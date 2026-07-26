Da li je Partizan sa Vildozom i Murom kompletirao spoljnu liniju?

Ko je bio budan oko ponoći u subotu, video je „nuklearnu bombu“ na društvenim mrežama koju je aktivirao novinar Eurohoopsa kada je otkrio da je Luka Vildoza nadomak potpisa za Partizan Mozzart Bet. Istu informaciju sada može da potvrdi i Mozzart Sport – da je Argentinac, koji je svojevremeno nosio dres Crvene zvezde, zaista blizu da obuče dres večitog rivala. Ako uzmemo u obzir da se očekuje dolazak i Vendela Mura, onda je sasvim logično da zaključimo da bi sa ta dva potpisa trener Đoan Penjaroja zatvorio spoljnu liniju za narednu sezonu.

Ako uzmemo u obzir da se ova dva „transfera“ ne izjalove pred samu realizaciju, onda možemo da istaknemo da na pozicijama plejmejkera i beka šutera Partizan Mozzart Bet ima šest igrača. Alfa i omega je svakako Karlik Džons, njegova direktna zamena i defanzivni specijalista biće Alesandro Pajola, isti zadatak ima Arijan Lakić, a onda imamo i tri skorera u vidu pomenutih Kajla Olmana, Mura i Vildoze. Pritom, samo je prvi već zaista dogovoren i ostaje samo da klub ozvaniči njegov dolazak, a naredni dani će doneti i konačno razrešenje o Muru i Vildozi.