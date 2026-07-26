Gnevni i razdražljivi u Riveru: Novi sukob na Monumentalu izbio zbog trave
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 17:03
Eduardo Kudet nije na „optuženičkoj klupi“ samo zbog rezultata...
Kada ne ide, a River Plejt trenutno ne može da se sastavi, onda je sve problem. Traži se krivac i klupsko rukovodstvo ima na piku Eduarda Kudeta. Ali, ne nalazi se na „optuženičkoj klupi“ samo zbog rezultata, ima još stvari koje mu se stavljaju na teret.
Kriza stanuje na Monumentalu i sinoć je produbljena. River Plejt prvo je izgubio kod kuće od Aldosivija u Kupu Argentine, da bi pretrpeo još jedan poraz – od Barakasa. Na neuspešan način otvorio je Klausuru, a čelnike nije razbesnelo samo to kako Eduardu Kudetu igra ekipa, nego što i pojedini njegovi zahtevi, na koje su ga na vreme upozorili, utiču na nju.
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Ni manje ni više novi požar buknuo je zbog stanja travnate podloge na Monumentalu?!
Izričit zahtev Eduarda Kudeta tokom pauze i priprema ekipe u Alikanteu bio je da se izvrši dosejavanje iliti da procenat sintetičke trave bude veći od prirodne. Ništa ne bi bio problem da je trener River Plejta pogodio godišnje doba. Zima je u Argentini nije najbolje vreme za tako nešto.
Sugerisali su mu iz kluba da ne insistira na tome, nije ih slušao, pa je izbio novi sukob. Gnevni su i razdražljivi rukovodioci River Plejta. Podloga je bila u poprilično lošem stanju za vreme prve dve utakmice u ovoj sezoni i Milioneri su doživeli dva poraza kod kuće. Svaki potez trenera Eduarda Kudeta nadalje će biti pod lupom.
Niotkuda je nastao problem. Istina, ne bi Eduarda Kudeta gledali na Monumentalu ispod oka da su rezultati dobri. Pobeda na gostovanju Himnasiji mu je preko potrebna kako ne bi došlo do eskalacije.