TRANSFERI (četvrtak, 20. avgust)
čet. 20.08.26. | 23:56
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Bamba Dijeng prošao lekarske i potpisuje za Zvezdu. Opširnije OVDE.
- Gotovo: Totenhem uzeo Savinja i Marmuša za 151.000.000 evra! Opširnije OVDE.
- Brajton odbio skoro 60.000.000 od Liverpula za Mintea. Opširnije OVDE.
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- Zvanično: Troj Perot u Betisu za 16+4! Opširnije OVDE.
- Arsenal se ne odriče Luis Skelija. Opširnije OVDE.
- Bruno Duarte prihvatio ponudu Vaska. Opširnije OVDE.
- Stanković neće na novu pozajmicu. Opširnije OVDE.
- Zvezda dobila ponudu za Bruna Duartea. Opširnije OVDE.
- Briž hoće Aleksandrea Stanića. Opširnije OVDE.
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