Kusturica u idealnoj petorci Mundobasketa
Vreme čitanja: 1min | ned. 05.07.26. | 22:12
MVP nagrada Žoakimu Bumtjeu Bumtjeu
Srbija je poražena od Sjedinjenih Američkih Država - 81:107 u finalu Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Istanbulu. Ubedljivo najbolji pojedinac na obe strane bio je Nikola Kusturica koje je meč završio s 37 poena i devet skokova.
Najbolji pojedinac Srbije je verovatno zaslužio i više, ali su ga uvrstili "samo" u idealnu petorku turnira. Kusturica, koji je finale završio s indeksom 30, našao se u ovom društvu zajedno s tandemom Jenkija, koji čine Žoakim Bumtje Bumtje i Bekam Blek. Tu su još član Turske Omer Kutlaj i sin legendarnog Ibrahima Kutlaja, kao i reprezentativac Australije Luk Pol.
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Nije Kusturica odveo Srbiju do zlata, ali je od svih igrača u utakmici za zlato imao najveći indeks ne samo u velikom finalu, već tokom celog turnira.
Nagrada za najkorisnijeg igrača pripala je Bumtjeu Bumtjeu, inače Kusturičinom saigraču iz Barselone. Momak koji dejstvuje na pozicijama krilnog centra i centra je meč sa Srbijom okončao s 20 poena i 15 skokova, dok je tokom turnira imao prosek od 19,6 poena i 10,9 uhvaćenih lopti.
Srbija je napravila veliki uspeh, a ova generacija već sada spada u red naših najuspešnijih. Pod komandom Stevana Mijovića osvojen je lane evropski šampionat, a sada je tome pridodata i svetska medalja.