PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Mogao bi najveći engleski derbi da nas počasti golovima
Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 11:46
Pročitajte nekoliko predloga za 22. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Marsej je prilično efikasan. Na pet poslednjih utakmica je postigao 15 golova. Najbolji strelac tima je alžirski reprezentativac Amin Guri, strelac sedam golova na 10 mečeva Lige 1. Pre reprezentativne pauze je postigao po gol na poslednja tri meča svog tima. Da se Marselj ne šali pokazala je i pobeda u prošlom kolu u gostima protiv vicešampiona Lansa sa 2:1.
Mozzart kombinazzije
Torense je prošle sezone kao osvajač portugalskog Kupa uspeo da se domogne Lige Evrope. U finalu je savladao Sporting, a na međunarodnoj sceni ostavlja veoma dobar utisak. Iz četiri utakmice ovaj drugoligaš ima dve pobede i dva poraza. Benfika jeste u seriji od osam pobeda u svim takmičenjima, ali treba biti oprezan. Reč je o meču Kupa, u kojem je Torense pokazao da ume odlično da se takmiči. Poređenja radi, Porto se namučio sa trećeligašem i prošao tek posle penala.
Konačan ishod
Hetafe još nema poraz kod kuće ove sezone. U šest utakmica ostvario je tri pobede i tri remaija, a sada u madridsko predgrađe stiže zahuktali Atletiko Madrid, koji želi da nadoknadi poraz u velikom derbiju sa Barselonom pred reprezentativnu pauzu. Sigurno je da će gosti naići na bedem pred kaznenim prostorom, po čemu je Hetafe poznat. Možda domaćin i uspe da odoli u prvom delu utakmice, ali biće ziasta podvig ako i ovaj put uspe da odbrani domaći teren.
Poluvreme - Kraj
Ajaks je u sjajnoj formi, pet pobeda je imao do prošlog kola kada je u Enshadeu odigrao nerešeno 2:2 sa Tventeom. Početkom meseca je pregazio Midtjiland u Herningu sa 6:1 u Ligi konferencije. Gosti iz Haga su imali tri poraza u nizu, ali su početkom meseca na svom terenu savladali Spartu iz Roterdama sa 3:1. Biće ovo prvi duel ovih rivala posle pet i po godina. Poslednji put je Ajaks u Amsterdamu pobedio današnjeg rivala krajem 2021. godine sa čak 5:0. Teško da će biti mnogo drugačije danas.
Poluvreme - Kraj
Nemaju šta da kalkulišu rivali u najvećem derbiju engleskog fudbala. Mančester Junajted traži izlazak iz zone ispadanja, Liverpul mora da skuplja bodove kako bi sačuvao kakve-takve šampionske ambicije, a prevashodno ostao u trci za plasman u Ligu šampiona. U prethodna tri međusobna duela obe ekipe su postigne makar po jedan gol. Junajted je u tim utakmicama slavio dvaput, a jednom je bilo nerešeno.
Oba tima daju gol
Barsa deluje fantastično ove sezone, u proseku daje četiri gola po meču u Primeri (48 na 12 utakmica). Viljareal ume da joj bude nezgodan rival, ali Žuta podmornica nikako da izađe na željeni kurs i trenutno je u sredini tabele. Bilo bi veliko iznenađenje da gosti neporaženi napuste Kamp Nou.
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