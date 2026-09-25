Nesvakidašnji slučaj u tenisu: Igrala turnir karijere, fizioterapeut je naterao da se povuče!? (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 21:31
Nakon što ju je protivnica u dubl meču pogodila lopticom u glavu
Igrala je turnir karijere, ali je na kraju bila primorana da se sa istog povuče!? Bizarna vest dolazi iz sveta tenisa pošto ruska teniserka Tatjana Prozorova tvrdi da ju je fizioterapeut WTA turnira u Singapuru primorao da preda polufinalni dubl meč nakon što je pogođena lopticom u lice.
Incident se dogodio dok je sa zemljakinjom Sofijom Lansere gubila sa 7-5, 5-2, 15-15 od trećih nositeljki Elen Perez i Miju Kato, nakon što ju je japanska teniserka nehotično pogodila smečom sa mreže. Prozorova je pala na teren, a posle medicinskog tajm-auta morala je da preda meč.
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Iako je trebalo da u subotu odmeri snage sa Australijankom Talijom Gibson u svom prvom polufinalu na turnirima serije WTA 500, Prozorova je morala da preda meč bez borbe zbog dijagnostikovanog potresa mozga. Međutim, u objavi na društvenim mrežama, 22-godišnja teniserka tvrdi da ju je loptica samo okrznula po obrazu i udarila u rame. Ona navodi da nije znala da ima pravo da odbije off-court testiranje i da je do neuspešnog testa ravnoteže došlo isključivo zbog umora nakon višednevnih iscrpljujućih mečeva.
“Test nije bio lak. S obzirom na to da sam prethodna tri dana provodila više od tri sata na terenu, bila sam umorna i mučila sam se sa vežbama poput stajanja na jednoj nozi sa zatvorenim očima – što mi je teško čak i kada sam potpuno odmorna. Objasnila sam to fizioterapeutu, ali je to bila jedina vežba kojom nisu bili zadovoljni, iako sam sve ostale prošla”, napisala je Prozorova, optuživši fizioterapeuta za pritisak i tvrdnje da “nije sposobna da preuzme odgovornost za sopstveni život".
Ruska teniserka je odluku nazvala „prekoračenjem ovlašćenja”, dok se zvanični Pravilnik WTA za 2026. godinu poziva na odredbe o fizičkoj nesposobnosti igrača. Prema pravilima, ukoliko se proceni da teniser nije u stanju da se takmiči ili predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik, medicinsko osoblje ima pravo da preporuči supervizoru njegovu diskvalifikaciju ili predaju meča, pri čemu supervizor mora da donese konačnu odluku uzimajući u obzir sve medicinske savete i najbolji interes profesionalnog tenisa.
"Moji saradnici i ja smo dugo razgovarali sa organizatorima; tokom čitavog procesa, fizioterapeut je vršio pritisak na sve prisutne, pa je čak tvrdio da nisam sposobna da preuzmem odgovornost za sopstveni život. Odluka organizatora me je zaista strašno pogodila. Moja nedelja iz snova danas se završila…“, napisala je Prozorova na Instagramu.
Ovaj ishod označio je gorak kraj za najuspešniju nedelju u karijeri ruske teniserke, koja je u Singapuru zabeležila tri pobede posle preokreta, uključujući i trijumf nad 18. igračicom sveta Aleks Ealom. Umesto najvećeg meča u dosadašnjoj karijeri Prozorove, Australijanka Talija Gibson prošla je direktno u finale bez borbe, gde će se za titulu boriti protiv pobednice duela između Lejle Fernandez i Maje Hvalinske.