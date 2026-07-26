Da li je Partizan sa Vildozom i Murom kompletirao spoljnu liniju?

Vreme čitanja: 3min | ned. 26.07.26. | 16:57
Dolaskom Vendela Mura i Argentinca bile bi zatvorene pozicije jedan i dva za narednu sezonu
Ko je bio budan oko ponoći u subotu, video je „nuklearnu bombu“ na društvenim mrežama koju je aktivirao novinar Eurohoopsa kada je otkrio da je Luka Vildoza nadomak potpisa za Partizan Mozzart Bet. Istu informaciju sada može da potvrdi i Mozzart Sport – da je Argentinac, koji je svojevremeno nosio dres Crvene zvezde, zaista blizu da obuče dres večitog rivala. Ako uzmemo u obzir da se očekuje dolazak i Vendela Mura, onda je sasvim logično da zaključimo da bi sa ta dva potpisa trener Đoan Penjaroja zatvorio spoljnu liniju za narednu sezonu.
Ako uzmemo u obzir da se ova dva „transfera“ ne izjalove pred samu realizaciju, onda možemo da istaknemo da na pozicijama plejmejkera i beka šutera Partizan Mozzart Bet ima šest igrača. Alfa i omega je svakako Karlik Džons, njegova direktna zamena i defanzivni specijalista biće Alesandro Pajola, isti zadatak ima Arijan Lakić, a onda imamo i tri skorera u vidu pomenutih Kajla Olmana, Mura i Vildoze. Pritom, samo je prvi već zaista dogovoren i ostaje samo da klub ozvaniči njegov dolazak, a naredni dani će doneti i konačno razrešenje o Muru i Vildozi.
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Ako pričamo samo o njima dvojici, jasno je da će njihov primarni zadatak biti da rade ono što najbolje znaju – da postižu poene. Vildoza je svoje najbolje partije pružao kada je nosio dres Crvene zvezde, posebno početkom te sezone kada je bio jedan od najboljih igrača u celoj Evroligi. Potom je igrao u Panatinaikosu, Olimpijakosu i Virtusu iz Bolonje i jednostavno nije bio na tom nivou. Posebno kada je igrao u Atini, gde nije dobijao veliku minutažu jer je bio treća opcija na svojoj poziciji, dok je u Virtusu bio solidan, ali timski uspesi su bili daleko ispod očekivanog.
Mur će biti misterija jer će mu ovo biti prvi izlet u Evropi, a često smo prethodnih godina bili svedoci da se pojedinci teže snalaze u ovim uslovima. Uostalom, dovoljno je samo da pogledamo slučaj Šejka Miltona, koji je došao kao veliko pojačanje prošle sezone, ali je jednostavno imao problem da se navikne na evropski stil košarke. Ako se Mur bude adaptirao lakše nego njegov pomenuti kolega, baš bi on mogao da bude i najprijatnije iznenađenje.
Kajl Olman je poznato ime ljubiteljima Evrokupa. U Turk Telekomu je često imao loptu u rukama i bio neko ko je rešavao najveći broj napada svoje ekipe. To u Partizanu teško da će moći da radi, posebno ako na parketu bude bio Karlik Džons, koji se dokazao kao apsolutni vođa ove ekipe i neko ko će ponovo odlučivati o svemu. Zato možda treba očekivati da Olman bude džoker sa klupe i lider, uslovno rečeno, druge petorke.
Za kraj imamo Pajolu i Lakića, koji su tu da grizu u odbrani i doprinesu u napadu kako budu mogli, ali njihova glavna prednost je energija – nešto što je Lakić pokazao svima u Srbiji, a Pajola u Italiji, gde je igrao kompletnu svoju dosadašnju karijeru.
Ako je potrebno da sada damo ocenu ove spoljne linije, zaista je teško. Na prvi pogled ima sve što je potrebno: lidera, nekoliko košgetera, defanzivne specijalce, ali konkurencija u Evroligi je brutalna i mnogi od ovih momaka će morati da naprave iskorake u svojim karijerama kako bi Partizan bio u nekoj ozbiljnoj priči za napad na plej-in.
Pored svega navedenog, treba očekivati da crno-beli dovedu još dva imena na drugim pozicijama, pre svega kada je krilni centar u pitanju.
Od ostalih igrača na drugim pozicijama imamo Vanju Marinkovića, koji neće igrati do decembra, povratnika Nikolu Tanaskovića, stigao je Lamar Stivens, čeka se Derek Vilis, dok su na poziciji centra Kevarijus Hejs, Tonje Džekiri i Žofri Lovernj. Čeka se razrešenje statusa Mitra Bošnjakovića i Marija Nakića...