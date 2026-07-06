Žestoka kazna za Tajrika Džonsa: Nan bolje prošao, Lesor se izvukao

Pravi haos nastao je posle majstorice finala plej-ofa grčkog šampionata. Bilo je koškanja na terenu, svađa, umalo tuče i isključenja za Tajrika Džonsa i Kendrika Nana, koji se tu nisu zaustavili, već su se pokačili u hodniku "Dvorane mira i prijateljstva". Bilo je pesničenja, jedva su ih razdvojili i smirili, posebno bivšeg centra Partizan Mozzart Beta jer nije mogao da se suzdrži, niti da se obuzda. Mesec dana kasnije, stigle su kazne za američke košarkaše i za oba grčka velikana.

Tajrik Džons prošao je najgore. Kažnjen je ukupnom suspenzijom od sedam utakmica i novčanom kaznom od 54.000 evra. Disciplinski organ naveo je da je kažnjen zbog "ponovljenih uvredljivih postupaka i narušavanja ugleda sporta pokušajem fizičkog obračuna". Kendrik Nan suspendovan je na dve utakmice i kažnjen sa 4.000 evra zbog učešća u verbalnom sukobu. Ostali istaknuti igrači zelenih, među kojima su Matijas Lesor i Džerijan Grant, oslobođeni su svake odgovornosti za događaje posle utakmice.