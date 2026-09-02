Olmo ne razume Atletiko: Svi imamo snove, Hulijan se borio za svoje

Pa iako zadovoljan, ne krije ofanzivni vezista Barselone da razočaranje zbog načina na koji se saga završila. “ Ne razumem šta se dešava sa Atletikom. Svi mi imamo snove. Hulijan je bio jasan i borio se za svoje snove, ali postoje okolnosti na koje čovek ne može da utiče. Život ide dalje, ne staje tu. Sigurno nas očekuje veoma dobra godina ".

Na kraju su i Alvarez i Barselona ostali kratkih rukava, pa se šampion Španije našao u problemu jer pitanje centarfora nije rešio kako je želeo. Jeste stigao Gabrijel Žezus , ali je svima jasno da je Brazilac iznuđeno rešenje. Na Nou Kampu su želeli isključivo Hulijana, međutim on nije stigao... “ On je odličan igrač, jedan od najboljih na svetu. To je fudbal... Neke stvari se dese, a neke ne. Klub je uradio sjajan posao na tržištu “, rekao je Olmo .

Kako Alvarez nije stigao i Žezus je jedini istinski centarfor, jasno je da će povremeno neko morati da uskače u špic napada.

“Trener me poznaje savršeno i zna gde mogu da igram. Tim se spektakularno pojačao, imamo igrače koji su savršeno sposobni da igraju kao napadači. I ja sam među njima".

Neizbežna tema bila je i trka sa večitim rivalom. Real Madrid je oformio izuzetno snažan tim, ali španski as veruje u snagu svoje ekipe i tvrdi da su apetiti na Kamp Nou uvek najveći.

“Uvek je bilo tako. Real Madrid se pojačao vrlo dobro, kao i mi. I naš i njihov cilj je da osvojimo sve. Imali smo dve vrlo uspešne godine u domaćim takmičenjima, a sada želimo uspeh u Evropi“.

Fudbaleri Barselone još nisu imali priliku da iznesu trofej svetskog prvaka pred svoje navijače.

“Klub je odlučio da nije najbolje vreme za to. Mi, igrači, poštujemo tu odluku. Znamo da nas klub ceni i razumemo da nije bio najbolji trenutak“.

Osvrnuo se Olmo i na sam događaj koji je upriličen u njegovu čast.

“Danas je dan za slavlje. Bio sam odlučan da dođem i proslavim Svetsko prvenstvo koje smo osvojili za čitavu naciju. Sada imamo nove ciljeve pred nama: da odbranimo trofeje koje smo osvojili i da napadnemo Ligu šampiona, čemu se radujemo“, počeo je Olmo.