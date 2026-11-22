Vlahovićev impresivan prosek – gol po meču, ali problem Orlova izostanak Kokčua
Vreme čitanja: 2min | ned. 22.11.26. | 11:04
Bešiktaš nije pobedio u šampionatu Turske van Istanbula. Sa Srbinom u špicu, ali bez kapitena u Konji (14.00)
Fenerbahče posrće, stao je i najprijatnije iznenađenje na početku šampionata Turske, Amed, pa bi Trabzon i Bešiktaš trebalo da budu najveća pretnja po četvorostrukog šampiona Turske, Galatasaraj.
Problem za Orlove Dušana Vlahovića je što očajno igraju van Istanbula. Nijednom nisu pobedili van najvećeg grada u ovoj zemlji. Jedina pobeda u gostima u šampionatu je bila u velikom gradskom derbiju protiv Fenerbahčea sa 2:1, kada je srpski napadač postigao pobedonosni gol u nastavku. Vlahovića dugo nema u reprezentaciji Srbije, ali u novom klubu ima impresivnu statistiku u šampionatu, gol po meču – devet pogodaka na isto toliko utakmica. Pre reprezentativne pauze se dva puta upisao u strelce u pobedi protiv Genčlerbirligija sa 3:0.
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Bešiktaš će biti osetno oslabljen danas (14.00) u Konji. Zbog kartona neće biti u timu kapitena, duše tima Orkuna Kokčua. Na oprezu zbog suspenzije su Leonardo Trosar i Emirhan Topču pred derbi evropskog dela Istanbula naredne nedelje sa Galatasarajem.
14.00: (5,10) Konja (4,00) Bešiktaš (1,60)
Vlahoviću u špicu će se pridružiti letnje veliko pojačanje iz Arsenala, Belgijanac Leonardo Trosar. Iskusni napadač je postigao dva gola ove sezone, uz četiri asistencije. U timu Konje standardan je iskusni srpski vezista Marko Jevtović, nekadašnji fudbaler Partizana.
Konja je neugodno gostovanje za Bešiktaš, dobila je velikog rivala na dva od pet poslednjih mečeva na svom terenu. Prošle sezone su Orlovi dobili u Konji sa 2:0.
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TURSKA, 12. KOLO
Subota
Genčlerbirligi - Gazijantep 1:0 (1:0)
/Traore 9/
Amed - Rize 0:2 (0:1)
/Sove 19, 55/
Galatasaraj - Samsun 2:1 (1:0)
/Toreira 4, Akgun 53 - Bajo 57/
Kodžaeli - Fenerbahče 2:2 (0:0)
/Kutlu 71pen, Maglica 76 - Škrinjar 61, Grinvud 90+3/
Nedelja
11.30: (2,85) Erzurum (3,35) Gectepe (2,40)
14.00: (1,97) Kasimpaša (3,50) Alanja (3,60)
14.00: (5,10) Konja (4,00) Bešiktaš (1,60)
17.00: (1,12) Trabzon (7,75) Ejup (18,0)
Ponedeljak
18.00: (1,85) Bašakšehir (3,70) Čorum (3,80)
*** kvote su podložne promenama