LUDI TIKET (-), sreda, 686.154 dinara: Pao na prvom paru, pa čekao da naplati promašaj

Ovaj ludi tiket uplaćen u Preševu doneo je neverovatnu mešavinu adrenalina i surove sportske nesreće, jer je od ukupno šest parova i ogromne ukupne kvote 653,48 promašen samo jedan jedini meč. Igrač je nepogrešivo osetio čak tri teška remija u evropskim kvalifikacijama – fiksirao je nerešen ishod na utakmicama Bode - St. Žil (kvota 4,40), Nec - Olimpijakos (kvota 3,40) i CSKA 1948 - Panatinaikos (kvota 3,45). Pored toga, uspešno su pogođene i pobede Celja nad Ararat Jermenijom (1,48) kao i Brana u gostima protiv Apolona (2,95), što je ovaj tiket lansiralo nadomak ludog dobitka.

Ipak, snovi o isplati od fantastičnih 653.480 dinara srušili su se na prvom meču po hronološkom redu, gde je Kairat iz Almatija ugostio Levski. Na tiketu je bila tipovana čista pobeda domaćina uz privlačnu kvotu 2,90, ali su gosti iz Sofije slavili minimalnim rezultatom 0:1, postigavši gol još u prvom poluvremenu. Da stvar bude još bolnija za strastvenog kladioca iz Preševa, svih ostalih pet utakmica koje su počele kasnije završene su s prolazima, ostavljajući Kairat kao jedinu crnu tačku i jedinog krivca za pad.

Iako je pad na jednom paru doneo ogroman žal za dobitkom od preko 686 hiljada dinara sa bonusom, igrač ipak nije ostao potpuno praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je na tiketu promašena samo jedna utakmica, na kraju ije splaćena utešna, ali ipak solidna suma od 5.000 dinara na uplaćenih hiljadu.