Fenerbahče posrće, stao je i najprijatnije iznenađenje na početku šampionata Turske, Amed, pa bi Trabzon i Bešiktaš trebalo da budu najveća pretnja po četvorostrukog šampiona Turske, Galatasaraj.

Problem za Orlove Dušana Vlahovića je što očajno igraju van Istanbula. Nijednom nisu pobedili van najvećeg grada u ovoj zemlji. Jedina pobeda u gostima u šampionatu je bila u velikom gradskom derbiju protiv Fenerbahčea sa 2:1, kada je srpski napadač postigao pobedonosni gol u nastavku. Vlahovića dugo nema u reprezentaciji Srbije, ali u novom klubu ima impresivnu statistiku u šampionatu, gol po meču – devet pogodaka na isto toliko utakmica. Pre reprezentativne pauze se dva puta upisao u strelce u pobedi protiv Genčlerbirligija sa 3:0.