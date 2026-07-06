Dubai spremio kofer para za plejmejkera: 6.000.000 evra za šampiona Evrope!
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 17:43
Nakon produžetka saradnje sa Mekinli Rajtom, plejmejker Olimpijakosa je sledeća meta Dubaija
Tržište u Evroligi je teško ispratiti, iz dana u dan se pojavljuju nova imena sa sve apsurdnijim ciframa za igrače, a sada je ponovo došao red na Dubai i njegove želje. Kako javlja grčka Gazeta, Dubai je spreman da plati 6.000.000 evra za dvogodišnji ugovor Tomasu Vokapu.
Iako Vokap ima opciju da produži na još godinu dana sa Olimpijakosom, grčki mediji javljaju da bi u tom slučaju iskusni plejmejker zaradio 1.200.000 evra za predstojeću sezonu. Ozbiljno interesovanje kluba sa Bliskog istoka, za sada, predstavlja otežavajuću okolnost za Pirejce u pregovorima oko zadržavanja organizatora igre.
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Reprezentativac grčke je imao veliku ulogu u prošlosezonskom pohodu Olimpijakosa na trofej Evrolige, gde je za prosečno 24 minuta na parketu beležio 5,3 poena uz 5,7 asistencija. Ipak u Pireju je već zvanično promovisan Kodi Miler Mekintajer, a očekuje se da će narednih dana i Žan Montero postati novi igrač crveno-belih, pa se postavlja pitanje koliko bi prostora Vokap uopšte imao u slučaju da ostane.
Na Bliskom istoku situacija je ipak drugačija. Budžet i širina rostera od ulaska u Evroligu za Dubai nikad nisu predstavljali problem. U jednom trenutku prošle sezone, u timu koji je predvodio Jurica Golemac, nalazilo se preko 20 igrača koji su kročili na teren. Ipak primarni ciljevi u elitnom takmičenju nisu ispunjeni. Iako su na kraju krunisani kao osvajači ABA lige, u Evroligi su završili kao prvi ispod crte za ulazak u plej-in.
U ekipi je na poziciji organizatora igre ostao Mekinli Rajt koji je nedavno produžio ugovor. Pored njega pomoć trenutno im samo u vidu Alekse Avramovića koji pokriva obe bekovske pozicije, pa je jasno da će potražiti još jednu opciju na poziciji jedan.
Ono što je takođe od ranije poznato da Dubai pregovara i sa Majkom Džejmsom koji bi došao kao kapitalno pojačanje na spoljnim pozicijama ekipe koja još uvek nema trenera i čeka se veliko ime.
Ranije u toku dana, saradnja je produžena sa Mfionduom Kabengeleom koji je u debitantskoj evroligaškoj sezoni prosečno beležio 14,2 poena i 6,1 skok, što ga je pozicioniralo na deveto mesto u takmičenju prema indeksu korisnosti. Sa druge strane, klub su zvanično napustili Nejt Mejson, Bruno Kaboklo, Taran Armstrong, Bugi Elis, Met Rajan i trener Aleksandar Sekulić, kojeg bi trebao da nasledi Ćavi Paskval.