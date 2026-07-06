Rui Hačimura zamenio timove u Los Anđelesu

Razmišljali su u Lejkersima da li da zadrže Ruija Hačimuru, ali su otišli u potpuno drugom pravcu i novac potrošili na nove akvizicije. Prvo su trejdovali za pouzdanog centra Vokera Keslera, zatim potpisali Kolina Sekstona, Kventina Grajmsa i Sandra Mamukelašvilija, čime su kompletirali ekipu za narednu godinu, po onome što odgovara Luki Dončiću i Ostinu Rivsu. Ostali su bez Lebrona Džejmsa posle osam godina, Ruiju Hačimuri je ugovor istekao, pa su zbog toga imali toliko prostora u seleri kepu da naprave potpuno novu ekipu. Nije bilo realno da se posle svega vrati i Hačimura, tako da je on otišao u komšiluk.

Što se tiče Los Anđeles Klipersa, oni su rasturili sve što su godinama gradili i oprostili su se od Kavaja Lenarda, kog su trejdovali u Toronto Reptorse. Prethodno su trejdovali tokom sezone Džejmsa Hardena i Ivicu Zupca, rešili su se i pomenutih veterana u vidu Bogdana Bogdanovića i Nikolasa Batuma, tako da se tamo nešto novo gradi. Imaće sada Darijusa Garlanda, Brendona Ingrama, Ruija Hačimuru, Grejdija Dika i mlade igrače, uz doduše i Bruka Lopeza, pa će probati da naprave nešto novo, za razliku od prethodnih godina kada su tvrdoglavo gledali da igraju samo sa veteranima.

Prošle sezone, Hačimura je odigrao 63 utakmice, od čega 41 kao starter. Beležio je 11,5 poena, 3,3 skoka i nešto manje od jedne asistencije, a sada se smatra jednim od najpouzdanijih 3&D igrača u NBA ligi.