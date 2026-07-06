Pametovanje Donalda Trampa: Nije bio faul Baloguna, ne znam šta znači crveni karton

Da stvar bude još gora, nekima je zaista pametnije da posle svega ne pričaju o fudbalu, pogotovo Donaldu Trampu. Ipak, predsednik Amerike rešio je da pred novinarima u "Beloj kući" pametuje u vezi dešavanja oko slučaja "Balogun" "Video sam situaciju sa Balogunom. Volim sport, bio sam dobar sportista i odlično razumem sport. To nije bio faul. Nije bilo ni prekršaja. To su bila dvojica vrhunskih sportista koja su trčala punom brzinom i jednostavno se sudarila. U takvoj situaciji ne možete precizno kontrolisati svaki pokret noge. Zapleli su se jedan o drugog i to je sve“, ispalio je Tramp.

Međutim, daleko od toga da je to bilo sve od njega. Prvi čovek SAD-a rešio je da potkači sudiju Rafaela Klausa koji je isključio Baloguna.

„Sudija je, ako pogledate njegovu prošlost, pomalo sumnjiv. Ne želim da pravim kontroverzu, ali njegova prošlost jeste upitna. Ako želite, mogu da vam pokažem podatke. Doneo je odluku kojoj niko nije mogao da poveruje. Čak su i protivnički navijači govorili da su imali sreće“.

Tramp je potom prokomentarisao usporeni snimak i kako kaže - ostao zatečen.

„Zanimljivo mi je i to što sam saznao da se određene situacije ne prikazuju usporeno. Nikada ranije nisam čuo za to. Kada usporite snimak, svaki delić sekunde izgleda drugačije. Možete da vidite kako nečija ruka dodiruje vrat ili lice, ali u realnoj brzini jasno je da su se igrači samo sudarili. Balogun nije uradio ništa pogrešno. On je naš najbolji ili jedan od najboljih igrača. Veoma je važan za tim, a dobio je crveni karton".

Za kraj je poentirao elementarnim nepoznavanjem fudbala.

"Iskreno, nisam ni znao šta znači crveni karton. Kada su mi objasnili da zbog toga ne može da igra sledeću utakmicu, rekao sam: ‘To je ogromna kazna.’ Možete da ga kaznite tokom te utakmice, ali kako možete unapred da ga kaznite za narednu? Zato sam tražio od FIFA da preispita odluku. Razgovarao sam sa veoma cenjenim čovekom, čiji je ugled danas još veći nego ranije“, završio je Tramp.

Na činjenicu da se sumnja kako su Tramp i Infantino napravili dogovor da se sve zataška, javio se predsednik FIFA i rekao da je komunikacije sa prvim čovekom Amerike bilo i da je komunikacija bila normalna.

"Video sam komentare u vezi sa odlukom nezavisnog Disciplinskog komiteta FIFA u vezi sa suspenzijom Folarina Baloguna i želeo bih da ponovim osnovni princip upravljanja FIFA. Sudska tela FIFA su nezavisna. Ona deluju autonomno, primenjuju Disciplinski kodeks FIFA i odlučuju o slučajevima na osnovu važećih propisa i konkretnih činjenica koje su pred njima. Njihova nezavisnost je neophodna za kredibilitet i integritet fudbala i to se uvek mora poštovati. Da, redovno razgovaram o pitanjima vezanim za Svetsko prvenstvo u fudbalu sa predsednikom Sjedinjenih Država i po tom pitanju sam primio poziv od predsednika Donalda Trampa, baš kao što primam pozive od šefova država, vladinih zvaničnika, fudbalskih zainteresovanih strana i poslovnih rukovodilaca iz celog sveta o mnogim različitim pitanjima. Tokom našeg razgovora, objasnio sam da je u toku sudski postupak koji uključuje nezavisna sudska tela FIFA i da će slučaj biti odlučen u dogledno vreme od strane nadležnih tela. Tako funkcioniše sistem FIFA i to je princip koga ću se uvek pridržavati. Čitam odluke Disciplinskog komiteta FIFA kada se donesu. Ponekad me iznenade. Ponekad se slažem sa njima, a ponekad se ne slažem. Međutim, ono što uvek radim jeste da poštujem te odluke i autonomiju tela koja ih donose. Da li nam se lično sviđa neka odluka ili ne, nije bitno. Poštovanje nezavisnih institucija i vladavine prava je ono što štiti integritet naših takmičenja i kredibilitet FIFA u svakom trenutku", piše u saopštenju Infantina.