Rui Hačimura zamenio timove u Los Anđelesu
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 17:41
Japanski reprezentativac prešao u Kliperse
Nisu imali previše prostora Los Anđeles Klipersi u seleri kepu, zbog čega su morali da se reše Bogdana Bogdanovića i Nikolasa Batuma, tačnije da ne prihvate njihove timske opcije. Oslobodili su preko 16.000.000 dolara odlaskom kapitena reprezentacije Srbije i oko 6.000.000 dolara koliko je imao francuski veteran za narednu sezonu, pa su tako imali prostora taman da potpišu jednog ozbiljnijeg igrača uloge. Odluka je pala na Ruija Hačimuru.
Los Anđeles Klipersi su potpisali dvogodišnji ugovor sa japanskim reprezentativcem, po kojem će krilni košarkaš inkasirati 28.000.000 dolara. Neće morati da se seli doskorašnji košarkaš Lejkersa jer ostaje u gradu anđela, a Klipersi dobijaju pouzdanog šutera i defanzivca.
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Razmišljali su u Lejkersima da li da zadrže Ruija Hačimuru, ali su otišli u potpuno drugom pravcu i novac potrošili na nove akvizicije. Prvo su trejdovali za pouzdanog centra Vokera Keslera, zatim potpisali Kolina Sekstona, Kventina Grajmsa i Sandra Mamukelašvilija, čime su kompletirali ekipu za narednu godinu, po onome što odgovara Luki Dončiću i Ostinu Rivsu. Ostali su bez Lebrona Džejmsa posle osam godina, Ruiju Hačimuri je ugovor istekao, pa su zbog toga imali toliko prostora u seleri kepu da naprave potpuno novu ekipu. Nije bilo realno da se posle svega vrati i Hačimura, tako da je on otišao u komšiluk.
Što se tiče Los Anđeles Klipersa, oni su rasturili sve što su godinama gradili i oprostili su se od Kavaja Lenarda, kog su trejdovali u Toronto Reptorse. Prethodno su trejdovali tokom sezone Džejmsa Hardena i Ivicu Zupca, rešili su se i pomenutih veterana u vidu Bogdana Bogdanovića i Nikolasa Batuma, tako da se tamo nešto novo gradi. Imaće sada Darijusa Garlanda, Brendona Ingrama, Ruija Hačimuru, Grejdija Dika i mlade igrače, uz doduše i Bruka Lopeza, pa će probati da naprave nešto novo, za razliku od prethodnih godina kada su tvrdoglavo gledali da igraju samo sa veteranima.
Prošle sezone, Hačimura je odigrao 63 utakmice, od čega 41 kao starter. Beležio je 11,5 poena, 3,3 skoka i nešto manje od jedne asistencije, a sada se smatra jednim od najpouzdanijih 3&D igrača u NBA ligi.