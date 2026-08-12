NAJAVA DANA (sreda, 12. avgust): Uzbuđenje je na vrhuncu uz sudar Svetaca i Aston Vile

GKS – HAPOEL TEL AVIV, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Hapoel je preskočio Ludogorec u dvomeču koji su manje ili više kontrolisali, zaključno sa revanš mečom koji su rešili sa 2:2. GKS Katovice su prvo izgubile od Žiline sa 2:1, da bi na revanšu slavio sa 3:1. Ovaj tim je prvi meč sa Hapoelom izgzbio sa 2:0. Teško će Poljaci stići ovaj zaostatak.

RAPID – PAID, 18.00

(Fudbal, kvalifikacije za Ligu konferencije)

Estonci su demontirani na prvom meču, budući da su poraženi sa 1:4. Rapid sada ima sve karte u svojim rukama, a rezultat prvog meča ima snagu koji im daje veliki prostor da se na meču ponaša komotno i bukvalno overi svoj rezultat i ne umori se mnogo. U svakom slučaju jasno je ko je apsolutni favorit ovog susreta.

PSŽ – ASTON VILA, 21.00

(Fudbal, UEFA Superkup)

Tradicija kaže da trofej u većini slučajeva odlazi u ruke osvajača Lige šampiona. Od prethodnih 50 finala, 30 je pripalo ekipi koja je u tom trenutku nosila evropsku krunu. Ova dva tima sastala su se u četvrtfinalu prošlosezonske Lige šampiona kada je Pari Sen Žermen slavio ukupnim rezultatom 5:4, ali je Aston Vila u revanšu pobedila (3:2) i čak ozbiljno pripretila da eliminiše kasnijeg osvajača turnira.

AEK – OFI, 19.00

(Fudbal, Superkup Grčke)

OFI je imao očajne pripreme, ali AEK mora da se pazi, jer sećanje na meč para u Kupu Grčke, u januaru ukazuje da ovaj par može da izazove i neprijatne ishode, kao što je bio dolazak te dvojke uz minimalan rezultat. Naravno, nije uvek bilo tako, pa na poslednjih pet mečeva para beležimo čak četiri pobede AEK-a.

NJUKASL – EVERTON, 18.15

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Njukasl je odigrao četiri predsezonska meča. Pripreme za novu sezonu otvorili su pobedom od 3:0 nad Darlingtonom, nakon čega su remizirali 1:1 sa Gejtshedom, pre nego što su 29. jula pretrpeli poraz od Bristol Sitija rezultatom 4:1. Ipak, Njukasl u ovaj susret ulazi posle pobede, pošto je u subotu savladao Valensiju sa 2:1. Everton, sa druge strane, u ovaj meč ulazi nakon poraza od 3:1 od nemačkog Štutgarta, što je bila njihova peta predsezonska prijateljska utakmica ovog leta.

ARSENAL – KOMO, 20.30

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Arsenal u dočekuje ekipu Koma, a glavna zvezda večeri mogao bi da bude brazilski vezista Bruno Gimarais koji je spreman za svoj debi u novom dresu nakon velikog transfera iz Njukasla. Povrede Salibe i Timbera primoravaju Mikela Artetu na kombinovanje u odbrani, dok se u napadu očekuje dinamična formacija predvođena Martinom Odegardom i Kaijem Havercom.

MAN. JUN. – LIDS, 20.30

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Videli smo da je Mančester junajted spreman na velika dela, jer da nije tako, ne bi se osvrtali na pripremne utakmice, odnosno pobedu nad Atletiko Madridom (2:1), i remi sa PSŽ-om (1:1). I Lids je bio odličan, pa imamo njihovu pobedu nad Liverpulom (2:4) i RB Lajpcigom (2:0). Interesantno je da Mančester junajted nije savladao Lids već tri godine, a da je na poslednjem meču para u aprilu poražen uz prolazak GG3+ igre.

NOT. FOREST – LEVERKUZEN, 20.45

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Šumari su poraženi na pripremnim mečevima sa Sportingom (4:1), kao i Udinezeom i Barselonom, od kojih je gubio s minimalcem. Leverkuzen ima pet uzastopnih pobeda na ovim pripremama, a na poslednjem susretu dobili su Sevilju. Da se zapaziti da mečevi ovog kluba u letnjem periodu pouzdano donosili makar 3+ tip. Trebalo bi ovo da bude utakmica u egalu.

MALAGA – FULAM, 21.00

(Fudbal, prijateljska utakmica)

Fulam je gubio mečeve od Kristal Palasa (1:2) i Noriča (0:2), i ne može se reći da je sem ovih mečeva imao priliku da se razigra u punoj meri. S druge strane, tu je Malaga koja se plasirala u Primeru, pa će mu meč sa premijerligaškim timom biti od velike koristi pred početak sezone. Biće zato ovo meč pun naboja sa obe strane.