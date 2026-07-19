Hapoel Tel Aviv i naredne sezone kreće iz Sofije

Hapoel se već oglasio saopštenjem u kojem jasno stavlja do znanja da će ugostiti rivale u Sofiji.

"Košarkaški klub Hapoel Tel Aviv objavljuje da je s obzirom na eskalaciju bezbednosne situacije i kako bi se optimalno pripremio za predstojeću sezonu, odlučio da deluje iz dve baze, a to su Bugarske-Sofija i Izrael. Ovu fazu tim će početi u Sofiji i to u cilju da se obezbedi maksimalna uspešnost u pripremnom periodu i sposobnost da se takmičimo sa svima. Klub će nastaviti da prati razvoj događaja i ukoliko se bezbednosna situacija poboljša, ponovo će se proceniti mogućnost povratak u Izrael", stoji u kratkom saopštenju tima iz Tel Aviva.

Hapoel je praktično već dve godine van matičnog doma, iako je lane igrao i neke utakmice u Izraelu. Titula osvajača Evrokupa osvojio je kao domaćin u Samokovu, a lane veliki broj utakmica igrao u Sofiji i Botevgradu.