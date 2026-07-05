Odjeci burazerskog dogovora Trampa i Infantina: Nisam znao da je za FIFA 5. jul ustvari 1. april

U kuloarima se već uveliko priča o tome da iza ove odluke stoje "burazerski odnosi" između predsednika SAD-a Donalda Trampa i prvog čoveka FIFA Đanija Infantina . Najveća planetarna smotra pretvorena je u seoski turnir gde lokalni moćnik i glavešina može da uđe na teren, lupi šakom o sto i dekretom odredi ko sme, a ko ne sme da igra.

Međutim, član 66.4 istog Disciplinskog pravilnika FIFA-e jasno propisuje da crveni karton (isključenje) automatski rezultira suspenzijom za narednu utakmicu tima, kao što je bio slučaj sa svim prethodnim crvenim kartonima pokazanim tokom ovog FIFA Svetskog prvenstva. Štaviše, i bez obzira na gore navedeno, ova odluka je u direktnoj suprotnosti sa odredbama Pravilnika o takmičenju za Svetsko prvenstvo 2026., kako je utvrđeno u članu 10.5 "Ako igrač ili zvaničnik tima bude isključen kao rezultat direktnog ili indirektnog crvenog kartona (drugi žuti karton), oni će automatski biti suspendovani sa naredne utakmice svog tima. Pored toga, mogu biti izrečene i dodatne sankcije".

A u njemu je pisalo. "Kraljevski fudbalski savez Belgije (RBFA) zapanjen je odlukom FIFA da suspendovanog igrača Sjedinjenih Američkih Država, Folarina Baloguna, proglasi podobnim za igru u utakmici SAD - Belgija u ponedeljak, 6. jula u 17:00 časova (po vremenu u Sijetlu). FIFA svoju odluku zasniva na članu 27. Disciplinskog pravilnika FIFA-e. Ova odredba predviđa da Disciplinska komisija FIFA može odlučiti da odloži izvršenje prethodno izrečene disciplinske sankcije.

Selektor Crvenih đavola Rudi Garsija bio je ironičan na konferenciji za medije, kako bi opisao ovu krovnu organizaciju. "Nisam znao da je za FIFA peti jul ustvari prvi april. Mislio sam da je ovo prvoaprilska šala. Fudbalski savez Belgije ne brani samo sebe, već brani kompletan svetski fudbal" osvrnuo se Garsija na saopštenje belgijske federacije.

Automatska priroda ove suspenzije je takođe eksplicitno potvrđena u Cirkularnom pismu br. 16 FIFA Svetskog prvenstva 2026., koje je podeljeno svim savezima članicama učesnicama 12. maja 2026. godine. Isto pravilo se ponavlja na svakom sastanku za koordinaciju utakmica pre svakog meča i uključeno je u sve prezentacije na radionicama Svetskog prvenstva.

U cilju zaštite legitimnih prava svih timova učesnika i zaštite fundamentalnih principa fer-pleja u našem sportu, kako na ovom Svetskom prvenstvu tako i na budućim izdanjima turnira, RBFA istražuje sve potencijalne pravne opcije.”

Svoje mišljenje dali su i bivši fudbaleri u emisijama posvećenim Svetskom prvenstvu - Geri Nevil, Ijan Rajt, Roj Kin...

"Ovo apsolutno smrdi. Hajde da budemo potpuno jasni. Ali ono što želim da kažem jeste da najviše smrdi to što bi uopšte trebalo da postoji proces revizije. Lično nisam mislio da je to bio crveni karton i smatram da treba da postoji procedura koja omogućava da se odluka preinači. Ali, ako takav proces zvanično ne postoji, a onda FIFA odjednom, niotkuda, jednostavno odluči da dozvoli igraču da igra... Pravila bi valjda morala da budu ista za sve! Da sam na mestu Belgije, bio bih apsolutno besan. I svaki drugi tim na turniru kojem je igrač isključen, a koji misli da je prestrogo kažnjen, trebalo bi da grmi. I znate šta? Da li smo iznenađeni? Nismo, ne od ove bande", rekao je Geri Nevil.

Sličnog je mišljenja i Ijan Rajt.

"Ovde pričamo o integritetu, ljudi pričaju o transparentnosti, a onda pogledate neke od stvari koje su se desile na ovom turniru sa određenim timovima... Sramotno je kako ovakve stvari mogu da se dešavaju. Bez obzira na to da li je taj momak kriv za ono što je uradio ili mi mislimo da nije trebalo da dobije karton - sama činjenica da se radi o američkom fudbaleru menja stvari. Neke stvari koje su se desile na ovom Svetskom prvenstvu su prosto sramotne.“

U svom prepoznatljivom, direktnom stilu, legendarni kapiten Mančester Junajteda Roj Kin kratko je poentirao.

"Deluje nepošteno zato što i jeste nepošteno. Sve ovo previše liči na, prosto rečeno, burazerske odnose i usluge među ortacima.“

Belgijski savez je najavio borbu do kraja kako bi zaštitio fer-plej, ali gorak ukus ostaje. Dok se fudbalski svet čudi odluci koja nema nikakvo utemeljenje u sportskom pravu, jedno je sigurno, meč u Sijetlu biće sve samo ne obična fudbalska utakmica, već direktan sudar ponižene sportske pravde i političkog uticaja.