On je dodao i da će Bruno Fernandeš nastaviti da nosi kapitensku traku.
"Bruno je naš kapiten i vrlo važan igrač, ali i ostali moraju da osete da su važni, svi, od početka do kraja. Proveo sam skoro tri sata pričajući sa svima posebno, imali smo zaista dobre razgovore", otkrio je novi trener Junajteda.
Kada je reč o povredama i suspenzijama, situacija na obe strane nije tako loša. Andoni Iraola neće moći da računa na Uga Ekitikea, kao ni na Đovanija Leonija i Konora Bredlija koji su doduše počeli da treniraju sa ostatkom tima. Ono što je pozitivno je da će Žeremi Frimpong, Rajan Gravenberh, Virdžil van Dajk i Dominik Soboslaj biti u konkurenciji.
S druge strane, Poketino ne može da računa na povređene Karlosa Balebu, Manuela Ugartea i Benjamina Šeška. Luk Šo i Markus Rašford su blizu povratka. Dobra vest je da se Patrik Dorgu oporavio, dok je Lisandro Martinez izdržao meč suspenzije zbog isključenja na utakmici sa Čelsijem.
MOGUĆI SASTAVI
LIVERPUL - MANČESTER JUNAJTED
Početak:17.30
Stadion: Enfild
Sudija: Sem Berot
LIVERPUL (4-2-3-1): Alison - Arauho, Van Dajk, Žake, Kerkez - Makalister, Soboslaj - Gakpo, Virc, Barkola - Isak.
MANČESTER JUNAJTED (4-2-3-1): Lamens - Dalo, Megvajer, Joro, Dorgu - Tilemans, Mainu - Amad, Fernandes, Kunja - Embumo.
PREMIJER LIGA, 11. KOLO
Subota
Mančester Siti - Fulam 1:1 (0:1)
/Anderson 57 - Muniz 16/
Čelsi - Lids 1:4 (1:1)
/Emega 25 - Okafor 28, 59, Kalvert Luin 53pen, Aronson 90+1/
Koventri - Kristal Palas 3:2 (2:2)
/Avonji 5, Sakamoto 30, Meknil 85ag - Pino 13, Larsen 45+1/
Aston Vila - Sanderlend (0:0)
Totenhem - Ipsvič 2:0 (1:0)
/Vilijams Barnet 15, Solanki 51/
Bornmut - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Evanilson 19, Klajvert 45+3/
Njukasl - Arsenal 2:2 (0:1)
/Barns 49, Tšau 62 - Eze 33, Madueke 78/
Nedelja
15.00: (5,90) Hal (4,60) Brajton (1,50) MOZZART RELAX
17.30: (1,75) Liverpul (4,10) Mančester Junajted (4,10) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,40) Brentford (3,50) Everton (2,80) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama