Gnevni i razdražljivi u Riveru: Novi sukob na Monumentalu izbio zbog trave

Kada ne ide, a River Plejt trenutno ne može da se sastavi, onda je sve problem. Traži se krivac i klupsko rukovodstvo ima na piku Eduarda Kudeta. Ali, ne nalazi se na „optuženičkoj klupi“ samo zbog rezultata, ima još stvari koje mu se stavljaju na teret.

Kriza stanuje na Monumentalu i sinoć je produbljena. River Plejt prvo je izgubio kod kuće od Aldosivija u Kupu Argentine, da bi pretrpeo još jedan poraz – od Barakasa. Na neuspešan način otvorio je Klausuru, a čelnike nije razbesnelo samo to kako Eduardu Kudetu igra ekipa, nego što i pojedini njegovi zahtevi, na koje su ga na vreme upozorili, utiču na nju.