Hapoel Tel Aviv zove Denisa Rodmana u pomoć

Janaj se u pismu prisetio priče koju je pročitao pre mnogo godina, u kojoj je Rodman opisao kako je skakanje pod koševima pretvorio u čistu nauku – proučavajući uglove šuta, rotaciju lopte, način na koji se odbija od obruča i gde treba stajati pre nego što bilo ko drugi shvati gde lopta ide.

Iako je Hapoel izrastao u izuzetno ambiciozan i finansijski moćan klub, Janaj je u pismu, u koje je Mozzart Sport imao uvid, iskreno priznao gde leži najveći problem ekipe - slab skok!

Baš zbog toga Janaj zove Rodmana u Tel Aviv na trodnevni izlet koji bi u potpunosti bio plaćen, a i sam Rodman bio dobio pozamašnu sumu za kliniku koju bi održao ekipi trenera Dimitrisa Itudisa kada počnu pripreme.

Pored košarke, Janaj dobro zna šta još privlači Rodmana, pa mu je obećao i vrhunski provod...

Na kraju pisma, vlasnik Hapoela je naglasio da je Izrael prošao kroz teške ratne godine i da je ovo pravi trenutak da se u grad donese radost, uz obećanje da će Rodmana u Tel Avivu dočekati ogromna ljubav hiljada strastvenih navijača Hapoela.

Ostaje da vidimo da li će jedan od najkontroverznijih i jedan od najboljih skakača u istoriji košarke prihvatiti ovaj poziv i doći u Tel Aviv da nauči igrače Hapoela tajnama građenja koša.