Bajern već ima prvog golmana za sledeću sezonu, sad mu traži zamenu – na listi najmanje 11 imena

Iako ga je prepoznao kao talentovanog čuvara mreže i leta 2025. godine doveo iz Kelna bez bundesligaškog iskustva, Bajern postepeno priprema Urbiga za značajniju ulogu jednom kada Nojer siđe sa scene. Međutim, to neće biti jedina promena koja će se dogoditi među stativama minhenskog kluba kada jedan od najboljih golmana u istoriji fudbala odluči da napusti najtrofejniji nemački klub.

Jer po saznanjima pomenutog izvora, Bajern planira da narednog leta i angažuje jednog čuvara mreže. Ne talentovanog, mladog golmana koji bi odmah ušao u direktnu borbu sa Urbigom za 'jedinicu' ili mu stvorio pritisak, već je fokus stavljen na dovođenje iskusnog čuvara mreže od kojeg se očekuje da donese stabilnost, liderske osobine i bude spreman da prihvati ulogu podrške mlađem kolegi.

Na listi kandidata nalazi se najmanje 11 imena, a među glavnim opcijama iz Bundeslige pominju se Marvin Švebe (31) iz Kelna i Oliver Bauman (36) iz Hofenhajma. Švebe ima bogato iskustvo u nemačkom prvenstvu i ugovor koji važi do leta 2027. godine, uz mogućnost automatskog produženja nakon 20 odigranih utakmica u sezoni. Sa druge strane, Bauman je za Hofenhajm vezan do 2028. godine (uz opciju produženja) i po pisanju Florijana Pletenberga uživa veliko poštovanje Bajernovih čelnika.

Listu potencijalnih pojačanja dopunjuju i druga poznata imena sa bundesligaškim i evropskim iskustvom. U opticaju su Bernd Leno iz Fulama (ugovor do 2027. uz opciju kluba), Fin Damen iz Augzburga (2027), nekadašnji golman Volfsburga Kun Kastels (2027, Al Kadsija), kao i bivši čuvar mreže Ajntrahta Kevin Trap (2028, Pariz). Takođe, u razmatranju je i Frederik Renov iz Union Berlina.

Krug kandidata zaokružuju i opcije sa šire međunarodne scene, među kojima su Lukas Hradecki (2027 uz opciju, Monako), Nik Poup (2027, Njukasl junajted), Huan Muso (2028, Atletiko Madrid) i Rui Silva (2028, Sporting). Pa iako nisu svi golmani istog profila, Skaj Sports ističe da im je zajedničko to što poseduju veliko iskustvo na visokom nivou i u potpunosti odgovaraju profilu koji Bajern traži.