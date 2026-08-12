Neviđeno: Šampion i vicešampion ostali bez trenera posle mesec dana sezone

Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 09:17
Tanjga i Stanković podneli ostavke zbog neuspeha u Evropi
Nije prošlo ni mesec dana nove sezone u Mozzart Bet Superligi, timovi se spremaju da odigraju mečeve 5. kola za vikend, a već se dogodilo nešto što odavno nije viđeno na ovim terenima, ako je ikada do sada: šampion i vicešampion su promenili trenera!
Da budemo do kraja precizni: Vojvodina, koja je prošlu sezonu završila kao druga na tabeli i bila finalista kupa, već je promenila šefa struke Miroslava Tanjgu, kojeg je na klupi nasledio Marko Savić, dok će Crvena zvezda, kako stvari stoje, danas samo da potvrdi ostavku Dejana Stankovića i da onda potraži novog stratega.
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Da je neko tamo krajem maja rekao kako će prva dvojica trenera koja će otići u novoj sezoni biti Tanjga i Stanković, teško da bi iko mogao da poveruje, ali obojici su glave došli neuspesi na evropskoj sceni. I obojica su sama otišla.
Miroslav Tanjga je podneo ostavku nakon ispadanja od Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencije, kada je Vojvodina završila evropsku misiju. A, na međunarodnu scenu je zakoračila sa velikim ambicijama.
Ista je priča sa Dejanom Stankovićem. Zvezda je u kvalifikacije za Ligu šampiona ušla kao prvi favorit, odnosno kao klub sa najjačim koeficijentom u sve četiri runde. A, ispala je u trećem kolu od Hapoel Ber Ševe i to tako što je nadigrana u obe utakmice. Kad se na to doda isključenje, pa verbalni sukob sa navijačima Crvene zvezde pri izlasku s terena, bilo je jasno da je Stanković pred odlaskom.
Prvi i drugi na tabeli prošle sezone, finalisti Kupa, a danas prva dva kluba koja su bila primorana da traže nove trenere u tek započetoj sezoni...