Kusturica u idealnoj petorci Mundobasketa

Srbija je poražena od Sjedinjenih Američkih Država - 81:107 u finalu Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Istanbulu. Ubedljivo najbolji pojedinac na obe strane bio je Nikola Kusturica koje je meč završio s 37 poena i devet skokova.

Najbolji pojedinac Srbije je verovatno zaslužio i više, ali su ga uvrstili "samo" u idealnu petorku turnira. Kusturica, koji je finale završio s indeksom 30, našao se u ovom društvu zajedno s tandemom Jenkija, koji čine Žoakim Bumtje Bumtje i Bekam Blek. Tu su još član Turske Omer Kutlaj i sin legendarnog Ibrahima Kutlaja, kao i reprezentativac Australije Luk Pol.