Dubaiju prekipelo: Poslata konačna ponuda za Vokapa
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 17:01
Olimpijakosu na stolu 870.000 evra
Jasno je da Tomas Vokap želi da ode iz Olimpijakosa, ali je pre nekoliko dana u javnost puštena informacija kako crveno-beli za Amerikanca Dubaiju potražuju cifru od 3.000.000. Naravno, nije realno da bilo ko plati ovaj iznos i potpuno je nejasno zbog čega tim iz Pireja insistira na pomenutoj cifri, kada ne računa ozbiljnije na ovog igrača, a deluje da tim iz Emirata gubi strpljenje.
Kako javlja grčki Sport 24 šampion ABA lige odlučio da Olimpijakosu dostavi još jedan mejl pod nazivom "Konačna ponuda", a ona prema rečima pomenutog izvora iznosi 870.000 evra.
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Ono što je od ranije poznato jeste da Vokap u svom ugovoru ne sadrži izlaznu klauzulu, pa je ste strane Olimpijakos taj koji može da traži iznos koji želi, ali je suludo računati na to da će bilo ko da plati 3.000.000 evra. Istina, imali smo primer da je Vasilis Toliopulos otišao u Aris za 1.000.000 evra, a u najmanju ruku je nivo iznad vremešnog Amerikanca. Kao jedini argument zbog kojeg crveno-beli nisu olako spremni da se odreknu igrača rođenog u Teksasu može da se potegne to što Vokap poseduje grčki pasoš, ali i to nema puno smisla, jer je spoljna linija Olimpijakosa krcata, pogotovo od dolaska Kodija Milera Mekintajera i Žana Montera.
U Olimpijakosu je takođe nejasna situacija s Tajlerom Dorsijem.
Reč o još jednom igraču koji poseduje grčke papire, s tim što je njegova uloga lane bila neuporedivo veća u odnosu na Vokapa. Ni on baš nije voljan da ostaje u Pireju, ali nije dobi nikakvu ponudu prema navodima Sporta 24, a nije kao da još jednom želi da prolazi kroz već viđen scenario u kojem je skrajnut i na kraju klupe.
Ono što tera potencijalne udvarače od Dorsija jeste njegova plata od 1.800.000 evra i sigurno da bi kod novih poslodavaca tražio još veći iznos, plus obeštećenje koje bi moralo da se plati, jer je i on pod ugovorom.
Deluje da su u Olimpijakosu posle evropske titule previše "opustili ruku" kada je reč o novajlijama, a da pre toga nisu raščistili svoje dvorište.