Dubaiju prekipelo: Poslata konačna ponuda za Vokapa

Jasno je da Tomas Vokap želi da ode iz Olimpijakosa, ali je pre nekoliko dana u javnost puštena informacija kako crveno-beli za Amerikanca Dubaiju potražuju cifru od 3.000.000. Naravno, nije realno da bilo ko plati ovaj iznos i potpuno je nejasno zbog čega tim iz Pireja insistira na pomenutoj cifri, kada ne računa ozbiljnije na ovog igrača, a deluje da tim iz Emirata gubi strpljenje.

Kako javlja grčki Sport 24 šampion ABA lige odlučio da Olimpijakosu dostavi još jedan mejl pod nazivom "Konačna ponuda", a ona prema rečima pomenutog izvora iznosi 870.000 evra.