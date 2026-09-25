Nesvakidašnji slučaj u tenisu: Igrala turnir karijere, fizioterapeut je naterao da se povuče!? (VIDEO)

Iako je trebalo da u subotu odmeri snage sa Australijankom Talijom Gibson u svom prvom polufinalu na turnirima serije WTA 500, Prozorova je morala da preda meč bez borbe zbog dijagnostikovanog potresa mozga. Međutim, u objavi na društvenim mrežama, 22-godišnja teniserka tvrdi da ju je loptica samo okrznula po obrazu i udarila u rame. Ona navodi da nije znala da ima pravo da odbije off-court testiranje i da je do neuspešnog testa ravnoteže došlo isključivo zbog umora nakon višednevnih iscrpljujućih mečeva.

“Test nije bio lak. S obzirom na to da sam prethodna tri dana provodila više od tri sata na terenu, bila sam umorna i mučila sam se sa vežbama poput stajanja na jednoj nozi sa zatvorenim očima – što mi je teško čak i kada sam potpuno odmorna. Objasnila sam to fizioterapeutu, ali je to bila jedina vežba kojom nisu bili zadovoljni, iako sam sve ostale prošla”, napisala je Prozorova, optuživši fizioterapeuta za pritisak i tvrdnje da “nije sposobna da preuzme odgovornost za sopstveni život".