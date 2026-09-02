Vitor Baija i Svetislav Pešić najavili početak Adria Sports Conference

Prvo veče konferencije, koje je zatvorenog tipa, rezervisano je za dva izuzetna predavanja. Prvi na scenu od 20 časova stupa Vitor Baija, nekadašnji čuvar mreže Porta i Barselone, koji je uz zahvalnost organizatorima i fudbalskom agentu Endiju Bari poručio da mu je velika čast što može da podeli svoje bogato trofejno iskustvo i govori o izazovima modernog fudbala.

"Pre svega želim da se zahvalim organizatorima na pozivu, kao i mom dobrom prijatelju Endiju Bari, koji je jedan od najboljih agenata na svetu. Toplo sam dočekan, zadovoljstvo mi je što sam ovde sa istinskim legendama. došao sam da podelim znanje i iskustvo kao bivši igrač i čovek iz sveta fudbala. Želim da pričamo i o trenutnoj situaciji u modernom fudbalu, koliko su se vremena promenila, ali naravno i da uživamo", Još jednom, veliko mi je zadovoljstvo i drago mi je što sam tu", rekao je Baija.

Odmah nakon njega, prisutnima će se obratiti i Svetislav Pešić, koji je pohvalio sjajan ambijent u Banjaluci i poželeo da ova konferencija preraste u dugu tradiciju.

"Zahvalan sam što sam pozvan da budem učesnik konferencije i što imam priliku da govorim o mom sportu - košarci, ali i o sportu generalno. Sa zadovoljstvom prihvatam sve pozive ovakvog tipa, čestitam organizatorima i nadam se da će postati tradicija. samo nastavite. Ovako sa strane, kada gledam kakav je ambijent, mislim da nema šanse da to ne uspe. Radujem se što imam priliku da sretnem i puno prijatelja iz Banjaluke, ali i sve goste koji će biti učesnici ove konferencije", izjavio je Pešić.

Za razliku od uvodnog dela, drugi dan konferencije biće u potpunosti otvoren i besplatan za sve posetioce. Sadržajan program počinje u 10 časova panelom Marine Maljković, Andree Lekić i Nikoline Milić, nakon čega će Ivan Miljković i Filip Filipović govoriti o životnim raskrsnicama po završetku vrhunske sportske karijere. Od 12:30 na rasporedu je priča o zlatnom putu porodice Majdov, dok će od 13:15 Ćus Mateo otkriti tajne sklapanja šampionskog mozaika. Zavesu na ovogodišnje izdanje od 14 časova zvanično spušta poznati UFC borac Uroš Medić.