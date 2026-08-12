Neviđeno: Šampion i vicešampion ostali bez trenera posle mesec dana sezone

Da je neko tamo krajem maja rekao kako će prva dvojica trenera koja će otići u novoj sezoni biti Tanjga i Stanković , teško da bi iko mogao da poveruje, ali obojici su glave došli neuspesi na evropskoj sceni. I obojica su sama otišla.

Miroslav Tanjga je podneo ostavku nakon ispadanja od Ajaksa u kvalifikacijama za Ligu konferencije, kada je Vojvodina završila evropsku misiju. A, na međunarodnu scenu je zakoračila sa velikim ambicijama.

Ista je priča sa Dejanom Stankovićem. Zvezda je u kvalifikacije za Ligu šampiona ušla kao prvi favorit, odnosno kao klub sa najjačim koeficijentom u sve četiri runde. A, ispala je u trećem kolu od Hapoel Ber Ševe i to tako što je nadigrana u obe utakmice. Kad se na to doda isključenje, pa verbalni sukob sa navijačima Crvene zvezde pri izlasku s terena, bilo je jasno da je Stanković pred odlaskom.

Prvi i drugi na tabeli prošle sezone, finalisti Kupa, a danas prva dva kluba koja su bila primorana da traže nove trenere u tek započetoj sezoni...