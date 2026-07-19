Srbija nije ličila na sebe: Slovenija dominantno do evropskog trona, Orlićima srebro

Srbija je imala nekoliko dobrih momenata, no bilo kakav momentum tima Nemanje Jovanovića domaćin Evropskog prvenstva je sekao trojkama koje su uništavale Orliće na psihološkom planu. Jedino što bismo mogli da zamerimo našim momcima je to što u momentima slovenačke dominacije niko nije odreagovao malo žustrije ili bilo šta. Nažalost, izgledalo je kao da smo se predali.

EVROPSKO PRVENSTVO U20, FINALE

SLOVENIJA – SRBIJA 84:65

/15:13, 25:19, 23:14, 21:19/

Dvorana: Štozice (Ljubljana)

Sudije: Paulo Markes (Portoriko), Mariuš Ciulin (Rumunija), Čes van Loj (Belgija)

SLOVENIJA: Ciperle 2, Grošić 12, Pađen 14, Bolhar 6, Zdravković 6, Hrabar 18, Lapajne 2, Plut 1, Menić 10, Faganel 13, Petkovski

SRBIJA: Popović 3, Džepina 12p+9sk , Radović -, Tofoski 7, Đurić -, Lučić 5, Bošnjaković 3, Šojić 11, Bundalo 5, Stanojević 10, Ostojić -, Šuput 9

Počelo je izuzetno tvrdo, kao i svako finale. Stegnuti su bili i jedni i drugi, šut maltene niko nije mogao da ubaci, pa se do poena dolazilo ispod koša ili sa linije penala. Slovenci su igrali izuzetno agresivno u odbrani, često i preko granice faula i Srbija nije baš odgovorila na to.

Možda je to i posledica umora jer su Orlići imali jedva 19 sati odmora između polufinala i finala. Pad energije posebno je bio vidljiv u drugoj četvrtini. Slovenci su uspeli ne samo da se odlepe, već i da se rastrče. Vit Hrabar je predvodio domaću selekciju i možemo da kažemo da je savršeno odmenio Urbana Krofliča koji nije mogao da igra zbog povrede.

Velika podrška bio mu je Mark Pađen sa kojim je Andrej Lučić vodio velike bitke, ali je slovenački plej nekako uvek pronalazio put do obruča i dolazio do poena. Loše je šutirao za tri, ali je to nadoknadio na liniji za slobodna bacanja sa koje je bio nepogrešiv, kao i sjajnim asistencijama za saigrače. Takođe, dosta muke Srbiji je zadao centar Aljaz Menic koji je uhvatio previše ofanzivnih skokova i vraćao loptu u naš koš. Nikola Bundalo nije mogao da mu parira, kao ni Miloš Šojić.

Srbija je pored svega toga bila na samo posed zaostatka tri minuta pred poluvreme, ali nakon drugog tajm-auta Nemanje Jovanovića Orlići su, umesto da naprave seriju, pali i Slovenija je to iskoristila da se odlepi na devet razlike. Bilo je jasno da je Srbiji potreban veliki odmor da se konsoliduje.

Međutim, ni posle pauze Orlići nisu izgledali sjajno. Izgledali su izduvano, a Pađen je dodatno narušio moral naših momaka trojkom nakon dobre odbrane Jogijevih pulena, ali opet je skok izostao. Bio je to početak novog slovenačkog naleta, a domaćin je tokom cele treće deonice održavao dvocifrenu prednost koja je rasla i do +17 nakon trojke Lovre Bolhara u poslednjoj sekundi.

Mora da se skine kapa Slovencima koji su zaključali naše lidere - Nikolu Džepinu, Andreja Lučića i Mitra Bošnjakovića. Može da se kaže da se Orlići nisu snašli, odgovornost su probali da preuzmu Marko Tofoski i Aleksa Stanojević, ali nažalost niko nije mogao da zaustavi slobodan pad Srbije.

Imali su Orlići još deset minuta nade. Ali ništa nisu mogli. Tonuli su sve dublje i dublje, dok je Slovenija nošena punom dvoranom ubacivala trojke jednu za drugom i na kraju ubedljivo slavila.