Nije Virtus baš džak za udaranje, Fener se ozbiljno preznojio za pobedu
Vreme čitanja: 7min | pet. 25.09.26. | 21:58
Šampion Evrope iz 2025. morao da juri zaostatak i preokretom uz seriju 15:4 stigne do recke
Ako ste pratili rana predviđanja plasmana evroligaških klubova u novoj sezoni, verovatno ste primetili da su se na samom dnu uglavnom nalazili isti timovi - Baskonija, Virtus, pa Pariz. Međutim, ako je suditi po onom što su pokazali na otvaranju protiv Fenerbahčea u Istanbulu, neće baš Virtus biti takav džak za udaranje, kakvim ga mnogi vide. Naprotiv. Fenerbahče se ozbiljno preznojio kako bi na kraju odneo pobedu rezultatom 78:68 (23:17, 16:21, 20:17, 19:13).
Ima razloga Šarunas Jasikevičijus da bude ljut na svoje izabranike i videlo se odmah posle utakmice da nije zadovoljan. Nećemo da ulazimo preterano u razloge, da li je osvajač turskog Superkupa potcenio rivala ili je u pitanju umor posle završnice čak dva takmičenja u razmaku od nekoliko dana - igrali i Superkup Evrolige - ipak Fenerbahče je došao bio u situaciju da mora da
“Najvažnija stvar u ovom trenutku je da integrišemo nove momke i probamo da vežemo nekoliko pobeda na tom putu. Danas nismo bili na visini zadatka, Ni trenerski nisam odradio dobar posao. Ali, pobedili smo. Kao što sam rekao, počev od sebe, pa do igrača, svi moramo da naučimo iz ovog iskustva”, rekao je Šaras posle utakmice.
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Kroz prave porođajne muke prošli su košarkaši Fenera da bi izvukli pobedu. Kada je Markus Kar pogodio za 64:63 na šest i po minuta do kraja, posle čega je usledio faul u napadu Tejlena Hortona Takera, učinilo se da nas čeka nova dramatična završnica u prvom kolu Evrolige. Međutim, igrači domaćeg sastava reagovali su na pravi način i sprečili da se ostatak susreta pretvori u pravu agoniju. Na Karov promašaj u sledećem posedu Horton Taker je pokrenuo lavinu i seriju 15:4 kojom je Fenerbahče na kraju stigao do pobede! Sve su u svoje ruke preuzeli Horton Taker i Ševon Šilds i to je bilo previše za Virtus. Rašid Belo je nakratko vratio tračak nade, ali onda se pojavio možda i najbolji igrač utakmice Brekston Ki.
Fenerov “švajcarski nož” odigrao je još jednu odličnu utakmicu, ubacio dva možda i ključna slobodna bacanja, kojom je dao dodatni zamajac svom timu, da bi ubrzo posle toga svaku sumnju u trijumf otklonio Horton Taker dalekometnim hicem za 74:68. Od tog momenta, pa naredna tri minuta do kraja, igrač Virtusa više nisu dali nijedan koš, a Fenerbahče je samo podebljao pobedu i to dvocifrenom razlikom...
Brekston Ki je ubacio 11 poena uz 10 skokova i tri asistencije za indeks 22. Horton Taker imao je 13, a Šilds i Boldvin po 12 poena. Isti učinak imao je Kar na drugoj strani, dok je dvocifren bio samo još Derik Alston sa 10 poena.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
Bešiktaš - Valensija 94:96
/Novel, Omoruji 17 - Šorts 26/
Fenerbahče - Virtus Bolonja 78:68
/Horton Taker 13 - Kar 12/
Partizan Mozzart Bet - Olimpija Milano 92:76
/Džons 20 – Gudurić 17/