Petom za pobedu - Uroš Milovanović opet naštelovao nišan za Partizan (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 17:11
Nekadašnji centarfor TSC-a golom u 26. minutu doneo pobedu Tobolu, potencijalnom rivalu crno-belih u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije
Ima još desetak dana do Partizanove utakmice u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli će odigrati večeras od 21.00 časova protiv Mačve, zatim ih čeka revanš meč 2. kola protiv UNA Štrasena u Luksemburgu - što je posle 4:0 u Beogradu čista formalnost – a tek posle toga će izabranici Saše Ilića razmišljati o sledećem protivniku. Velika je verovatnoća da će to biti kazahstanski predstavnik Tobol, koji je ove subote ostvario važnu pobedu u domaćem šampionatu nad Atirauom sa 1:0 (1:0) zahvaljujući srpskom fudbaleru Urošu Milovanoviću.
Nekadašnji napadač niškog Radničkog, Radnika iz Surdulice i TSC-a je postigao izuzetno atraktivan pogodak u 26. minutu meča 19. kola Premijer lige Kazahstana, jedini na toj utakmici. On je perfektno ispratio akciju njegovih saigrača po levom krilu, pravovremeno se ubacio na dodavanje Luisa Gere i petom poslao loptu u mrežu.
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Bio je to sedmi Milovanovićev gol ove sezone, prvi posle mesec dana. Ovo je treći put od početka sezone da 25-godišnji Srbin direktno donosi pobedu Tobolu u prvenstvu. Uz to je zabeležio i tri asistencije.
Za razliku od Partizana, Tobol još nije siguran u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Nije se baš proslavio u Litvaniji prošlog četvrtka, odigrao je samo 1:1 sa Panevežisom. I to je izbegao poraz tek u finišu, golom crnogorskog defanzivca Nemanje Čavnića u 84. minutu, mada je pre toga Aškat Tagibergen promašio penal. Uprkos svemu Tobol je veliki favorit u revanšu u Kostanaju narednog četvrtka.
Milovanović je u omladinskim kategorijama jedno vreme bio i igrač Crvene zvezde, Partizanovog ljutog rivala, ali nije dobio šansu u prvom timu ni posle epizode u filijali Grafičaru. Kasnije je četiri puta igrao protiv Partizana, a na dva meča mu je zatresao mrežu. Najpre kao igrač Radnika 21. marta 2022. godine, u porazu u Surdulici sa 1:2, a zatim i 25. novembra 2023. godine, kada je TSC demolirao crno-bele usred Beograda sa 4:0.
Sada mu je efektan gol protiv Atiraua sigurno podigao samopouzdanje i dodatno ga naoštrio za nove duele sa Partizanom. Samo, pre toga mora da pregrmi Panevežis.
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KAZAHSTAN 1 – 19. KOLO
Subota
Aktobe – Okžetpes 2:1 (2:1)
/Atanasov 5, Erlanov 22 – Umarov 45/
Ulitau – Irtiš Pavlodar 1:2 (1:2)
/Martin 38 – Jevtić 17, Poe 45+1/
Zetsu – Kizižar 1:2 (0:0)
/Anuarbekov 71 – Nojok 57, Bahoken 82/
Nedelja
Tobol – Atirau 1:0 (1:0)
/Milovanović 26/