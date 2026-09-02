Mimović poslao negativnu poruku Zvezdi

Fokus je zatim prebačen na Ognjena Mimovića i njegov povratak u matični klub. Ali izgleda da će Crvena zvezda na desnom beku i dalje slediti principe Alberta Rijere. Prema određenim sazanjima bilo je rukovodstvo srpskog šampiona u kontaktu sa desnim bekom rođenim 2004. godine.

Mnogo toga bi Crvena zvezda rešila sa Mimovićem, dobila bi pored desnog beka sa odličnom kombinatorikom i opciju više kada je u pitanju bonus fudbaler. Međutim, čini se da je Mimović poslao negativnu poruku ljudima iz Crvene zvezde. Tako se bar može čuti oko najvećeg srpskog stadiona.

Očigledno je da Mimović smatra da mu je bolje da pređe na pozajmicu u neki od turskih klubova i bude pod stalnom prismotrom stručnog štaba Fenerbahčea. Sigurno je na takav stav uticala i Liga Konferencije, koja i u očima Mimovića nema težinu Liga Evrope ili Lige šampiona. Naravno, postoji uvek mogućnost da dođe do preokreta. Ali morali bi pregovori da se intenziviraju, i da Crvena zvezda kompletira transfer do ponoći.

Pitanje je da li za tako nešto postoji vremena i prostora. Čekajući preokret.