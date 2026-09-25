Nije Virtus baš džak za udaranje, Fener se ozbiljno preznojio za pobedu

Ako ste pratili rana predviđanja plasmana evroligaških klubova u novoj sezoni, verovatno ste primetili da su se na samom dnu uglavnom nalazili isti timovi - Baskonija, Virtus, pa Pariz. Međutim, ako je suditi po onom što su pokazali na otvaranju protiv Fenerbahčea u Istanbulu, neće baš Virtus biti takav džak za udaranje, kakvim ga mnogi vide. Naprotiv. Fenerbahče se ozbiljno preznojio kako bi na kraju odneo pobedu rezultatom 78:68 (23:17, 16:21, 20:17, 19:13).

Ima razloga Šarunas Jasikevičijus da bude ljut na svoje izabranike i videlo se odmah posle utakmice da nije zadovoljan. Nećemo da ulazimo preterano u razloge, da li je osvajač turskog Superkupa potcenio rivala ili je u pitanju umor posle završnice čak dva takmičenja u razmaku od nekoliko dana - igrali i Superkup Evrolige - ipak Fenerbahče je došao bio u situaciju da mora da

“Najvažnija stvar u ovom trenutku je da integrišemo nove momke i probamo da vežemo nekoliko pobeda na tom putu. Danas nismo bili na visini zadatka, Ni trenerski nisam odradio dobar posao. Ali, pobedili smo. Kao što sam rekao, počev od sebe, pa do igrača, svi moramo da naučimo iz ovog iskustva”, rekao je Šaras posle utakmice.