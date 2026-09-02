Obrt u poslednji čas: Poljaci pišu da nema ništa od Pantovićevog dolaska u Jagjeloniju

Ako je verovati onome što su prethodnih dana pisali španski i poljski mediji – ne mora da znači da je baš tako bilo, ali reč je o vrlo respektabilnim izvorima – Miloš Pantović je imao poziv Valjadolida da narednu sezonu provede tamo na pozajmici iz Panatinaikosa.

Onda je stigla ponuda Jagjelonije, a zov Lige Evrope ipak je jači od španske Segunde. Sve je maltene bilo dogovoreno – pozajmica sa pravom otkupa, Pantović se, prema pisanju novinara Tomaža Vlodarčika u utorak obreo u Bjalistoku na lekarskim pregledima, ali od posla, iz za sada nepoznatih razloga, neće biti ništa i nekadašnji napadač Voždovca i TSC-a vraća se u Atinu neobavljena posla. Sa ko zna kakvom perspektivom kada je naredna polusezona u pitanju, jer u zelenom dresu Atinjana nema gotovo nikakvu.