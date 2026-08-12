Hapoel Tel Aviv zove Denisa Rodmana u pomoć

Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 08:26
Dobro ste pročitali, Ofer Janaj pozvao legendarnog NBA centra da dođe u Izrael, saznaje Mozzart Sport
Košarkaški klub Hapoel Tel Aviv nastavlja da intrigira evropsku košarkašku javnost! Nakon istorijskog uspeha, osvajanja Evrokupa, ulaska u Evroligu i plasmana među Top 6 ekipa Evrope u prvoj sezoni, vlasnik kluba, izraelski preduzetnik i biznismen Ofer Janaj, odlučio je da ponovo uradi nešto u njegovom stilu..
Naime, kako Mozzart Sport saznaje, Janaj je poslao zvanično pismo direktno legendarnom NBA centru i petostrukom šampionu Denisu Rodmanu, bivšem saigraču Majkla Džordana iz šampionskih dana Čikago Bulsa, sa pozivom da poseti Tel Aviv i pomogne ekipi pred početak nove sezone!
Izabrane vesti
Iako je Hapoel izrastao u izuzetno ambiciozan i finansijski moćan klub, Janaj je u pismu, u koje je Mozzart Sport imao uvid, iskreno priznao gde leži najveći problem ekipe - slab skok!
Janaj se u pismu prisetio priče koju je pročitao pre mnogo godina, u kojoj je Rodman opisao kako je skakanje pod koševima pretvorio u čistu nauku – proučavajući uglove šuta, rotaciju lopte, način na koji se odbija od obruča i gde treba stajati pre nego što bilo ko drugi shvati gde lopta ide.
Baš zbog toga Janaj zove Rodmana u Tel Aviv na trodnevni izlet koji bi u potpunosti bio plaćen, a i sam Rodman bio dobio pozamašnu sumu za kliniku koju bi održao ekipi trenera Dimitrisa Itudisa kada počnu pripreme.
Pored košarke, Janaj dobro zna šta još privlači Rodmana, pa mu je obećao i vrhunski provod...
Na kraju pisma, vlasnik Hapoela je naglasio da je Izrael prošao kroz teške ratne godine i da je ovo pravi trenutak da se u grad donese radost, uz obećanje da će Rodmana u Tel Avivu dočekati ogromna ljubav hiljada strastvenih navijača Hapoela.
Ostaje da vidimo da li će jedan od najkontroverznijih i jedan od najboljih skakača u istoriji košarke prihvatiti ovaj poziv i doći u Tel Aviv da nauči igrače Hapoela tajnama građenja koša.