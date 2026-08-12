Obrt: Odlaže se evropski derbi u Pančevu

Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | sre. 12.08.26. | 08:49
Crvena zvezda poslala zvaničan zahtev Zajednici Superlige
Evropski derbi u Pančevu, zakazan za subotu ipak se neće igrati. Utakmice između Železničara i Crvene zvezde, pogotovo kada se igraju na stadionu Dizelke, redovno su zanimljive i javnost je sa nestrpljenjem čekala taj duel, ali ga ovog vikenda neće biti.
Iako je pre neki dan stajalo da neće biti odlaganja utakmica 5. kola Mozzart Bet Superlige, situacija se totalno preokrenula nakon Zvezdinog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i (još nepotvrđene) ostavke trenera Dejana Stankovića.
Izabrane vesti
Kako saznaje Mozzart Sport, Crvena zvezda je poslala zvaničan zahtev čelnicima takmičenja da se odloži utakmica u Pančevu. I naravno da je zahtev uvažen, jer crveno-beli na to odlaganje imaju pravo po Propozicijama takmičenja, koje kažu da klub koji se plasira u plej-of rundu nekog evropskog kupa ima pravo na još jedno pomeranje prvenstvene utakmice. A, Zvezda će igrati plej-of Lige Evrope.
Prvobitna namera srpskog prvaka je bila da odloži duel 6. kola protiv Čukaričkog, ali sada su se planovi promenili. Podsećanja radi, Zvezda je već odložila utakmicu 3. kola protiv Radnika u Surdulici.
Partizan ako u četvrtak eliminiše Tobol imaće pravo da odloži još jednu utakmicu domaćeg prvenstva.