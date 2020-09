S Ronaldom Kumanom u Barselonu su došli i novi trendovi. Nema više nedodriljivih kao ranije, a oni koji su odavno pružili sve što su mogli u klubu više nisu podobni jer holandski stručnjak je uspeo da ubedi klupsku upravu da je vreme za veliko renoviranje i raščišćavanje svlačionice.

Još i pre nego što je Kuman stigao otišao je Artur Melo, umesto koga je doveden Miralem Pjanić, Ivan Rakitić je u utorak po podne otišao u Sevilju, dok je Arturo Vidal na pragu transfera u Inter. Na izlaznim vratima je i Luis Suarez koji uveliko pregovara o uslovima rastanka, a tek ćemo videti šta će biti s Lionelom Mesijem sada kada je postalo jasno da njegov izlazak iz Barselone neće biti tako jednostavan kako se najavljivalo...

Nije samo došlo vreme da se raščisti svlačionica, već se alarm uveliko oglasio po pitanju smanjenja finansijskih opterećenja na klupsku kasu. Zbog posledica globalne krize i pandemije virusa korona procene stručnjaka nisu nimalo optimistične, pa je tako postalo jasno da će račun sportskog društva Barselona posle mnogo vremena biti u minusu na kraju godine. Kako najveća ulaganja idu u fudbalski klub, a poslednjih godina ne može da se kaže da je Barselona baš sinonim pametnog ulaganja i poslovanja, postoji i dalje potreba da se naprave određeni rezovi. Sportsko društvo je zbog novonastale situacije već smanjilo budžet sa milijardu na 800.000.000 evra, što je već umanjenje za 200.000.000 evra. I to je ono na čemu predsednik Đosep Marija Bartomeu insistira kako se ne bi ugrozilo normalno funkcionisanje kluba.

Tako su odlasci Artura Mela, Ivana Rakitića i Artura Vidala uštedeli Barseloni čak 40.000.000 evra na ime godišnjih plata. Bruto. Od toga su Vidal i Rakitić odnosili ukupno 34.000.000 evra, a Brazilac oko 6.000.000 evra. Naravno, od pomenute sume odmah treba oduzeti 7.500.000 evra, koliko će Miralem Pjanić zarađivati godišnje u Barseloni. Plus što će određeni fudbaleri dobiti povišice.

Jasno je da Barselona mora da stvori malo finansijskog lufta kako bi uopšte moglo da se razmišlja o pojačanjima, a njih Ronald Kuman zahteva po hitnom postupku. Od štopera, preko oba beka, do centralnog veznog i na kraju klasične “devetke“. Plus, zamena za Lionela Mesija ako bude otišao, ali to je priča za sebe. Osim toga, klub je već pozvao igrače poput Đordija Albe i Serhija Busketsa da razgovaraju o revidiranju ugovora, pošto su obojica izgubili statuse.

Kako bilo, Barselona bi bez Suareza i Mesija ostala dobra za neverovatnih 120.000.000 evra, što je brutalna suma novca, ali klub je godina od njih najviše zavisio. Pogotovo od Mesija, čija istorija u Barseloni traje mnogo više od Suarezove. U Pistolerovom slučaju Barselona će najverovatnije morati da isplati određenu nadoknadu, a nedavno se pominjalo da bi to moglo da bude gotovo 30.000.000 evra od bruto plate koju je imao za poslednju godinu ugovora.

Sav novac koji bude slobodan u kasi sigurno neće ostati u tom statusu, rupe treba popuniti što pre, jer se početak nove sezone rapidno bliži. Barselona merka mnoga imena, od Lautara Martineza, preko Žoržinja Vajnalduma, Anhelinja i još nekih igrača. Riku Puć i Serđi Roberto će svakako dobiti mnogo veći prostor u veznom redu, pa se čak i razmišlja o tome da li je Vajnaldum potreban, jer na drugim pozicijama više škripi.

