Možda nije za Ligu Evrope, ali Voša rešeta na lokalu

Možda ovaj tim Vojvodine nije dovoljno uigran, možda ni generalno kvalitetan da se ozbiljnije suprotstavi mađarskom velikanu kao što je Ferencvaroš, ali i te kako su sposobni da naprave „dar-mar“ svakoj ekipi koja na Karađorđe dođe spuštenog garda. S takvim stavom je ekipa OFK Beograd Mozzart Sporta došla večeras u Novi Sad i dok je prvo poluvreme preživela, pre svega zbog slabe igre domaćina, u drugom je osetila svu silinu ovog tima Lala - 4:0.

Tima koji večeras nije nastupio ni u najjačem sastavu. Odlučio je Miroslav Tanjga da na prvom prvenstvenom duelu u sezoni na klupi ostavi Dejana Zukića, Ifeta Đakovca, Đorđa Crnomarkovića i Stefana Mitrovića. Dok se Aleksa Vukanović i Lazar Nikolić nisu ni skidali. Međutim, nanjušio je iskusni sportski radnik da je nekolicini startera potrebna utakmica protiv nešto "otvorenijeg" rivala kako bi povratili staru formu. Prvenstveno je reč o Lazaru Ranđeloviću, koji nije bio na svom nivou u mečevima sa mađarskim vicešampionom. I večeras je momak iz Leskovca bio jedan od najgorih igrača Stare dame u prvom poluvremenu, ali zato kad je izašao iz svlačionice, podsetio je najbolji paker prošlogodišnjeg šampionata da, kada je onaj pravi, ovu ligu igra "peške“! Kada je na izmaku sat vremena igre postigao vodeći pogodak za Lale, kao da je Ranđelović poput zmije promenio kožu i ušao u prepoznatljiv ritam i gazio kao prošle sezone. Do kraja meča upisao je još dve asistencije i istakao ranu kandidaturu da ponese zvanje najboljeg asistenta i ove sezone. Od ovog buđenja nekadašnjeg igrača Olimpijakosa, profitirao je čitav tim Vojvodine koji je konačno prodisao nakon sat vremena igre, a najveće „vajde“ imao je Nardin Mulahusejnović. Iako ponovo nije blistao, bio je 28-godišnji špic dovoljno pribran da perfektno dodavanje Ranđelovića pretvori u pogodak, svoj prvi u dresu Stare dame. Laknulo je tada navijačima, čelnicima Lala, a najviše momku iz Gračanice koji je izgarao otkako je obukao crveno-beli dres, ali jednostavno potezi nisu pratili želju. Par minuta posle tog pogotka, Mulahusejnović je bio vrlo blizu i svog drugog pred domaćim navijačima, ali je jedan udarac na asistenciju Zukića prohujao pored stative. Ali, brzo se visoki centrafor ponovo pronašao u šansi i na asistenciju Petra Sukačeva, a oduševljenje oko 3.000 ljudi na tribinama postigao svoj drugio gol na meču.

Tačku na susret, stavio je sjajni Sukačev, koji posle onog finiša prošlogodišnje kampanje samo nastavlja fudbalski da raste. Doneće 20-godišnji napadač iz Jagodine još mnogo radosti Vojvodinašima dokle god nosi crveno-beli dres, a jednog dana i višemilionsku sumu u kasu. Iako smo ččekivali vatromet već u prvom poluvremenu, da Vojvodina pokaže publici ono što nisu uspeli da predstave protiv dobro organizovanog Ferencvaroša – brzinu, odlučnost, da demonstriraju tehničku i fizičku nadmoć nad gostima sa Karaburme, dobili smo 45 minuta za zaborav. Istina, imale su Lale inicijativu, sedam pokušaja ka golu domaćina, ali nijednu izgledniju priliku da ugroze gol Nedeljka Stojišića. Pritom, nije tim Jovana Damjanovića igrao u niskom bloku, naprotiv, zadnja linija gostiju stojala je dosta visoko, ali Lazar Ranđelović nije uspeo da iskoristi mnoštvo lopti koje su mu saigrači slali u prostor. Krilo koje će za 17 dana da napuni 29 godina izgledao je prilično indisponirano na terenu. Poput onog meča u Budimpešti, Ranđeloviću ništa nije polazilo od noge. Prebrz da ne završi u ofsajdu, prespor da na vreme proigra nekog od saigrača, a u završnici – neodlučan. Nije momak iz Leskovca bio jedini krivac što Novosađani nisu došli do prednosti pre pauze. Svaki put kad bi dobio loptu blizu šesnaesterca sa njom nije znao šta da radi ni Nardin Mulahusejnović. Visoki napadač iz BiH otkada je došao na Karađorđe na terenu se ponaša poput stidljivog tinejdžera, koji će loptu polsati u mrežu samo ukoliko mu se ona servira na tacni, negde u petercu ako je moguće. Sa druge strane, ni OFK Beograd nije pokazao bog zna šta . Imali su gosti sreće što ih bar jedna od mnogih jeftino izgubljenih lopti na sredini nije skuplje koštala. Takođe jedan nesmotren prekršaj Miljana Momčilovića mogao Među retkima koji se istakao na terenu bio je napadač OFK-e Jakuba Silue, koji je imao najbolju šansu da promeni rezultat u prvom delu. Kad je zalomio s desnog boka u sredinu i izbacio Sinišu Tanjgu već su navijači sa zapadne tribine Karađorđa dobijali flešbekove sa prvog meča protiv Fradija i gola Zakarijasena, međutim nije napadač iz Obale Slonovače bio dovoljno precizan.