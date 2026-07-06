Neuspešni skijaš zavio Brazil u crno: Večita rezerva i najmanje loš izbor Solbakena

Elem, bio je deo programa FS Norveške, tražni su potencijalni reprezentativni golmani. Malo ko je polagao nade da bi on mogao da bude taj, međutim, nekako je uspeo da se provuče. Niželigaš Hed i Molde bili su ulazna karta za odlazak preko grane. iz perioda u Hedu, najviše se pamti gol koji mu je poništen. Naime, Niland je degažirao loptu iz svog kaznenog prostora. Vetar je toliko jako duvao da je lopta preletela ceo teren, prevarila kolegu na suprotnoj strani i ušla u gol. Nažalost, sekund ranije sudija je prekiunuo igru zbog faula u napadu koji je napravio neko od njegovih saigrača.

Štaviše, Erjan nije hteo ni da bude fudbaler. Kao klinac, najviše je uživao u skijanju, toliko je bio dobar da je sa 13 leta postao deo nacionalog tima u alpskom skijanju. Njegov trener je toliko bio impresioniran njegovim talentom da je rekao " Postaće šampion, voleo bih da ga jednog dana odvedem na Olimpijske igre ". Paralelno sa ovim, trenirao je rukomet i pomalo fudbal, ali bez aspiracija za nećim ozbiljnim. Kako su vremenom rezultati na skijanju bili sve lošiji, rešio je da batali i posveti se fudbalu. Da mu je neko tad pričao da će poslati Brazil kući, verovatno bi se slatko nasmejao.

Čovek u koga niko nije verovao, od tog trenutka pretvorio se u Manuela Nojera lično. Na njegovim plećima, samopouzdanje ekipe raslo je kao kvasac. Branio je pokušaje Rajana , kasnije opet Gimaraeša , a kao šlag na tortu - spektakularnom odbranom sprečio je autogol Kristofera Ajera . Štoper Brentforda mogao bi da plati piće saigraču, da nije bilo Erjana , Ajer bi bio potpuni tragičar utakmice, em je napravio penal, em zamalo zatresao sopstvenu mrežu. Taj neugledni čovek, pokazao je da je prema njemu učinjena nepravda time što je smatran "13. prasetom".

Sa etiketom golmana koji pravi čudne kikseve, uprkos velikoj minutaži u Moldeu i sa tek jednom dobrom sezonom u Ingolštadu u Cvajti, nekako se dokopao angažmana u Aston Vili. Stigao je leta 2018. i odmah postao predmet šale na društvenim mrežama. Navijači Vile su mu dali nadimak "Hari Poter" zbog toga što je, po njima, neodoljivo podsećao na filmskog junaka iz kasnijih delova serijala.

Izuzev prve sezone na Vila Parku, u svim ostalim je bio više zakucan na klupu. Džed Stir, Pepe Reina, Dibu Martinez, Tom Hiton - svi su imali prednost u odnosu na njega. Treneri mu nisu verovali, u tri sezone branio je na ukupno 30 utakmica. O tome koliko je bio loš, govori činjenica da je Niland čovek koji je Aston Vilu zamalo koštao ispadanja iz Premijer lige. Šta se desilo? Igrala se utakmica između Vile i Šefild Junajteda i Niland je napravio veliki kiks. Posle centaršuta je uhvatio loptu, ali je sa njom prešao gol-liniju.

Čitav stadion, čak i ljudi pored TV ekrana videli su da je lopta bila u golu. Jedino ga nije videla "goal-line" tehnologija. Sistem je zakazao jer je položaj tela Nilanda i njegovih saigrača blokirao kamere. Sudija nije dobio signal na satu, gol nije priznat, a meč je završen rezultatom 0:0. Taj bod je Aston Vilu spasao ispadanja, ali nije promenila Erjanov status.

Erling Haland najbolji strelac Mundijala - kvota 7,00

I dalje je bio na lošem glasu, otišao je iz Vile i počeo da se smuca po Noriču, Bornmutu, Redingu i Lajpcigu. Od zime 2020. do leta 2023. branio je na 13 utakmica. Trpeo je kritike, odbijanja i sklanjanja iz ekipe bez objašnjenja

""Bio sam u situaciji da treniram da decom iz omladinskog tima i to bez ikakvog razloga", prisetio se Niland.

U potpunom beznađu, jedini čovek koji mu je verovao bio je Stole Solbaken. Njih dvojica se poznaju iz mlađih reprezentativnih kategorija, i sadašnji selektor Norveške ga je uvek cenio. Od kad je bivši trener Kopenhagena seo na klupu Norveške, Niland ima zagarantovano mesto među stativama. Branio je uprkos tome što su španski mediji za njega skovali naziv - Nepouzdani na osnovu male minutaže u Sevilji.

Solbaken je bio tvrdoglav do kranjih granica i na kraju dobio ono najbolje od Nilanda u jednom od najvećih mečeva koje je Norveška ikada odigrala. Petostruki šampion sveta, zemlja koja fudbal voli kao niko drugi na planeti, gledala je kako su se njeni snovi o povratku na tron olupali o stenu, a da je glavni i odgovorni za to čovek od koga se to najmanje očekivalo. Nepouzdani momak postao je Klark Kent Norveške zajedno sa Erlingom Halandom.

Nije svaka intervencija bila idealna, delovala je po malo nespretno i nezgrapno, ali koga briga. Dok su Brazilci ležali na travi od tuge, Erjan je do te mere bio kuražan da se nasmejao Nejmaru u lice iako mu je ovaj dao gol iz penala. To je bila još jedna njegova pobeda. Velika - kao pobeda Norveške nad Brazilom. Možda je zbog toga zaslužio da dobije još jednu šansu i ne bude večita rezerva.