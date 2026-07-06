Dubai spremio kofer para za plejmejkera: 6.000.000 evra za šampiona Evrope!

Reprezentativac grčke je imao veliku ulogu u prošlosezonskom pohodu Olimpijakosa na trofej Evrolige, gde je za prosečno 24 minuta na parketu beležio 5,3 poena uz 5,7 asistencija. Ipak u Pireju je već zvanično promovisan Kodi Miler Mekintajer, a očekuje se da će narednih dana i Žan Montero postati novi igrač crveno-belih, pa se postavlja pitanje koliko bi prostora Vokap uopšte imao u slučaju da ostane.

Na Bliskom istoku situacija je ipak drugačija. Budžet i širina rostera od ulaska u Evroligu za Dubai nikad nisu predstavljali problem. U jednom trenutku prošle sezone, u timu koji je predvodio Jurica Golemac, nalazilo se preko 20 igrača koji su kročili na teren. Ipak primarni ciljevi u elitnom takmičenju nisu ispunjeni. Iako su na kraju krunisani kao osvajači ABA lige, u Evroligi su završili kao prvi ispod crte za ulazak u plej-in.

U ekipi je na poziciji organizatora igre ostao Mekinli Rajt koji je nedavno produžio ugovor. Pored njega pomoć trenutno im samo u vidu Alekse Avramovića koji pokriva obe bekovske pozicije, pa je jasno da će potražiti još jednu opciju na poziciji jedan.

Ono što je takođe od ranije poznato da Dubai pregovara i sa Majkom Džejmsom koji bi došao kao kapitalno pojačanje na spoljnim pozicijama ekipe koja još uvek nema trenera i čeka se veliko ime.

Ranije u toku dana, saradnja je produžena sa Mfionduom Kabengeleom koji je u debitantskoj evroligaškoj sezoni prosečno beležio 14,2 poena i 6,1 skok, što ga je pozicioniralo na deveto mesto u takmičenju prema indeksu korisnosti. Sa druge strane, klub su zvanično napustili Nejt Mejson, Bruno Kaboklo, Taran Armstrong, Bugi Elis, Met Rajan i trener Aleksandar Sekulić, kojeg bi trebao da nasledi Ćavi Paskval.