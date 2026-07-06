Šta kaže 'derecho de tanteo': Rivero bi nazad u Španiju, Valensija kalkuliše

Vrlo je zanimljiv sam koncept pomenutog pravila, a španska liga je objavila listu od 14 igrača koji će biti podvrgnuti pravu preče kupovine. „Pijaca“ je ovog ponedeljka zavnično otvorena, te je počeo da teče rok od 13 dana tokom kog bilo koji klub iz Španije može poslati ponudu za nekoga od igrača sa pomenute liste.

„Derecho de tanteo“ je jedan od ključnih mehanizama koji dotiče špansku, ali i evropsku košarku u celini. Pravo preče kupovine koje postoiji u ACB ligi će i ove godine odrediti sudbinu mnogih košarkaša koji nastupaju u prvenstvu ove zemlje, ili su nastupali u nekim prethodnim godinama, te izrazili želju da se potencijalno vrate.

Međutim, ako igrač pronađe novi klub u ACB ligi, njegova stara ekipa ima tačno pet dana da izjednači tu ponudu i zadrži ga u svojim redovima. Sa druge strane, španska liga je objavila i listu od sedam košarkaša koji su sami izrazili želju da se vrate u pomenuto prvenstvo, a na njoj ima nekoliko zanimljivih imena. Elem, glavno pitanje je – ko je sve na tim listama ove godine? Ime Hasijela Rivera je defintiivno jedno od najinteresantnijih za srpsku košarkašku javnost, s obzirom na to da je doskorašnji košarkaš Crvene zvezde upravo jedan od onih koji su izrazili želju da se vrate u ACB ligu. Kako na njega prava i dalje polaže tim za koji je poslednje nastupao u španskom prvenstvu, Valensija, Slepi Miševi su morali da mućnu glavom i odluče šta će sa kubanskim centrom.

Ovogodišnji učesnik Fajnal fora Evrolige je odlučio da ne ponudi odmah ugovor Riveru, već je iskusni centar slobodan u izboru da nađe novi klub u Španiji. Ako nekadašnji centar Makabija zaista nađe novu ekipu, Valensija će moći da ga uzme nazad u pomenutom roku od pet dana, ali će morati da mu plati dodatnih deset odsto bonusa na bruto platu, i to odmah na početku sezone. Ako uzmemo u obzir kako se kreću plate u evropskoj košarci u poslednje vreme, taj procenat i nije baš neznatan, naročito kada govorimo o dokazanim, iskusnijim košarkašima, čija potraživanja su samim tim - veća. Ovo samo po sebi znači da Valensija očigledno kalkulište i testira tržište, odnosno čeka da vidi hoće li uopšte biti neophodno potpisivanje nove petice, te iz tog razloga drži Rivera u rezervi. Ako pričamo o prvoj pomenutoj listi, koja je vezana za samo pravilo preče kupovine, na njoj se između ostalih nalazi i mladi srpski košarkaš Nikola Džepina, momak koji je nastupao u NCAA ligi za Vašington Haskise, ali nije dobio naročito veliku minutažu. Na njega polaže prava Valensija, jer je košarkaš rođen 2006. godine u mlađim kategorijama nastupao za Slepe Miševe, te će se upravo oni pitati o budućnosti srpskog košarkaša. Tako kažu pravila lige, jer ako igrač treba da potpiše prvi profesionalni ugovor, neka vrste zahvalnice za košarkašku edukaciju pruženu igraču stiže u vidu toga da upravo ekipa koja ga je „odgajila“ ima mogućnost i da ga zadrži. Naravno, sve je to u domenu teorije, jer je za mladog košarkaša ima više smisla da svoj razvoj nastavi na koledžu, naročito ako uzmemo u obzir nove trendove koji su prisutni u svetskoj košarci.

Pored Džepine, ostalih 13 košarkaša na ovoj listi čine Kaodiriči Akobundu (Manresa), Eli Bruks (Manresa), Devonte Kejsok (Mursija), Trent Forest (Baskonija), Donta Hol (Baskonija), Brekston Ki (Valensija), Otis Livingston Džunior (Đirona), Timoti Luvavu Kabaro (Baskonija), Kelan Martin (Mursija), Derek Nidam (Đirona), Judžin Omoruji (Baskonija), Devin Robinson (Saragosa), Nikolaos Rogkavopulos (Baskonija) – u zagradama su klubovi koji polažu prava na igrače, odnosno oni koji će moći da izjednače ponude drugih španskih ekipa ukoliko do njih dođe, kako je objašnjeno ranije u tekstu. Jasno je da se Baskonija i dalje pita kada je u pitanju Luvavu, ali je to tako samo u teoriji. Baski imaju mogućnost da izjednače ponude koje budu pristizale francuskom košarkašu, ali s obzirom na to da je bivši košarkaš Mege izuzetno tražena roba na letnjem tržištu, nije realno očekivati da će Baskonija zaista moći tu da isparira. Deluje da je on na ovoj listi više jer pomenuta ekipa razmišlja o budućnosti, odnosno da u slučaju odlaska Luvavua van Španije, Baskonija zadrži prava na njega ako dođe do eventualnog povratka u ACB ligu u nekoj od narednih sezona. Ali to je u ovom trenutku već viša matematika.. Naravno, ovo pravilo se odnosi samo na ACB ligu, te se u slučaju ponuda iz drugih liga "derecho de tanteo" ne primenjuje, kao u slučaju Kija, koji je prešao u Fenerbahče. Takođe, pomenuta lista se ne odnosi samo na ovaj prelazni rok, već i na naredne sezone, te taj detalj rešava potencijalne zabune vezane za košarkaše koji su već dogovorili saradnju sa drugim ekipama. Na primer, ukoliko bi pomenuti američki košarkaš odlučio da se vrati u Španiju u budućnosti, Valensija bi se pitala prva, kao što je prethodno objašnjeno u slučaju Luvavua. Ako se vratimo na listu košarkaša koji priželjkuju povratak, ista situacija kao sa Riverom je i sa Elijem Endijajeom i Real Madridom. Naime, Kraljevski klub ne nudi Senegalcu ugovor odmah, već čeka i naknadno će razmisliti da li će izjedančiti eventualnu ponudu koju dobije krilni centar. Tako je i u slučaju iskusnog Mindaugasa Kuzminskasa i Unikahe iz Malage, kao i Marka Smita i Saragose, odnosno Giljerma Havijera Dijaza Grejema i Kanara.