Žestoka kazna za Tajrika Džonsa: Nan bolje prošao, Lesor se izvukao
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 16:54
Disciplinska komisija mesec dana kasnije izrekla sve kazne
Pravi haos nastao je posle majstorice finala plej-ofa grčkog šampionata. Bilo je koškanja na terenu, svađa, umalo tuče i isključenja za Tajrika Džonsa i Kendrika Nana, koji se tu nisu zaustavili, već su se pokačili u hodniku "Dvorane mira i prijateljstva". Bilo je pesničenja, jedva su ih razdvojili i smirili, posebno bivšeg centra Partizan Mozzart Beta jer nije mogao da se suzdrži, niti da se obuzda. Mesec dana kasnije, stigle su kazne za američke košarkaše i za oba grčka velikana.
Tajrik Džons prošao je najgore. Kažnjen je ukupnom suspenzijom od sedam utakmica i novčanom kaznom od 54.000 evra. Disciplinski organ naveo je da je kažnjen zbog "ponovljenih uvredljivih postupaka i narušavanja ugleda sporta pokušajem fizičkog obračuna". Kendrik Nan suspendovan je na dve utakmice i kažnjen sa 4.000 evra zbog učešća u verbalnom sukobu. Ostali istaknuti igrači zelenih, među kojima su Matijas Lesor i Džerijan Grant, oslobođeni su svake odgovornosti za događaje posle utakmice.
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Klubovi su isto dobili žestoke kazne, posebno što su ih kaznili oduzimanjem bodova. Olimpijakosu i Panatinaikosu oduzeta su po dva boda, dok je svakom klubu izrečena i ukupna novčana kazna od 150.000 evra. Pošto se u grčkom prvenstvu za pobedu dobijaju dva boda, a za poraz jedan, oduzimanje dva boda predstavlja ozbiljan hendikep u borbi za prvo mesto na tabeli. Time će rivali poput Arisa i PAOK-a u novu sezonu ući sa opipljivom prednošću u odnosu na dva najveća favorita, mada znajući koliko će biti jaki i jedni i drugi, lako to može da se nadoknadi. Svakako, novu sezonu kreću iz minusa i jedni i drugi.
Takođe, oba kluba odigraće po jednu utakmicu bez prisustva publike, što se znalo od ranije jer su već izrečene kazne, samo je sada dodato sve ostalo. Ovim odlukama liga je zvanično dopunila prvobitne sankcije koje je ranije izrekao "Komitet za sprečavanje nasilja u Grčkoj", kako se tamošnja organizacija za rešavanje ovakvih problema zove.
Što se tiče Matijasa Lesora, njega je Olimpijakos optužio da je u ovoj tuči bio isto učesnik i to da je odgurnuo, pa kako oni kažu i udario policijskog službenika, što na kraju nije potvrđeno. Nije učestvovao u sukobu na terenu, niti je udario policajca, tako da je on prošao bez kazne. Isti je slučaj i za Džerijana Grenta, koji jeste bio u tom koškanju na parketu, ali nije uradio ništa vredno suspenzije i novčane kazne.