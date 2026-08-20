TRANSFERI (četvrtak, 20. avgust)

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- Bamba Dijeng prošao lekarske i potpisuje za Zvezdu. Opširnije OVDE.

- Gotovo: Totenhem uzeo Savinja i Marmuša za 151.000.000 evra! Opširnije OVDE.

- Brajton odbio skoro 60.000.000 od Liverpula za Mintea. Opširnije OVDE.

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