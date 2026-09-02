Zvezda poslala spisak za Ligu Konferencije: Rodrigao precrtan

Potajno se razmišljalo o špicu, ali je Albert Rijera istakao da mu ne treba napadač do zimskog prelaznog roka, i da može da izgura sa Arnautovićem, Nijangom i Kataijem kao opcijom za domaće mečeve.

I pored toga bilo je jako zanimljivo videti ko će biti prekobrojan na konačnom spisku. Prema informacijama Mozzart Sporta sportski sektor Crvene zvezde odlučio se da sa liste skine Brazilca Rodrigaa. Očekivana odluka, s obzirom na to da je Brazilac izgubio status kod Dejana Stankovića. Novi trener Rijera mu je dao šansu, ali očigledno bivši član Zenita nije prošao test. Posebno, što je u međuvremenu stigao reprezentativac Japana Juta Nagajama.

Pored Nagajame na spisku su još Korejac Kim, te Mihailo Ristić. Oni su zauzeli mesta Naira Tiknizijana, Seola i Džej Enema. Prema još nepotvrđenim informacijama na spisku i Tomaš Hendel, kao i Bugarin Balov.

Još nije poznata sudbina Teba Učene, ali je realno da on ostane u Crvenoj zvezdi.