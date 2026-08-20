Ostaje li Enco u Čelsiju, šta želi? Ćabi dva puta izbegao direktno da odgovori…

Čelsi je postavio rok, sat je otkucavao i prošlog petka začuo se gong. Svi zainteresovani, ponajviše Mančester Siti, znali su uslove. Do tada su morali da se jave ukoliko žele da potpišu Enca Fernandesa. Jasno definisana bila je i cifra – 140.000.000 evra. Građani nisu povukli potez, bili su suzdržani.

Postojala je želja kod Enca Mareske da ponovo sarađuje sa Encom Fernandesom, međutim, klub iz plavog dela Mančestera nije se odvažio da krene u napad i dostavi Čelsiju onoliko koliko traži. I zaista je delovalo toga trena da je priča oko selidbe Argentinca sa Stamford Bridća završena. Nema ničega novog, ali ima sumnje.