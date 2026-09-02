Obrt u poslednji čas: Poljaci pišu da nema ništa od Pantovićevog dolaska u Jagjeloniju
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Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 18:35
Fudbaler Panatinaikosa je navodno u utorak doputovao u Bjalistok na lekarske preglede, ali se vraća u Atinu neobavljenog posla
Ako je verovati onome što su prethodnih dana pisali španski i poljski mediji – ne mora da znači da je baš tako bilo, ali reč je o vrlo respektabilnim izvorima – Miloš Pantović je imao poziv Valjadolida da narednu sezonu provede tamo na pozajmici iz Panatinaikosa.
Onda je stigla ponuda Jagjelonije, a zov Lige Evrope ipak je jači od španske Segunde. Sve je maltene bilo dogovoreno – pozajmica sa pravom otkupa, Pantović se, prema pisanju novinara Tomaža Vlodarčika u utorak obreo u Bjalistoku na lekarskim pregledima, ali od posla, iz za sada nepoznatih razloga, neće biti ništa i nekadašnji napadač Voždovca i TSC-a vraća se u Atinu neobavljena posla. Sa ko zna kakvom perspektivom kada je naredna polusezona u pitanju, jer u zelenom dresu Atinjana nema gotovo nikakvu.
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Podsetimo, Jagjeloniju je prethodnog dana pojačao još jedan bivši fudbaler TSC-a Aleksandar Ćirković, koji je stigao na pozajmicu iz Ferencvaroša, a u klub bi trebalo da se vrati i Bartolomej Vdovik, koji je prošle sezone tu i igrao na pozajmici iz Brage, u koju je pre dve godine otišao baš iz Bjalistoka.
Očito, Jaga se bacila u ofanzivu uoči premijernog nastupa u Ligi Evrope, ali kako stvari stoje, od Pantovićevog dolaska neće biti ništa. Inače, tim iz Bjalistoka čeka veliki derbi Esktraklase protuv Leha iz Poznanja u četvrtak uveče.
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