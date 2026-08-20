Ostaje li Enco u Čelsiju, šta želi? Ćabi dva puta izbegao direktno da odgovori…
Vreme čitanja: 2min | čet. 20.08.26. | 17:27
„Vrhunski je igrač, trenira veoma dobro“, rekao je trener londonskog kluba
Čelsi je postavio rok, sat je otkucavao i prošlog petka začuo se gong. Svi zainteresovani, ponajviše Mančester Siti, znali su uslove. Do tada su morali da se jave ukoliko žele da potpišu Enca Fernandesa. Jasno definisana bila je i cifra – 140.000.000 evra. Građani nisu povukli potez, bili su suzdržani.
Postojala je želja kod Enca Mareske da ponovo sarađuje sa Encom Fernandesom, međutim, klub iz plavog dela Mančestera nije se odvažio da krene u napad i dostavi Čelsiju onoliko koliko traži. I zaista je delovalo toga trena da je priča oko selidbe Argentinca sa Stamford Bridća završena. Nema ničega novog, ali ima sumnje.
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Nju izazivaju odgovori novog trenera. Ćabiju Alonsu postavljana su dva vrlo direktna pitanja…
Prvo je glasilo: hoće li Enco Fernandes biti igrač Čelsija na dan završetka prelaznog roka?
„Enco je igrač Čelsija. On je vrhunski, vrhunski igrač. Trenira veoma dobro otkad je pre deset dana počeo da radi sa timom. Srećni smo sa njim i sprema se za ponedeljak“.
Drugo je bilo slično: da li vam je rekao da želi da ostane?
„Trenira veoma dobro, ima dobar stav i to je ono što želimo. Daje sve od seve da se pripremi za početak Premijer lige“.
Dva puta Ćabi Alonso izbegao da direktno odgovori. Istina, nije rekao da se bilo šta promenilo, Enco Fernandes mu ne pravi probleme, niti se ovih dana šuška da bi Mančester Siti do kraja prelaznog roka, ipak, mogao da pritisne londonski klub. Ali, ostalo je sasvim dovoljno vremena.
Ima još desetak dana do zatvaranja letnje pijace, Ćabi Alonso danas nije ubedljiv, pa bi saga potencijalno mogla da se nastavi, iako je delovalo da je na tačku stavljena priča…
Podsetimo, posle svih spekulacija oko mogućeg prelaska u Mančester Siti, kada je Enco Fernandes pre pet dana izašao na teren, deo navijača ga je izviždao, dok mu je drugi deo skandirao ime. Sve se ponovilo kada mu je Bask pokazao da uđe u igru. Možda bi i ti detalji mogli da dovedu do toga da u Čelsiju još jednom porazmisle o svemu, ako se uopšte neko bude javio.