Petom za pobedu - Uroš Milovanović opet naštelovao nišan za Partizan (VIDEO)

Bio je to sedmi Milovanovićev gol ove sezone, prvi posle mesec dana. Ovo je treći put od početka sezone da 25-godišnji Srbin direktno donosi pobedu Tobolu u prvenstvu. Uz to je zabeležio i tri asistencije.

Za razliku od Partizana, Tobol još nije siguran u 3. kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Nije se baš proslavio u Litvaniji prošlog četvrtka, odigrao je samo 1:1 sa Panevežisom. I to je izbegao poraz tek u finišu, golom crnogorskog defanzivca Nemanje Čavnića u 84. minutu, mada je pre toga Aškat Tagibergen promašio penal. Uprkos svemu Tobol je veliki favorit u revanšu u Kostanaju narednog četvrtka.

Milovanović je u omladinskim kategorijama jedno vreme bio i igrač Crvene zvezde, Partizanovog ljutog rivala, ali nije dobio šansu u prvom timu ni posle epizode u filijali Grafičaru. Kasnije je četiri puta igrao protiv Partizana, a na dva meča mu je zatresao mrežu. Najpre kao igrač Radnika 21. marta 2022. godine, u porazu u Surdulici sa 1:2, a zatim i 25. novembra 2023. godine, kada je TSC demolirao crno-bele usred Beograda sa 4:0.

Sada mu je efektan gol protiv Atiraua sigurno podigao samopouzdanje i dodatno ga naoštrio za nove duele sa Partizanom. Samo, pre toga mora da pregrmi Panevežis.

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KAZAHSTAN 1 – 19. KOLO

Subota

Aktobe – Okžetpes 2:1 (2:1)

/Atanasov 5, Erlanov 22 – Umarov 45/

Ulitau – Irtiš Pavlodar 1:2 (1:2)

/Martin 38 – Jevtić 17, Poe 45+1/

Zetsu – Kizižar 1:2 (0:0)

/Anuarbekov 71 – Nojok 57, Bahoken 82/

Nedelja

Tobol – Atirau 1:0 (1:0)

/Milovanović 26/