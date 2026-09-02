Vitor Baija i Svetislav Pešić najavili početak Adria Sports Conference
Vreme čitanja: 3min | sre. 02.09.26. | 20:13
Tokom dva dana publiku očekuje sedam panela sa 12 vrhunskih predavača iz sveta sporta i biznisa.
Na ostrvu Stara Ada u Banjaluci zvanično je najavljen početak novog izdanja Adria Sports Conference, prestižnog događaja koji je na jednom mestu okupio vodeće stručnjake i legende iz sveta sporta, biznisa, marketinga i medija. Zavesu na ovogodišnji program podigli su direktor konferencije Andrej Knežević, proslavljeni košarkaški trener Svetislav Pešić i legendarni portugalski golman Vitor Baija.
Direktor manifestacije Andrej Knežević istakao je zadovoljstvo što je organizacioni tim uspeo da napravi korak više u odnosu na prošlu godinu, naglasivši da događaj sve više dobija međunarodni karakter. On je objasnio da publiku tokom dva dana očekuje ukupno sedam panela sa 12 vrhunskih predavača, među kojima su i selektor košarkaške reprezentacije Španije Ćus Mateo i pomenuti Baija. Knežević se ujedno zahvalio generalnom pokrovitelju, kompaniji Mozzart, kao i svim prijateljima projekta bez čije podrške ovakav poduhvat ne bi bio moguć.
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Prvo veče konferencije, koje je zatvorenog tipa, rezervisano je za dva izuzetna predavanja. Prvi na scenu od 20 časova stupa Vitor Baija, nekadašnji čuvar mreže Porta i Barselone, koji je uz zahvalnost organizatorima i fudbalskom agentu Endiju Bari poručio da mu je velika čast što može da podeli svoje bogato trofejno iskustvo i govori o izazovima modernog fudbala.
"Pre svega želim da se zahvalim organizatorima na pozivu, kao i mom dobrom prijatelju Endiju Bari, koji je jedan od najboljih agenata na svetu. Toplo sam dočekan, zadovoljstvo mi je što sam ovde sa istinskim legendama. došao sam da podelim znanje i iskustvo kao bivši igrač i čovek iz sveta fudbala. Želim da pričamo i o trenutnoj situaciji u modernom fudbalu, koliko su se vremena promenila, ali naravno i da uživamo", Još jednom, veliko mi je zadovoljstvo i drago mi je što sam tu", rekao je Baija.
Odmah nakon njega, prisutnima će se obratiti i Svetislav Pešić, koji je pohvalio sjajan ambijent u Banjaluci i poželeo da ova konferencija preraste u dugu tradiciju.
"Zahvalan sam što sam pozvan da budem učesnik konferencije i što imam priliku da govorim o mom sportu - košarci, ali i o sportu generalno. Sa zadovoljstvom prihvatam sve pozive ovakvog tipa, čestitam organizatorima i nadam se da će postati tradicija. samo nastavite. Ovako sa strane, kada gledam kakav je ambijent, mislim da nema šanse da to ne uspe. Radujem se što imam priliku da sretnem i puno prijatelja iz Banjaluke, ali i sve goste koji će biti učesnici ove konferencije", izjavio je Pešić.
Za razliku od uvodnog dela, drugi dan konferencije biće u potpunosti otvoren i besplatan za sve posetioce. Sadržajan program počinje u 10 časova panelom Marine Maljković, Andree Lekić i Nikoline Milić, nakon čega će Ivan Miljković i Filip Filipović govoriti o životnim raskrsnicama po završetku vrhunske sportske karijere. Od 12:30 na rasporedu je priča o zlatnom putu porodice Majdov, dok će od 13:15 Ćus Mateo otkriti tajne sklapanja šampionskog mozaika. Zavesu na ovogodišnje izdanje od 14 časova zvanično spušta poznati UFC borac Uroš Medić.