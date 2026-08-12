Obrt: Odlaže se evropski derbi u Pančevu

Evropski derbi u Pančevu, zakazan za subotu ipak se neće igrati. Utakmice između Železničara i Crvene zvezde, pogotovo kada se igraju na stadionu Dizelke, redovno su zanimljive i javnost je sa nestrpljenjem čekala taj duel, ali ga ovog vikenda neće biti.

Iako je pre neki dan stajalo da neće biti odlaganja utakmica 5. kola Mozzart Bet Superlige, situacija se totalno preokrenula nakon Zvezdinog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu šampiona i (još nepotvrđene) ostavke trenera Dejana Stankovića.